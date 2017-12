Talsos tapusi unikāla disku golfa trase 07.12.2017

Latvijā disku golfs ir vēl neapgūts un lielai sabiedrības daļai svešs sporta veids, taču pasaulē tā popularitāte strauji pieaug. Lai veicinātu tā atpazīstamību mūsu pusē, trīs disku golfa entuziasti apvienoja spēkus un divu mēnešu laikā izveidoja trasi, kas reljefa dēļ jau vairākkārt nodēvēta par Latvijā unikālu.

Deviņkalnu disku golfa parka saimnieki — Kristaps Kiršentāls, Jurijs Siņkevičs un Miks Vītols — atzīst, ka ideja par jaunas trases veidošanu radās labu laiku iepriekš, taču viņi nevarēja atrast piemērotu vietu, kur to realizēt. Neskatoties uz grūtībām, vīri nepadevās un drīz vien rada risinājumu — parks atrodas agrākās mototrases vietā. «Pirms diviem mēnešiem atradām cilvēku, kuram pieder zeme, sazinājāmies un izstāstījām, ka nekas netiks bojāts — viss notika ātri un spontāni. 35 hektāru platībā ir izvietoti 19 disku golfa grozi, bet nākotnē to skaits pieaugs. Lai izietu trasi, jārēķinās ar divām stundām — tās kopējais garums ir trīs kilometri,» stāsta J. Siņkevičs. Pavasarī plānots izveidot arī kafejnīcu un nomas punktu. Parka veidotāji pauž cerību: kādu dienu tajā tiks aizvadīts Latvijas čempionāts un Latvijas kausa izcīņas posmi.

Interese par trasi ir liela — jau labu laiku pirms atklāšanas tajā trenējās disku golfa entuziasti. Arī atklāšanas turnīrs tika aizvadīts veiksmīgi — neskatoties uz laikapstākļiem, bija ieradušies cilvēki no visas Latvijas. Šobrīd dalības maksa interesentiem netiek piemērota. Puiši atklāj, ka nākotnē tā nebūs barga — viņiem ir svarīgi, lai cilvēki nāktu trenēties un trase būtu pieejama visiem interesentiem.

«Vēlamies teikt lielu paldies talkotājiem un cilvēkiem, kuri mums palīdzēja izveidot un sakopt trasi. Sākotnēji plānojām to atklāt pavasarī, taču pēc Laumu dabas parka saimnieka Roberta Riekstiņa lūguma izdarījām to ātrāk. Viņš dodas uz ārzemēm un vēlējās piedalīties atklāšanā, tāpēc pasteidzāmies. Pārējie sakopšanas darbi norisināsies pavasarī,» skaidro J. Siņkevičs. Lai trase būtu sakopta un neveidotos dubļi, teritorijā ir izliktas zīmes, kas tajā aizliedz iebraukt ar automašīnu, taču diemžēl tās bieži tiek ignorētas.

Parka saimnieki ar disku golfu sāka nodarboties salīdzinoši nesen, taču jau ir piedalījušies Latvijas un Baltijas čempionātā un pamanījušies iemīlēt šo sporta veidu. Disku golfs sniedz iespēju būt svaigā gaisā, iepazīties ar jauniem cilvēkiem un apskatīt Latviju. Tā kā Latvijā šis sporta veids attīstās palēnām, puiši smejas, ka lec vilcienā, kurš tikko sācis kustēties. Igaunijā ir vairāk nekā 100 vietu, kurās iespējams spēlēt disku golfu, taču Latvijā tādu ir tikai 13.

Latvijas čempions Ainārs Ancāns atzina, ka pirmie iespaidi ir ļoti labi — pateicoties paugurainajam reljefam, trase ir unikāla. Šī ir lieliska iespēja daudzveidot spēli un paraudzīties uz disku golfu no cita skatupunkta.

Atklāšanas turnīrā piedalījās 28 spēlētāji — to vidū bija arī Laumu dabas parka saimnieks Roberts Riekstiņš. Viņaprāt, trasei ir potenciāls kļūt par labāko Latvijā. «Disku golfā ir svarīgs reljefs un vide. Šī vieta ir kolosāla — tā atrodas pilsētas sirdī, un talseniekiem ir iespēja, nekur nebraucot, pabūt brīvā dabā un forši atpūsties!» uzsvēra R. Riekstiņš.

