24. februārī Liepājas mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolā norisinājās modes diena «Krāsu sprādziens». Tajā Talsu novada bērnu un jauniešu centra šūšanas studijas jaunā kolekcija «Unikāls elements» saņēma Zelta diplomu «2018. gada kolekcija».

Liepājas bērnu un jaunatnes centrs un modeļu skolas «Mazās zvaigznes» rīkotās modes dienas mērķis bija veicināt interesi par tēla pārveidošanu, popularizēt jaunākās stila tendences bērniem, pusaudžiem un jauniešiem, kā arī veicināt izglītības iestāžu šūšanas, modelēšanas un citu pedagogu sadarbību un pieredzes apmaiņu. Talsu novadu modes dienā pārstāvēja divas Talsu novada bērnu un jauniešu centra šūšanas studijas kolekcijas un Pūņu pamatskolas kolekcija.

Talsu novada bērnu un jauniešu centra šūšanas studijas vadītāja ir Kristīne Mihņēviča. Viņai pašai šūšana un studijas vadīšana ir sirds darbs, un arī Kristīnes audzēkņu veikumā nav vietas paviršībai. Talsu novada bērnu un jauniešu centra šūšanas studijas jaunākās dalībnieces modes dienā rādīja kolekciju «Sapņa reprodukcija», kas vēsta par teju katras mazas meitenes sapni — piedzīvot greznu balli skaistos tērpos vai sajusties kā īstai modelei.

Tērpu kolekcija sastāv no melnas, pelēkas un baltas krāsas kleitām, ko papildina koši dzelteni aksesuāri. K. Mihņēviča spriež, ka mazajām meitenēm dalība šādos pasākumos sniedz labu pieredzi, bet studijas vecāku dalībnieču vērošana dod stimulu turpmākajai darbībai.

Vecākās grupas meitenes uz skatuves mēles kāpa, tērpušās pašu darinātos kardigānos no kolekcijas «Unikāls elements». «Pagājušajā gadsimtā kardigānus nēsāja kareivji, taču šobrīd tā ir neatņemama ikdienas tērpa sastāvdaļa arī jaunas sievietes garderobē. Šis tērps ir unikāls, jo ir ērts, praktisks un reizē elegants, ikdienišķs un reizē solīds, tomēr galvenais — valkātājai sniedz brīvību visās tās izpausmēs,» teikts kolekcijas pieteikumā. Šos kardigānus īpašus un oriģinālus dara auduma apdrukas raksti, kas no dažiem ģeometriskiem pamatelementiem veido augošā raksta kompozīciju. Liela nozīme ir arī tam, ka studijas dalībnieces prot savus tērpus nest — to apgūt viņām palīdz Ingus Stauģis defilē nodarbībās, un K. Mihņēviča vērtē, ka tieši komandas darbs ļauj gūt panākumus un piedzīvot šādu «zelta stundu». Par to liecina arī otro gadu pēc kārtas saņemtā Liepājas mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas jauniešu neatkarīgās žūrijas nominācija «Pārliecinošākais koptēls un dizains». «Tik daudz uzslavu sen nebiju dzirdējusi,» atzīst šūšanas studijas vadītāja, tomēr neslēpjot, ka pērn tapušo kolekciju «Pilsēta iedvesmo», kuras tērpos bija iestrādātas fotogrāfijas ar Talsu ainavām, pārspēt ir grūti.

Redzot, ka Talsu novada jaunās šuvējas jau trešo gadu ir labāko vidū, gan modes dienas organizatori, gan žūrija sprieduši, ka nākamgad šāds pasākums rīkojams Talsos. Bet pagaidām jau piektdien, 2. martā, Virbu kultūras namā šūšanas studijas tērpu kolekcijas varēs redzēt koncerta «Mūsdienu deju mozaīka» priekšnesumu starplaikos.

