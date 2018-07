Talsos pulcējās riteņbraucēji no visas Latvijas 20.07.2018

14. jūlijā Talsos norisinājās Latvijas lielākā jaunatnes riteņbraukšanas sacensību seriāla «Cerību kauss» 4. posms. Sportisti sešās vecuma grupās sacentās grupas braucienos, savukārt jaunākie pasākuma apmeklētāji piedalījās riteņbraukšanas svētkos.

Latvijas Riteņbraukšanas federācijas preses sekretārs Toms Markss norādīja, ka, neskatoties uz spēcīgo svelmi, sestdien pie Talsu sporta nama pulcējās kupls skaits jauno riteņbraucēju no dažādiem Latvijas reģioniem.

«Cerību kausa» 4. posmā sportisti mērojās spēkiem 42 un 31,2 kilometru garajos grupas braucienos. Jauniešu konkurencē uzvaru izcīnīja kopvērtējuma līderis Roberts Andersons. 2. vietā ierindojās Dans Raivo Bekmanis, bet 3. vietā — Mārtiņš Maslovs. Meiteņu konkurencē 1. vietu ieguva Nadīna Kučere, bet 2. vietu — Madara Āboma.

31,2 kilometru garajā braucienā, kur piedalījās C un D grupas zēni, kā arī B un C grupas meitenes, startēja 60 dalībnieki. C grupā puišiem uzvaras laurus plūca divu iepriekšējo posmu uzvarētājs Artūrs Nummurs, kurš spraigā cīņā pārspēja riteņbraucēju Rihardu Reinfeldu un Mikusu Rūdolfu Stelpu. B grupā jaunietēm pārliecinošu uzvaru guva Kitija Siltumēna. 2. vietu izcīnīja Eva Elīza Leikarte, bet 3. vietu — Marta Petkusa. C grupā meitenēm uzvaras laurus plūca Laura Belohvoščika, 2. vietā — Klinta Zvejniece, bet 3. vietā — Linda Eihmane. D grupā puišiem līdera pozīcijas nostiprināja Olivers Jēkabs Skrapcis. 2. vietu izcīnīja viņa komandas biedrs Dāniels Apse, bet 3. vietu — Kaspars Šalme.

«Bērnu riteņbraukšanas svētki, kas pulcēja 64 jaunos talseniekus un pilsētas viesus, aizritēja draudzīgā un azartiskā gaisotnē. Atbilstoši savam vecumam jaunie sportisti veica distanci, kuras garums bija no 100 metriem līdz pat vienam kilometram. Pēc finiša ikviens dalībnieks saņēma piemiņas diplomu, kā arī gardu un veselīgu kārumu no «Cerību kausa» ilggadējā atbalstītāja — a/s «Tukuma piens»,» atklāja T. Markss. Viņš Latvijas Riteņbraukšanas federācijas vārdā izteica pateicību Talsu novada sporta skolas darbiniekiem par lielisku darbu bērnu riteņbraukšanas svētku rīkošanā.

