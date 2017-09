Talsos pulcējas piedzīvojumu meklētāji no visas Latvijas 15.09.2017

Agrita Blumberga

agritablumberga@inbox.lv

63222048 63222048 Tweet

Sestdien, 9. septembrī, Talsos tika aizvadīts piedzīvojumu sacensību seriāla «xRace» piektais posms, kas dalībniekiem sagādāja ne vienu vien pārbaudījumu. Liels izaicinājums bija kalnainais reljefs, pa kuru pārvietojoties komandām bija jāapmeklē kontrolpunkti un jāveic dažādi uzdevumi.

Kopumā sacensībās startēja 350 dalībnieki — visvairāk interesentu bija «Nissan Skandi Motors» tautas distancē, kur gadu no gada piedalās 70 līdz 80 komandu. «Garmin» sporta distancē un «Isostar» īsajā distancē katrā startēja aptuveni 20 komandu. Lielākā atšķirība slēpjas kilometru skaita ziņā — sporta distancē dalībniekiem jāmēro 15 kilometri kājām, 50 kilometri ar velosipēdu un četri kilometri ar laivu (kontrollaiks — astoņas stundas), tautas distancē — astoņi kilometri kājām, 15 kilometri ar velosipēdu un divi kilometri ar laivu (kontrollaiks — sešas stundas), savukārt īsajā distancē — trīs kilometri kājām, desmit kilometri ar velosipēdu un viens kilometrs ar laivu (kontrollaiks — četras stundas). Attālums ir sadalīts pa posmiem, un slodze ik pa laikam mainās.

Pasākuma organizatore Marta Zumberga atklāj, ka seriāla posmi katru gadu tiek rīkoti citā vietā. «Viens no pasākuma galvenajiem mērķiem ir iepazīstināt dalībniekus ar interesantām, ievērojamām vietām. Katrā pilsētā ir kaut kas, ko redzēt, tāpēc cenšamies izvēlēties pēc iespējas dažādākus galamērķus. Tas nav kā maratonā, kur cilvēks izskrien cauri pilsētai,» saka M. Zumberga. Tā kā liela daļa piedzīvojumu meklētāju ierodas no citām Latvijas pilsētām, interesantākās vietas tiek izvēlētas, konsultējoties ar vietējiem orientēšanās klubiem.

Piedzīvojumu sacensības

«xRace» notiek jau astoņus gadus, un katru gadu tiek iekļauta arī kāda Kurzemes pilsēta, taču Talsos tās norisinājās pirmo reizi. «Skatāmies, lai pilsētas neatrastos vienā vietā. Iepriekš esam bijuši Ventspilī, Saldū un Kuldīgā, bet uz Talsiem vēl nebija sanācis atbraukt. Pēc sezonas parasti aptaujājam dalībniekus, kur viņi vēlētos doties nākamreiz, un Talsi vienmēr ir bijuši augšgalā,» stāsta M. Zumberga. Laikam ejot, atkārtojušās tikai dažas pilsētas. Šogad divi no posmiem tika aizvadīti Jelgavā un Madonā, kur sacensības ir norisinājušās jau iepriekš, taču dalībnieki mainās, un dažkārt ir vērts atgriezties, lai esošajai dalībnieku bāzei parādītu ko nebijušu.

Sacensību aizsākumi meklējami 2010. gadā, kad orientēšanās Latvijā bija daudz populārāka. «xRace» ideja tika aizgūta no līdzīga formāta sacensībām, kas tolaik notika Igaunijā. Laika gaitā interese nav zudusi un komandu skaits turpina palielināties. Cilvēkiem patīk kopā ar draugiem meklēt piedzīvojumus, piedalīties dažādās aktivitātēs un gūt jaunas emocijas. Daudzas komandas sacensībās startē gadu no gada, un izlaidušas tikai pāris posmu. Nereti pasākumā piedalās arī uzņēmumi — tas ir lielisks veids, kā saliedēt darbiniekus, jo, pārvarot grūtības, attiecības uzlabojas.

Nemainīgs palicis

princips: katrās sacensībās dalībnieki mēro distanci kājām, velosipēdu un laivām. Tradicionāls ir arī virvju uzdevums un speciālais uzdevums. «Skatāmies, kas ir pieejams uz vietas — šoreiz speciālais uzdevums bija šaušana. Pirmajās sezonās distances bija neprognozējamākas un uzdevumi bija uzgrūtāki — nebija nozīmes tam, vai cilvēks ir ātrs un sportisks, ja viņš nevarēja izdomāt uzdevumu, gāja grūti. Šobrīd no tā esam attālinājušies un sacensības palikušas pieejamākas, vieglāk pieveicamas un mazāk ekstrēmas. Uzdevumi ir interesanti, bet viegli izdomājami. Nepieciešamais ekipējums distancē ir velosipēds, ķivere un mobilais tālrunis. Pārējo nodrošina pasākuma organizatori,» teic M. Zumberga. Viņa atklāj, ka pirmās atsauksmes ir ļoti labas — lai arī reljefs bija izaicinošs un apkārtne dubļaina, cilvēkiem patika šis posms. Ja posms ir sarežģītāks, arī gandarījums par padarīto ir lielāks.

Pievienotie attēli

Atslēgvārdi sports

Komentāri