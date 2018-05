Talsos pulcējās ap 500 lielu un mazu astaiņu 11.05.2018

5. un 6. maijā Talsu sporta hallē tikās suņu mīļotāji no visas Latvijas un ārpus tās robežām. Kā ierasts, arī šogad Talsu kinoloģiskais klubs rīkoja nacionālo suņu izstādi, kuras laikā interesentiem bija iespēja gūt plašāku ieskatu saimnieku ikdienā un iepazīt dažādas šķirnes.

Suņus vērtēja starptautiski atzīti tiesneši — Olga Timofējeva no Krievijas, Zoja Oleiņikova no Ukrainas, Roberto Šills no Rumānijas, Irina Azena no Baltkrievijas, Ernests Balsiuks no Lietuvas un Magdalēna Kozlovska no Polijas. Galvenokārt tika vērtēts suņa eksterjers un atbilstība šķirnei jeb izskats un uzvedība. Par neadekvātu, šķirnei neraksturīgu uzvedību suni varēja arī diskvalificēt.

Talsu kinoloģiskā kluba valdes priekšsēdētāja Svetlana Matveja atzina, ka vienmēr ir par ko domāt un pie kā piestrādāt, bet kopumā pasākums izdevās. «Dieviņš mūs lutināja ar laiku, un man ir ļoti laba komanda, līdz ar to viss noritēja mierīgi. Kopumā izstādē piedalījās ap 500 suņu. Pēdējos gados suņu ir mazāk, jo Latvijā ir gana daudz izstāžu. Latvijas Kinoloģiskās federācijas sastāvā katram šķirņu un reģionālajam klubam jāorganizē vismaz viena izstāde gadā,» norādīja S. Matveja.

Šogad plaši pārstāvēti bija vācu aitu suņi, kolliji, stafordšīras bulterjeri, labradori, retrīveri, basendži, zeltainie retrīveri, franču buldogi, mopši un kavaliera karaļa Čārlza spanieli. Starp astaiņiem gozējās arī retāk sastopamas šķirnes — somu dzinējsuns, Norvičas terjers, Romanjas ūdenssuns, itāļu braks un puli. Kopumā izstādē piedalījās 130 šķirņu suņi.

Pasākuma laikā ikviens varēja iegādāties tematiskus suvenīrus, suņu kārumus, kopšanas līdzekļus un aksesuārus. Iedzīvotāju interese bija liela, bet vislielāko gandarījumu kinoloģiskā kluba vadītājai sagādāja lielais tirgotāju skaits. Tā kā izstāde notika divas dienas un katrā no tām dalībniekus vērtēja citi tiesneši, pasākumā piedalījās arī ārzemnieki.

S. Matveja atzina, ka izstāde ir lieliska iespēja iepazīt dažādu šķirņu suņus un izvēlēties sev vispiemērotāko. «Kad tuvojas izstādes, visiem iesaku tās apmeklēt — saimnieki labprāt runā par saviem mīluļiem un stāsta, kādi ir šķirnes plusi un mīnusi. Bieži uz izstādēm brauc kādas konkrētas šķirnes fani, un viņiem iespējams uzdot smalkākus jautājumus — tā ir brīnišķīga iespēja, kas jāizmanto. Saimniekam vajadzētu saprast, kas jādara ar konkrētās šķirnes suni, lai tas uzvestos adekvāti. Ir jāzina, kam suns ir radīts, un jārēķinās ar visām šķirnei raksturīgākajām īpašībām,» skaidroja S. Matveja.

