Talsos plānots izveidot vienotu klientu apkalpošanas centru 26.02.2018

Mārīte Jankeleviča

marite@talsuvestis.lv

63223336 63223336 Tweet

Ministru kabinets jau 2013. gadā apstiprinājis koncepciju par publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidi. Balstoties uz to, šī gada sākumā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija Talsu novada pašvaldībai norādījusi, ka nepieciešams izveidot vienotu valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centru.

Tā galvenais mērķis ir «nodrošināt iedzīvotājiem un uzņēmējiem pieprasītāko valsts pakalpojumu pieejamību Talsu novada pašvaldībā un praktisku atbalstu iedzīvotājiem elektronisko pakalpojumu lietošanā».

Talsu novada domes deputāti 15. februāra domes sēdē vienbalsīgi nolēma iesniegt pieteikumu valsts budžeta dotācijas saņemšanai 2018. gadā, lai izveidotu šādu reģionālas nozīmes attīstības centru Talsos, Kareivju ielā 7. Tāpat deputāti lēma par nepieciešamību izstrādāt būvprojektu centra izveidei.

Domes lēmumprojektā norādīts, ka «izveidei reģionālas nozīmes attīstības centrā paredzētās vienreizējās dotācijas apmērs nevar pārsniegt 70 procentus no kopējām izveidošanas izmaksām jeb 50 000 eiro, Talsu novada pašvaldības līdzfinansējums centra izveidei ir ne mazāk kā 30 procentu apmērā no kopējām izveides izmaksām. Pašvaldībām, kurās ir vairāk nekā 20 000 iedzīvotāju (tajā skaitā Talsu novada pašvaldībai), centra nodarbināto atlīdzības fonda nodrošināšanai valsts budžeta dotāciju piešķir 1000 eiro mēnesī. Valsts budžeta dotācija centra uzturēšanai ir 15 procentu apmērā no valsts budžeta dotācijas apjoma nodarbināto atlīdzības fondam».

Kā informēja Talsu novada pašvaldības kancelejas vadītāja Mārīte Indriksone, valsts finansējums paredzēts tik ilgi, cik centrs pastāvēs. Talsu novada domes priekšsēdētājs Edgars Zelderis sacīja, ka, izveidojot šādu centru, iedzīvotāji būs tikai ieguvēji, jo viss atradīsies vienuviet, un «cilvēkiem nebūs jāklīst pa koridoriem un pilsētu, meklējot vajadzīgos kabinetus».

Ministru kabineta noteikumi nosaka: minimālajā pakalpojumu grozā iekļauti Lauku atbalsta dienesta, Valsts nodarbinātības aģentūras, Uzņēmumu reģistra, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras un Valsts zemes dienesta valsts pārvaldes pakalpojumi. M. Indriksone atklāja, ka uzrunātas arī citas iestādes, ne tikai minimālajā grozā paredzētās, piemēram, Vides pārvalde, ALTUM, Valsts darba inspekcija u.c.

Atslēgvārdi pašvaldības

Komentāri