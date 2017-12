Talsos oficiāli sākta Ziemassvētku gaidīšana 08.12.2017

Elīna Lāce

elina@talsuvestis.lv

63291188 63291188 Tweet

Sestdienas, 2. decembra, pievakarē pie Talsu tautas nama plašs cilvēku pulks aizsāka Ziemassvētku gaidīšanas laiku, piedaloties pirmās Adventa sveces un pilsētas lielās egles iedegšanā, iepērkoties tirdziņā Radošajā sētā un bērniem ļaujot izsēdēties Ziemassvētku vecīša klēpī vai personīgi nodot iepriekš sagatavotās vēstules.

Pie Adventa vainaga, kura baltumā šogad izceļas iespaidīgs košsarkanas lentes pušķis, klātesošos uzrunāja Talsu Kristīgās sadraudzības mācītājs Ilmārs Ģērmanis. Viņa draudzē pirmajai Adventa svecei esot dots Cerības vārds (starp citu, noskaidroju, kā nosauktas pārējās: Prieks, Miers un Mīlestība!). «Kādus aforismus mēs zinām par cerību?» mācītājs jautāja. Klātesošie minēja vairākus, tostarp, ka cerība mirst pēdējā un ka cerība ir muļķa mierinājums. I. Ģērmanis pats nolasīja irāņu sakāmvārdu «cerība — nelaimīgo maize», Cicerona teikto, ka «nekas tā nekaitē, kā liktās cerības», un kāda cita vīra teikto, ka «cerības ir stīpas, kas neļauj plīst sirdij». «Bībelē mēs lasām par cerību, kura nekad neatstāj kaunā. Par cerību ir rakstīts tā: «Slavēts, lai ir Dievs, mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvs, kas Savā lielajā žēlastībā mūs ir atdzemdinājis dzīvai cerībai caur Jēzus Kristus augšāmcelšanos no miroņiem neiznīcīgam, neaptraipītam un nevīstošam mantojumam, kas ir uzglabāts debesīs jums.» Bībele runā par dzīvu cerību, kura ir kā persona. No paaudzes paaudzē cilvēki cīnās, mēģina izgudrot kādas zāles, kas pagarinātu mūžu vai dotu nemirstību, bet Bībele saka — Jēzus Kristus ir mūsu dzīvā cerība. Viņš Sevi Bībelē atklājis kā Glābējs, Kungs, Ārsts, Palīgs, Draugs, pie kura varam griezties jebkurā dzīves situācijā, stāstot par saviem priekiem un bēdām, uzvarām un zaudējumiem un klausoties Viņa padomos. Cerības svece — varbūt tad, kad ir vislielākā tumsa, mēs gaidām un zinām: reiz būs gaišāk, reiz būs labāk, reiz būs pavasaris, reiz būs atkal vasara, tumsa visu laiku nevaldīs! Katram, kas esat šeit, novēlu iepazīt Cerību kā personu Jēzū Kristū. Cerību, kura nekad neatstās kaunā. Nav runa par to, ka dzīvē nenotiek sāpes, slimības vai likstas, bet ir cerība, kura tevi nekad neatstās kaunā, vienmēr palīdzēs iziet cauri grūtībām, un ko tu reiz varēsi skatīt vaigā,» sacīja mācītājs.

Nebija ilgi jāgaida,

līdz noskaņa šai pašā vietā radikāli mainījās, atskanot muzikālajai tēmai no filmas «Neiespējamā misija» un gluži kā rācijā atskanot paziņojumam: «Uzmanību, uzmanību! Sniegpārslu policija ziņo par trim sniegpārslām, kuras noklīdušas no gaisa telpas. Iespējams, bruņotas! Par atrašanu atlīdzība — gads Ziemeļpolā!» Šādu atlīdzību būtu varējis saņemt katrs klātesošais, jo tur jau viņas bija — trīs noklīdušās sniegpārslas: Slapjais (viņā varēja saskatīt attālu līdzību ar pazīstamo talsenieku Kasparu Blūmu-Blūmani jeb Kašeru), Mīkstā un Asā. Viņas bija nolēmušas šogad nesnigt un izlauzušās no gaisa telpas, jo uzskatīja, ka cilvēkiem sniegpārslas īsti nav vajadzīgas. Sak’ — vēl labā piemiņā, kā pērn talsenieki dusmīgi šķūrējuši sniegpārslas nost no ceļa, vēl ar kāju piebrienot, smiltis un sāli virsū saberot! Tad jau labāk kļūt par siltu liesmu vai pieneņpūku!

Un tomēr — ja cilvēkiem tiešām sniegs tik ļoti nepatiktu, vai tad viņi slēpotu, slidotu, celtu sniega vīrus un veidotu eņģeļus sniegā? Sniegpārsliņu policija piedāvāja dumpiniekiem — ja viņiem izdosies panākt, ka Talsu lielā egle iemirdzas, tad no pelnītā soda būs izsprukts. Sapratušas, ka ziema bez sniega nav iespējama, sniegpārslas padevās un kopā ar Talsu novada domes priekšsēdētāju Edgaru Zelderi veica šo piespiedu darbu sabiedrības labā. Egles iedegšana šogad tika veikta pavisam loģiskā veidā — katram taču skaidrs, ka lampiņu mirdzēšanai vajadzīga elektrība! Tad nu risinājums tika rasts, iespraužot milzīgu kontaktdakšu iespaidīga izmēra rozetē. Un egle skaisti iemirdzējās, konkurējot ar gaismekli, kas spīd bez elektrības, — pilnmēnesi debesīs.

Pievienotie attēli

Komentāri