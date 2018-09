Talsos bezdarbs lielāks nekā valstī vidēji 12.09.2018

Ja var ticēt plašsaziņas līdzekļos publicētajai informācijai, šobrīd Latvijā sasniegts vēsturiski viszemākais bezdarba rādītājs, savukārt ekonomikas eksperti apgalvo, ka šā gada pirmajā pusgadā ekonomiskā izaugsme Latvijā bijusi augstāka nekā mūsu kaimiņvalstīs — Igaunijā un Lietuvā. Uz šāda visai optimistiska fona «Talsu Vēstis» iztaujāja Nodarbinātības valsts aģentūras Talsu filiāles vadītāju Andri Veršānu.

Pēc viņa teiktā, šobrīd filiālē reģistrēti 1179 bezdarbnieki, kuru skaits, salīdzinot ar gada sākumu, tomēr ir mazinājies.

«Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Talsu filiāle pieskaitāma tām, kur jūtami izteikta nodarbinātības sezonalitāte,» skaidro A. Veršāns. «Pavasarī, kad atsākas ceļu būve un citi būvdarbi, tajos iesaistās lielāks nodarbināto skaits, taču rudens pusē, kad tie pamazām norimst, bezdarbnieku skaits atkal palielinās, pieaugot arī to procentuālajam īpatsvaram. NVA Talsu filiālē šobrīd pieejamas 128 vakances, taču bezdarbnieki var pieteikties arī uz vakancēm, ko piedāvā citas NVA filiāles, par kurām pieejama informācija NVA mājaslapā. Ja bezdarbnieks ir gatavs un pietiekami mobils, viņš var izvēlēties jebkuru citu vakanci, ne tikai tās, ko piedāvājam mēs. Šobrīd reģistrētā bezdarba līmenis Talsos ir 7,2 procenti, nedaudz virs Latvijas vidējā līmeņa.»

Visvairāk pieprasīti vienkāršo profesiju pārstāvji

«Pašreiz visvairāk vakanču ir būvniecībā, kokapstrādē un zivju pārstrādes jomā, ņemot vērā, ka atrodamies piejūras reģionā,» atklāj Nodarbinātības valsts aģentūras Talsu filiāles vadītājs. «Tiek pieprasīti kā speciālisti, tā vienkāršo profesiju pārstāvji, piemēram, zivju pārstrādātāji, kokapstrādes operatori, būvniecības darbu palīgstrādnieki, santehniķi, celtnieki, ēku mūrnieki un citi. Tomēr pārsvarā tiek pieprasīts mazkvalificēts darbaspēks ar attiecīgu atalgojumu. Samērā pieprasīti ir tirdzniecības darbinieki, pārdevēji, kā arī apkalpojošās jomas pārstāvji. To acīmredzot nosaka nodarbinātības specifika un atalgojuma apmērs, ņemot vērā, ka veikalos ir garas darba stundas un darbs tiek organizēts maiņās. Pie mums ir notikušas dažādas atlases, kur darba devēji meklē sev piemērotus darbiniekus. Vispirms viņi mums piesaka vakances, tad mēs apzinām savus klientus, t. i., bezdarbniekus, un visbeidzot darba devēji klātienē tiekas ar potenciālajiem darbiniekiem, veicot pārrunas.

Tomēr ir gadījumi, kad darba devēji vēlas atrast universālus darbiniekus, kas par vienu un to pašu atalgojumu veiktu, piemēram, pārdevēja, apkopēja un krāvēja darbu. Tad, protams, ir sarežģītāk, jo šīs prasības apmierināt ne vienmēr ir iespējams. Tomēr jāatzīst, ka aptuveni viena trešdaļa no reģistrētajiem bezdarbniekiem nemaz nav motivēti atgriezties darba tirgū.»

Mobilitātes pabalstu izmanto maz

Kopš 2013. gada NVA piedāvā saviem klientiem izmantot «mobilitātes atbalsta pasākumus», taču to izmantojot tikai retais. To var saņemt četrus mēnešus, ja cilvēks atradis darbu tālāk par 15 kilometriem no savas deklarētās dzīvesvietas. «Iespējams saņemt arī īres līguma īres maksas atvieglojumus vai transporta izdevumu kompensāciju līdz 400 eiro apmērā. Taču, lai tos iegūtu, ir jāatbilst zināmiem nosacījumiem, piemēram, jābūt mūsu uzskaitē vismaz divus mēnešus un darba devējam konkrētā vakance jāpiesaka NVA,» teic A. Veršāns. «Tomēr liela darba meklētāju daļa ir «piesaistīti» savai dzīves vietai, ko viņi nav gatavi atstāt, piemēram, ja tā ir privātā saimniecība, kuru uz nedēļu pamest nav iespējams. Teiksim, ja cilvēks atradis darbu Rīgā, viņam sava dzīvesvieta jāatstāj 6.00, bet tur viņš labākajā gadījumā spēs atgriezties tikai ap 19.00. Tāpēc daudzi nav gatavi meklēt darbu tālāk no pastāvīgās dzīves vietas. Pie mums šādu iespēju šobrīd izmanto tikai viens cilvēks. Arī visā valstī 2017. gadā mobilitātes pabalstu saņēmuši vien 243 nodarbinātie, bet šā gada pirmajā pusgadā — 148 cilvēki. Vairums no tiem vēlas saņemt transporta kompensācijas, tikai nedaudzi tās izmanto īres maksas segšanai.»

Lielākās bezdarbnieku grupas

«Runājot par galvenajām bezdarbnieku grupām, viena no problemātiskākajām ir tā sauktie «ilgstošie bezdarbnieki», kas atrodas mūsu uzskaitē ilgāk par gadu,» atzīst filiāles vadītājs. «Šie cilvēki nokļuvuši ārpus aprites, kur viņiem nav viegli atgriezties. Tiesa, daļa uz to nemaz nav motivēti. Kas attiecas uz darba meklētāju izglītību, jāteic, ka mūsu uzskaitē ir 145 cilvēki ar augstāko, 379 ar profesionālo un 315 ar vispārējo vidējo izglītību, ar pamatizglītību 272, bet 68 — ar nepabeigtu pamatizglītību. Īpaša darba meklētāju grupa ir cilvēki virs 50 gadiem, kuriem nav viegli atrast piemērotu darbu. Tieši viņiem drīzumā tiks ieviests un īstenots projekts «50+», kura ietvaros uzņēmējiem, kas nodarbina cilvēkus 50 un vairāk gadu vecumā, tiks piešķirts īpašs atbalsts. Šobrīd mūsu uzskaitē tādu ir gandrīz puse no bezdarbnieku kopskaita — 513 cilvēki, turklāt ap 150 — ilgāk nekā gadu. 237 no tiem ir ilgstošie bezdarbnieki 55 un vairāk gadu vecumā. Savukārt ap 250 bezdarbnieku ir ar invaliditāti.»

Iespēja pārkvalificēties

Ja klients patiešām vēlas, viņš sev var piemeklēt kādu no piedāvātām vakancēm, turklāt tiek piedāvāti arī pārkvalifikācijas kursi, kurus pabeidzot var saņemt sertifikātu, tādējādi palielinot savu konkurētspēju darba tirgū. «Ir pozitīvi piemēri, kad mūsu kursu beidzēji veiksmīgi atraduši darbu vai uzsākuši komercdarbību,» min A. Veršāns. «Pret mācībām gan būtu jāizturas nopietni, jo, tās neattaisnoti kavējot vai pārtraucot, kursants zaudē ne tikai bezdarbnieka statusu, bet viņam arī jāatmaksā saņemtā stipendija un mācību maksa. Protams, Talsos nav pieejami visi piedāvātie kursi, bet bezdarbnieks var apgūt izvēlēto specialitāti citviet, kur konkrētā mācību iestāde to piedāvā. Ir cilvēki, kas mācās Rīgā, Liepājā un citur. Bezdarbniekiem ir pieejami arī karjeras konsultanta pakalpojumi, kurš, izmantojot speciālus testus, nosaka klientam piemērotāko darbības jomu. Te būtu jāņem vērā konkrētās profesijas pieprasījums darba tirgū, individuālās spējas un citi apstākļi. Tomēr mēs esam tikai starpnieki starp darba ņēmēju un darba devēju, palīdzot tiem atrast vienam otru, bet mēs neradām darbavietas, kas ir uzņēmēju ziņā. Jāteic, ka darba devēji vairumā gadījumu vēlas, lai cilvēks jau būtu apmācīts, ar attiecīgām iemaņām, sertifikātiem un tūlīt būtu gatavs uzsākt darbu. Tāpēc mēs no savas puses piedāvājam organizēt darbinieku apmācību tieši pie darba devēja, uzņemoties tās finansēšanu.»

