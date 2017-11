Talsos atklāts labdarības veikals «Kaste» 28.11.2017

Vēl pirms dažām dienām Ezera ielas 1 logos līdz vēlai naktij spīdējušas gaismas, jo bijuši jāpaveic pēdējie darbi pirms labdarības veikaliņa atvēršanas. Ar uzticamu draugu un atbalstītāju palīdzību «Kaste» vakar vēra durvis apmeklētājiem. Ar cerību, ka Ezera iela 1 kļūs par Talsu labdarības centru — vietu, kur kādam vairs nevajadzīgās lietas nonāks pie jauniem saimniekiem un par tām atstātie ziedojumi krāsies labu darbu īstenošanai.

Labdarības veikala vadītāja Sabīne Kleinhofa-Prūse pastāsta, ka ideja par labdarības veikalu radusies pirms pāris mēnešiem. Biedrībai «Tuvu» šāda veida veikali ir Jelgavā un Tukumā, un bijis plāns labdarības veikalu atvērt arī kādā citā pilsētā. No veikala atvēršanas Talsos atturējis vien telpu trūkums. Pēc nepilna mēneša ieraudzīts piemērots sludinājums par telpu īri un secināts — jārīkojas ātri, un veikaliņš jāatver tagad! «Kasti» izveidojusi radoša draugu komanda un brīvprātīgie palīgi. «Pusotra mēneša laikā nokārtojām visus dokumentus, paši taisījām remontu, izmantojot radošus risinājumus. Esam tikuši līdz atvēršanai un ceram, ka cilvēkiem patiks veikaliņa ideja un viņi to atbalstīs. Cilvēki šeit iepērkoties, atbalsta labdarību, tāpat kā tie, kuri ziedo mantas, kas pašiem nav nepieciešamas. Piemēram, Rīgā ļoti veiksmīgi darbojas veikals «Otra elpa», kas pastāv cilvēku atnesto lietu dēļ. Tas ir Rīgas labdarības centrs, ceram, ka mēs būsim Talsu centrs. Šeit dzīvo labi cilvēki, kas labprāt palīdz citiem, vēlamies šo iespēju dot,» skaidro S. Kleinhofa-Prūse.

Veikaliņā rodas iespaids, ka ieiets kādā dizaina preču salonā. Par to jāpateicas Diānai Šteinbergai, kura ar prieku palīdzējusi telpai piešķirt jaunu izskatu. Lai gan «Kastē» iegādājamās preces ir lietotas, radošā komanda parūpējusies, lai tas neatgādinātu iepriekš izmantotu mantu tirgotavu. Noskaņu rada arī pāri visam starojošā doma — vēlme atbalstīt tos, kuriem tas vajadzīgs. Iespējams, kādam trūcīgam sirmgalvim nepieciešama malka, lai pārdzīvotu ziemas spelgoni, varbūt nepieciešams apģērbs, bet nav līdzekļu, lai to iegādātos. Tas, cik aktīvi varēs sniegt atbalstu, atkarīgs no līdzcilvēku aktivitātes un veikaliņa peļņas.

Pašlaik veikalā iegādājamas drēbes un mantas, kas atceļojušas no biedrības «Tuvu» un dažiem talseniekiem, kuri jau pirms veikala atvēršanas velējušies atbalstīt labo iniciatīvu. Turpmāk to aicināts darīt ikviens! Varbūt tev mājās stāv lieka rīve, pusdienu šķīvji vai ziemas mētelis, kas kļuvis lieks? «Kaste» gaida ciemos!

