Talsos aizvadīts Zemessardzes starptautiskais vingrinājums un Nacionālo bruņoto spēku diena 06.09.2017

No 2. līdz 3. septembrim Talsu ielās varēja vērot neierastu ainu — pilsētā tika ievesta militārā tehnika un ieroči, interesentiem bija iespēja gūt ieskatu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku un «Zemessardzes patruļas 2017» dalībnieku ikdienā, kā arī baudīt plašu kultūras programmu.

Zemessargus Talsos bija iespējams satikt jau 1. septembrī. Šogad Zemessardzes starptautiskajā vingrinājumā startēja dalībnieki no Latvijas, Dānijas, Zviedrijas, Lietuvas un Vācijas. Šāda veida vingrinājums notiek reizi gadā, pēc kārtas izvēloties citu reģionu — Kurzemi, Latgali, Zemgali vai Vidzemi. Vingrinājuma laikā zemessargi, izpildot dažādus uzdevumus, demonstrē fizisko sagatavotību. Izbraukuma galvenais mērķis ir noskaidrot labāko un apzināt katras vienības situāciju.

«Atbalstām «Zemessardzes pat­ruļu 2017», organizējot, tiesājot un vadot vingrinājumus. Divas dienas dalībnieki trenēsies vaiga sviedros un izpildīs vairāk nekā desmit dažādu militārās sfēras uzdevumu. 28 vienības desmit minūšu laikā centīsies izpildīt pēc iespējas vairāk uzdevumu, un paralēli notiks Nacionālo bruņoto spēku dienas. Cenšamies ienest militāro vēsmu pilsētās. Nevajag nemaz tik daudz naudas, lai kaut ko tādu īstenotu, galvenais ir izdoma,» atklāja Zemessardzes 54. Inženiertehniskā bataljona galvenais virsseržants Uldis Veliks.

Sestdien zemessargi piedalījās tādās aktivitātēs kā šaušana, mīnu lauka un šķēršļu joslas pārvarēšana, kā arī vairāk nekā 20 kilometru gara pārgājiena veikšanā. U. Veliks norāda, ka labam zemessargam jābūt motivētam, apzinīgam, godīgam, patriotiskam, draudzīgam attiecībās ar pārējiem un vienkārši labam cilvēkam. Tāpat jāmācās vēsture un jābūt gatavam aizstāvēt savu valsti. «Iestāšanās Zemessardzē notiek individuāli — ja cilvēkam ir pārliecība, ka viņam to vajag un šīs iemaņas vēlāk noderēs, viņš nāk un trenējas. Tā kā pamazām ekipējuma nodrošinājums un situācija finanšu jomā uzlabojas, zemessargu skaits palielinās,» atklāj U. Veliks.

