Talsos aizvadīts Latvijas čempionāts badmintonā 14.02.2017

4. un 5. februārī Talsu sporta hallē pulcējās aptuveni 90 badmintonistu. Sestdien tika noskaidroti Latvijas čempioni vīriešu, sieviešu un jauktajās dubultspēlēs, savukārt svētdien — sieviešu un vīriešu vienspēlēs. Badmintona spēlētāju skaits Latvijā gada laikā ir trīskāršojies, un, kā atklāj Latvijas Badmintona federācijas (LBF) valdes loceklis Elmārs Pitura, badmintons pēc visiem rādītājiem ir viens no fiziski smagākajiem sporta veidiem pasaulē.

Čempionātu atklāja Talsu novada domes priekšsēdētājs Aivars Lācarus. «Man ir liels prieks, ka jūs visi esat šeit, Talsu novadā, un ticu, ka šajās spēlēs saskaņā ar sporta veida specifiku, nolikumu un tiesnešu vērtējumiem uzvarēs pats labākais. Gribu atgādināt, ka jūs atrodaties vienā īpašā būvē. Savā laikā, būvējot šo sporta halli, kas ir lielākā Talsu novadā, arhitekti un būvnieki nesacentās, bet gada beigās tā tika novērtēta kā labākā būve 2008. gadā Latvijā. Tādēļ te ir īpaša aura — pirmās vietas aura. Lai tā jūs pavada šajās dienās, un novēlu to paņemt līdzi arī uz nākamajām sporta sacensībām. Lai jums izdodas viss, ko esat iecerējuši!» vēlēja domes priekšsēdētājs.

Latvijas Badmintona federācijas

ģenerālsekretārs Kristians Rozenvalds skaidroja, ka čempionāta norises vieta nav izvēlēta nejauši. «Talsi ir viens no attīstības centriem, un, dodot Talsiem iespēju rīkot čempionātu, tas visiem šeit dzīvojošajiem pavērs jaunas iespējas. Viens ir tas, ka bērniem reizi divos mēnešos tiek rīkot mači, un kaut kas pavisam cits — tas, ka šeit norisinās čempionāts ar visu tiešraidi un speciālu paklāja segumu. Talsu novadā ir astoņas skolas, kurās spēlē badmintonu, un tas ir lielisks impulss, kā piesaistīt cilvēkus. Kopumā čempionātā piedalījās 91 dalībnieks, un desmit no tiem bija talsenieki, kas nav slikts rādītājs,» teica K. Rozenvalds.

Viņš atzina, ka šogad bija arī vairāki uzlabojumi, piemēram, sestdienas un svētdienas vakarā «sportacentrs.com» tiešraidē translēja finālspēles, un, tā kā šoreiz fināli tika vairāk orientēti uz skatītājiem, pirmo reizi bija arī dīdžejs. «Līdz šim daudzi cilvēki iesāk spēlēt badmintonu, bet nav tik daudzi, kas to grib skatīties, tāpēc cenšamies darīt visu, lai situācija mainītos. Tā kā arī skolās šis sporta veids ir aktuāls, badmintona spēlētāju skaits Latvijā gada laikā ir trīskāršojies. Jebkurš cilvēks, kurš rokā ir turējis raketi, apskatās un nodomā — es taču arī tā varu, un šajā brīdī arī dzimst aizraušanās,» stāstīja K. Rozenvalds.

Arī sporta klubs «Saulrīti» priekšsēdētājs

Oļģerts Tīliks atzina, ka Talsi jau sen šādu čempionātu bija pelnījuši. «Sen bija laiks to rīkot Talsos! Es vienmēr meklēju izdevību atbraukt pie jums. Man patīk vietas, kur nav tās gludās, perfektās ieliņas, un man ir liels prieks, ka te dzīvo tik gaiši cilvēki. Runājot par badmintonu, varu teikt, ka tajā ir milzīga kustību amplitūda un dinamika. Tad, kad mani pirms kādiem 30 gadiem aicināja uz badmintonu, es domāju — lieciet mani mierā ar to bābiešu sporta veidu, bet, kad pusstundas laikā dabūju slapju kreklu, pie šī sporta veida arī paliku,» pauda O. Tīliks.

Latvijas Badmintona federācijas valdes loceklis Elmārs Pitura atklāja, ka badmintons pēc visiem fiziskajiem rādītājiem ir viens no fiziski smagākajiem sporta veidiem pasaulē. Tas ir ļoti ātrs, dinamisks, un paralēli ir jāmāk pieņemt pareizos lēmumus. «Badmintons Latvijā ir kļuvis ļoti populārs, un mēs kā federācija daudz ko darām, lai tā būtu. Spēlēt gribētāju ir vairāk, nekā nolikums pieļauj, un jebkurš no malas nevar nākt un piedalīties čempionātā. Tāpat badmintons ir ļoti demokrātisks sporta veids, un tas attīsta gan fizisko, gan garīgo pusi,» teica E. Pitura.

Kopumā nedēļas nogalē tika izspēlētas 297 spēles. Vienspēļu finālturnīrā piedalījās 32 dalībnieki, no kuriem 24 Latvijas čempionātam kvalificējās saskaņā ar LBF reitingu, pārējie astoņi tika noteikti kvalifikācijas turnīrā. Dubultspēļu finālturnīrā piedalījās 16, savukārt jauktajās dubultspēlēs — 24 pāri. Latvijas čempionātā tika pārstāvēti visi lielākie badmintona centri — Valmiera, Sigulda, Valka, Cēsis, Baloži, Salaspils, Ozolnieki, Jelgava, Talsi, Ventspils, Liepāja un Rīga.

Talsenieks Valters Valgelīns

ar badmintonu sāka aizrauties jau mazotnē: «Uz treniņiem sāku iet 1. vai 2. klasē. Man vairāk patīk individuāli sporta veidi. Kopš esmu pabeidzis Talsu sporta skolu, ar badmintonu turpinu nodarboties hobija līmenī. Tā ir lieliska iespēja attīstīt ne tikai ātrumu, bet arī reakciju un izturību. Esmu piedalījies arī Latvijas čempionātos un olimpiādēs. Protams, ir bijuši brīži, kad spēle īsti neiet un gribas visam atmest ar roku, bet galvenais ir nepadoties un turpināt strādāt.»

Niks Podosinoviks, kurš vīriešu vienspēļu turnīrā izcīnīja savu otro zelta medaļu šogad, badmintonu spēlē jau deviņus gadus. «Iepriekš gadu trenējos basketbolā, taču izlēmu kaut ko pamainīt. Sāku iet badmintonā un kaut kā noturējos. Varbūt arī treneris manī saskatīja talantu. Visvairāk man patīk tas, ka uz laukuma esmu viens. Rudenī bijām uz pasaules čempionātu Spānijā, kur tiku otrajā kārtā vienspēlēs individuālajā turnīrā, un tās emocijas bija neaprakstāmas. Vēl man ir divi Latvijas čempiona tituli, ko izcīnīju 16 gadu vecumā, un 2016. gadā kvalificējos Eiropas pieaugušo čempionātam, kas notika Francijā. Piedaloties sacensībās, ir sanācis apskatīt arī pasauli. Eksotiskākās valstis, kur esmu bijis, noteikti ir Gvatemala un Meksika. Tur piedzīvoju pamatīgu kultūršoku,» sacīja Niks.

Dažādas pasaules valstis

ir apceļojusi arī rīdziniece Ieva Pope. «Mums skolā bija badmintona pulciņš, kurā sāka iet mana māsa, tad vienu reizi viņa mani paņēma līdzi uz treniņu, un man iepatikās. Tad arī sāku nopietni trenēties. Šis sporta veids prasa fizisko spēku, un ir nepieciešams vēl daudz citu īpašību. Šobrīd trenējos Nīderlandē, un esmu bijusi arī tādās vietās kā Vācija, Zviedrija, Lietuva, Igaunija, Maroka, Jamaika un Peru,» sacīja Ieva.

Talsu novada sporta skolas treneris Edgars Kviesis atklāja, ka no Talsiem čempionātā piedalījās desmit badmintonisti, un septiņi no viņiem vēl ir Talsu sporta skolas audzēkņi. «Sestdien badmintonistiem vajadzēja spēlēt kvalifikācijas turnīrā, un vislabāk šoreiz veicās Kasparam Valbergam, kurš 48 dalībnieku konkurencē izcīnīja 25.vietu. Pauls Spruģevics ierindojās 36. vietā, Matīss Putniņš ieņēma 37. vietu, un Valters Valgelīns, kurš šobrīd mācās Jelgavā, izcīnīja 41. vietu. Ričards Meženieks kvalifikācijas turnīrā savainojās un no tālākās cīņas izstājās, paliekot 48. vietā. Sieviešu vienspēlēs visas sporta skolas audzēknes iekļuva 32 labāko dalībnieču vidū bez kvalifikācijas. Sieviešu vienspēlēs vislabāk veicās Annijai Kuzmai, kura ierindojās 14. vietā. Nikola Kalniņa ieguva 19. vietu, Ieva Abigaila Valgelīna — 25., savukārt Viktorija Gilberte — 27. vietu. Mūsu meitenes spēlēja arī sieviešu dubultspēlēs. Šajā kategorijā piedalījās 17 Latvijas labākie pāri. Vislabāk veicās Ievai Abigailai Valgelīnai, kura spēlēja kopā ar liepājnieci Kitiju Jonasi un ieguva 11. vietu. Nikola Kalniņa ar Viktoriju Gilberti ierindojās 14. vietā, un Annija Kuzma kopā ar ventspilnieci Līgu Zankeviču ieguva 16. vietu. Jauktajās dubultspēlēs Kristaps Vārna kopā ar Ievu Abigailu Valgelīnu 28 pāru konkurencē ieguva 23. vietu, bet Valters Valgelīns kopā ar siguldieti Martu Gavari — 20. vietu. Lai veicinātu badmintona attīstību, Talsu novadā pašlaik tiek dibināts badmintona klubs, uz kuru tiek aicināti visi interesenti,» saka E. Kviesis.

Čempionātā 1. vietu sieviešu dubultspēlēs

ieguva Monika Radovska un Jekaterina Romanova, 2. vietu — Ieva Pope un Anna Pumpure, 3. vietu — Una Berga un Liāna Lenceviča. Jauktajās dubultspēlēs uzvaru izcīnīja Guntis Lavrinovičs un Katja Romanova, 2. vietā ierindojās Kristaps Kalniņš un Monika Radovska, savukārt 3. vietu ieguva Niks Podosinoviks un Ieva Pope. Vīriešu dubultspēlēs uzvaras laurus plūca Niks Podosinoviks un Reinis Sefers, 2. vietā ierindojās Guntis Lavrinovičs un Kārlis Vidass, 3. vietā — Kristaps Kalniņš un Didzis Gureckis. Sieviešu vienspēlēs spēcīgākā bija Monika Radovska, 2. vietā ierindojās Una Berga, 3. vietā — Ieva Pope. Vīriešu vienspēlēs 1. vietu ieguva Niks Podosinoviks, 2. vietu — Kristaps Kalniņš, 3. vietu — Andis Bērziņš.

