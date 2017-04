Talsos aizvadīta Latvijas matemātikas skolotāju konference 20.04.2017

7. un 8. aprīlī Talsu 2. vidusskolā notika Latvijas Matemātikas skolotāju apvienības rīkotā konference «Matemātika kompetenču izglītībā». Jau pirmajā lekcijā kļuva skaidrs, ka runātais vienlīdz labi bija attiecināms uz jebkuru citu mācību priekšmetu. «Jums pašiem jābūt ieinteresētiem. Ja skolotājiem tas liksies nevajadzīgi, tad rezultāta nebūs,» secināja Starpnozaru izglītības inovāciju centra vadošā pētniece Ilze France.

Konferences atklāšanā izskanēja ne viena vien atzīšanās. Pasākuma vadītājs Ingus Stauģis atzinās, ka viņam matemātikā bijis trijnieks. Talsu novada domes priekšsēdētājs Aivars Lācarus atklāja, ka viņa matemātikas skolotājs savulaik teicis: «Es zinu, kā esmu jūs mācījis, un zinu, ko no jums katra sagaidīt, bet tagad varu atļauties pajautāt, kur iesiet studēt un kāda atzīme jums ir vajadzīga!» Savukārt Talsu 2. vidusskolas direktors Oļegs Solovjovs krievu valodā noskaitīja joprojām neaizmirsto pantiņu, ko skolas gados iemācījusi matemātikas skolotāja, ar asociāciju palīdzību vairojot izpratni par bisektrisēm!

Latvijas Matemātikas skolotāju apvienības prezidente Rudīte Andersone uzslavēja Talsu 2. vidusskolas kolektīvu, kas savas kompetences parādījis jau viesu sagaidīšanā, strādājot vienā komandā ar skolēniem. «Mēs zinām, ka atzīme ir centības, nevis gudrības mērs. Ne jau par atzīmēm mēs rūpējamies, bet par to, kas ir bērna galviņā. Šīs divas dienas ir veltītas tam, lai mainītos ar viedokļiem, uzklausītu citus par to, kā bērnu un jauniešu galvas padarīt vēl gudrākas, jo gudrība ir tas mērs un mērķis, uz ko ejam,» apliecināja R. Andersone.

«Talsu Vēstis» kopā ar matemātikas skolotājiem noklausījās pirmo lekciju, kuras tēma ļoti sasaucās ar konferences nosaukumu, — tajā I. France rosināja domāt par ieguvumiem skolēnam un skolotājam, matemātikas mācīšanā izmantojot kompetenču pieeju. Jau 2006. gadā valsts izglītības standarts noteicis, ka skolēniem jāmāca domāt, pētīt, pieņemt lēmumus, būt aktīviem. «Rodas jautājums, kas tad ir šodien — kas ir kompetences? Tieši tas pats, ne gluži tas pats vai vispār kaut kas cits?» jautāja pētniece, aicinot aizdomāties, kas no 2006. gadā iecerētā šobrīd tiešām notiek skolās un kas būtu vajadzīgs pārējā ieviešanai reālajā dzīvē.

Turpmākajā lekcijā

izskanēja tādi ikdienā nedzirdēti termini (ko acīmredzot ir vērts sākt apgūt!) kā caurviju jeb starppriekšmetu prasmes un metakognīcija kā domāšana par to, kā domājam. Lektore pieskārās arī aktuālajai tēmai, ko no skolēniem sagaida potenciālie darba devēji. «Ir jāsaprot, kas mums jādara vairāk, un es domāju nevis daudzumu, bet efektivitāti, dziļumu, lai skolēnu sagatavotu un viņš droši varētu doties tālāk,» sprieda I. France.

Ja iepriekš jau lauzītas galvas par to, kā mācīt skolēniem domāt, tad nu jāsper solis tālāk, atrodot veidus, kā mācīt skolēniem domāt apzināti, izvērtējot savu domu gājienu un spējot to vajadzības gadījumā mainīt pret efektīvāku. Zinot, ka domāt spēj jebkurš, skolotāju atbildība ir dot iespēju līmenim atbilstoši domāt arī vājākajiem skolēniem. Tā vietā gadoties gluži pretēji — skolotājs kļūst par ķīli, kas kavē skolēnu domāšanas procesu, nosakot, kad domāt un kad vispār nedomāt!

Kompetence būtībā nozīmējot spēju kompleksi izmantot zināšanas, prasmes un paust attieksmi, risinot problēmas mainīgās situācijās un protot uz tām pārnest iepriekš apgūto. Lai to varētu, skolotājiem jāpanāk situācija, ka to, ko skolēns iemācās vienā mācību priekšmetā, viņš spēj pielietot arī citos mācību priekšmetos.

Izteikties par ieguvumiem

matemātikas mācīšanā, izmantojot kompetenču pieeju, varēja arī paši skolotāji. Kādi sprieda, ka tādējādi tiks iemantoti ieinteresētāki skolēni. Izskanēja viedoklis, ka gan skolēns labāk sapratīs, kas viņam ir vai nav skaidrs, gan skolotājs labāk varēs izvērtēt, pie kā vēl jāpiestrādā. Bija arī divi pretēji viedokļi — viens, ka skolotājam būs jāstrādā mazāk, jo lielu daļu darba paveiks paši skolēni, bet otrs — ka skolotājam nāksies burtiski rauties ar slapju muguru, lai iecerēto īstenotu. «Mums būs jākļūst universālākiem pedagogiem — jābūt zinošiem ne tikai matemātikā, bet visās jomās,» norādīja kāda skolotāja.

Virkni ieguvumu minēja lektore, pieminot arī iepriekšminēto skolēnu intereses palielināšanos. Iespēja redzēt lietas kopsakarībās samazināšot apgūstamo faktu apjomu un tā ietaupīšot laiku mācību procesā. Jaunās zināšanas balstot uz iepriekšējām, būšot iespēja labāk izprast to veidošanos, samazinot arī stāstīšanas apjomu skolotājam. Vēl viens ieguvums varot būt nebaidīšanās no jaunām situācijām un kļūdīšanās uzskatīšana par vērtību, kas dod iespēju mācīties. Skolotājiem noderīga būšot iespēja mērķtiecīgi sadarboties ar kolēģiem. Apzinātā domāšana palīdzēšot gan skolēniem saprast savu domu gājienu, gan skolotājiem precīzāk palīdzēt mācīties. Būšot izmērāms sasniegumu pieaugums, dodot arī skolotājam pārliecību, ka ikviens skolēns spēj progresēt.

Maza atkāpe

Sagadījās, ka priekšpēdējā rindā raksta autorei blakus apsēdās neviens cits kā matemātiķis Jānis Mencis (juniors). «Viss skolotājus interesējošais,» viņš vērtēja, rādot uz konferences programmā paredzēto lekciju un nodarbību tēmām. Un piebilda: «Reizēm gan gadās, ka virsraksts ir, bet satura nav.» Jācer, ka šajā reizē arī konferences saturs izrādījās jēgpilns un iedvesmojošs turpmākajam darbam.

