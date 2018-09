Talsi uzziedējuši kā brīvdabas mākslas galerija 28.09.2018

«Izdomājām, ka tomēr gribam rīkot atklāšanu, lai gleznas var oficiāli skatīties, citādi līdz šim drīkstēja tajās tikai ielūrēt,» 20. septembrī, gleznu maršruta «Māksla uzzied Talsos» otrās daļas atklāšanā, pilskalnā klātesošos smīdināja Talsu novada tūrisma informācijas centra vadītāja Inese Roze.

Par pagājušā gada Talsu novada gada lepnumu kultūrā atzītais gleznu maršruts tagad kļuvis par 15 darbiem bagātāks un ieguvis piecas lieliskas gleznu trīsdimensiju vizualizācijas, kuras gan labāk vienreiz pašam redzēt, nekā vairākas reizes lasīt par tām avīzē. Kā tovakar tika konstatēts, divu gadu laikā tūrisma informācijas centrs, pateicoties sadarbībai ar Talsu novada muzeju un tā galveno speciālisti mākslas jautājumos Gunu Millersoni, būtībā ir atvēris vienu nelielu mākslas salonu vai galeriju pilsētā, piedāvājot apskatei jau kopā 37 gleznu reprodukcijas. «Paldies par ideju, kura tiešām ir dzīvelīga! Bija prieks vāķēt to visu kopā,» atzina G. Millersone. Tagad gleznu maršruts iekļaujot gan klasisko glezniecību, gan jaunlaiku mākslinieku veikumu.

Projekta otrās daļas atklāšanā piedalījās vairāki mākslinieki, kuru darbi nu izlikti apskatei gleznu maršrutā. Viņu vidū bija Zigurds Poļikovs. «Nu, kā — tas ir Talsu ezers no augšas, no pilskalna!» lakonisks bija gleznas «Skats no pilskalna» autors, kurš arī savos darbos atveido tikai pašu esenci. Māksliniece Dace Paeglīte, kuras 1984. gadā tapusī glezna «Kurzeme» arī atradusi vietu Talsu ezera promenādē, sacīja: «Man vienkārši ir jāpaklanās jūsu priekšā par to, ka esat uzaicinājuši mani pēc tik daudziem gadiem! Toreiz biju pajauna māksliniece, pirms pieciem gadiem pabeigusi Mākslas akadēmiju, un biju atbraukusi pie vīra brāļa pagleznot. (..) Man ir liels pārsteigums, ka pēc tik ilgiem gadiem šī bilde ir noderējusi.» Kad pati G. Millersone savu šogad tapušo darbu «Pie ezera» atteicās komentēt, kolēģis Andris Biezbārdis viņu paķircināja, jautājot: «Vai tā nav tā bilde, ko tu kaila gleznoji?» Nē, viņa vairs kaila negleznojot, bet joks bija vietā, zinot, ka reprodukciju vidū ir arī Friča Makstnieka karikatūra «Veltījums Gunai», kurā attēlota kaila māksliniece plenēra laikā.

Kas stāstāms atradās par katru no gleznām, kuras tagad skatāmas Talsu ezera viņā galā, raisoties atmiņām par plenēriem, kuri savulaik ap Talsu ezeru pulcējuši daudz mākslinieku. Tovakar toties še pulcējās gana plašs pulks gleznu maršruta cienītāju, kuriem bija iespēja arī pašiem pielikt roku jaunu Talsu ainavu radīšanā uz kāda no diviem molbertiem vai baudīt uzkodas Talsu ezera promenādē.

Paredzams, ka mākslas darbu reprodukcijas, nezaudējot kvalitāti, varētu kalpot piecus gadus. Vislielākais gandarījums ir par to, ka no pērn pilsētā izvietotajām gleznām sabojāta nav neviena. Lai tā paliek!

