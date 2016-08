«Talsi — ar lieliem burtiem rakstāma BRĪNUMZEME». Saruna ar Inu Strazdiņu par aktuālo Eiropā 27.08.2016

Kādā lietainā sestdienas pēcpusdienā «Talsu Vēstis» tiekas ar bijušo avīzes darbinieci, bet nu jau desmit gadus Latvijas Radio žurnālisti Briselē Inu Strazdiņu. Runājam par to, kā aktualitātes un notikumi redzami caur «Briseles durvju spraugu».

2006. gadā Latvijas Radio ziņu dienesta vadītājs Jānis Rozenbergs piedāvāja I. Strazdiņai atvērt Latvijas Radio biroju Briselē. Protams, bijušas pārdomas, bet talseniece uzreiz piekritusi. «Tas bija liels izaicinājums, jo pirms tam ārzemēs nebiju strādājusi, tikai braukusi uz Briseli no Rīgas kā Latvijas Radio korespondente, tā ka priekšstats bija. Piedāvājumu uztvēru kā lielu pagodinājumu,» atceras žurnāliste I. Srazdiņa.

— Kāds bija sākums, pārvācoties un strādājot Briselē?

— Diezgan grūts, jo bija jāiekārto birojs, jāatrod dzīvoklis, jānokārto dažādas praktiskas lietas. Un paralēli tam noritēja darbs. Tas nebija viegli psiholoģiskā ziņā, jo tā ir cita valsts. Turklāt tajā laikā Beļģija bija viena no tām valstīm, kura nebija atzinusi darbaspēku no Austrumeiropas. Tāpēc — lai tur varētu strādāt (pat nestrādājot vietējam tirgum), vajadzēja nokārtot daudz un dažādu dokumentu. Pamatīga birokrātija. Protams, bija arī daudz skaistu lietu, iepazīstot jaunus cilvēkus un veidojot kontaktus.

— Kā vērtē savu darbu pašlaik?

— Katra diena sniedz kaut ko jaunu. Protams, tagad jūtos daudz komfortablāk tēmā, un ir skaidrs, ko dara katra institūcija, bet tas arī prasīja vismaz divus gadus, lai saprastu, kas un kā notiek. Man ir arī liels draugu un paziņu loks, kas palīdz. Tagad paliek aizvien interesantāk, jo esam sapratuši (Latvijas Radio), ka varam daudz tēmu izskatīt krietni dziļāk. Ne tikai par Eiropas Savienības (ES) jautājumiem, kas tiek «sausi pieņemti», bet skatīties arī paplašinātu apvārsni.

— Kāds ir tavs skatījums par «Brexit», un kā tas varētu noslēgties?

— Sekojām līdzi vēlēšanu laikā, mans uzdevums bija vērot Briseles reakciju. Vēl tagad atceros, kā devāmies pie miera ar ziņu, ka 52% Lielbritānijas iedzīvotāju vēlas palikt ES. Priecīgi gājām gulēt un no rīta modāmies ar totāli pretēju informāciju. Ziņa bija satriecoša, jo līdz pēdējam brīdim visi cerēja, ka tas nenotiks. Tas ir vēsturiski svarīgs notikums, ap kuru vērojams ļoti daudz spekulāciju. Vai tiešām Lielbritānija stāsies ārā no ES, vai tur iespējams kaut ko mainīt? Daudz šaubu sēja paši briti un viņu organizācijas, sakot, ka tas ir pretēji konstitūcijai. Šobrīd premjers pat nedrīkst izsludināt Lielbritānijas izstāšanos, jo tas pirms tam jāapstiprina parlamentam, kurā šobrīd vairākumā ir deputāti, kuri atbalsta valsts palikšanu. Viņi joprojām nav iesnieguši dokumentus ES, kā noticis referendums ar paziņojumu, ka Lielbritānija izstājas. Šobrīd ir tāda «pelēkā zona», neskaidrība. Grūti pateikt, kas notiks tālāk, jo līdztekus vērojamas lielas šaubas pašu britu vidū. Milzīgs satraukums arī kaimiņvalstīm, piemēram, Īrijai, kuri visu laiku tirgojas ar Angliju. Respektīvi, pamatīgi mainīsies arī valsts tirgus situācija. Tas viss izskatās pēc tā, ka notikusi ballīte, dzērumā ir daudz kas sastrādāts, un nākamajā rītā piecēlušies un sapratuši, ka nu ir «ziepes», atvainojos par savu tiešumu.

— Kā Lielbritānijas izstāšanās no ES varētu ietekmēt Latviju?

— Mums tas viennozīmīgi nenāks par labu. To varu salīdzināt ar maizes klaipu, kuram pirms likšanas uz galda izlauzts robs, tāpēc vairs neizskatās pilnīgs. Protams, to var sagriezt un cienāt draugus un kaimiņus. Bet kā uz to skatās? Pārējā pasaule pašlaik uz ES veras citādāk — ar domu, ka neesam stabila savienība. Latvijas politiķi teic, ka ekonomikā nekas daudz nemainīsies, jo neesam ar Lielbritāniju nozīmīgās ekonomiskās attiecībās. Bet esam! Tie Latvijas uzņēmumi, kuri tur tirgojas, jutīs. Skatoties no drošības viedokļa — Lielbritānija joprojām paliek NATO, bet jebkurā gadījumā ES Baltijas valstīm ir arī drošības elements. Jebkas, kas iedragā organizācijas stabilitāti, mūsu drošībai par labu nenāk, jo esam ļoti īpatnējā ģeogrāfiskā situācijā. Jāņem vērā, ka tas ietekmēs arī mūsu tautiešus Anglijā. Zinu, ka daudzi meklē iespējas iegūt Lielbritānijas pilsonību, jo viņiem tur ir ģimene, darba vietas. Neticu, ka mūsu cilvēkus pēkšņi atlaidīs no darba.

— Cik droši jūties, dzīvojot Briselē laikā, kad Eiropā notiek tik daudzi terorakti?

— Tas liek daudz ko pārdomāt, tomēr ikdienā par to īpaši neuztraucos. Zinu vairākas ģimenes, kurās ir bērni, un viņi vairs nebrauc ar sabiedrisko transportu. Tajā skaitā latviešu ģimenes. Kā man teica viens divu bērnu tētis: «Es gribu savus bērnus izaudzināt.» Var jau teikt, ka tas ir radikāls viedoklis, jo ne jau katrā metro sprāgst, bet, no otras puses, saprotu, ka tā ir ļoti liela trauma, it sevišķi ģimenes cilvēkiem. Karavīri ielās mums bija jau pēc Parīzes asiņainajiem notikumiem pagājušā gada novembrī; Beļģija izsludināja īpašu stāvokli. Pie mums bija sava veida «atvilnis». Uz Beļģijas robežas notvēra aizdomīgas personas un pēc nedēļas atklājās, ka Parīzes spridzinātājiem centri ir Briselē. Sākās teroristu tvarstīšana Beļģijā. Tika izsludināts ceturtais, pats augstākais, drošības līmenis. Viss bija ciet — veikali, metro, darbavietas. Trīs četras dienas Briseles centrā nekas nenotika. Un, kā zināms, pēc pāris mēnešiem notika sprādzieni lidostā un metro stacijā.

Tomēr cilvēki joprojām iet uz koncertiem, festivāliem, brauc ar metro, lido, viss notiek. Protams, nezinu, kā jūtas tie cilvēki, kuriem ir ievainoti vai miruši tuvinieki. Par to esmu daudz domājusi. Mana kolēģe, žurnāliste no Zviedrijas, sprādziena laikā atradās lidostā. Tagad viņa salecas pie katra trokšņa. Cilvēkiem ir smagas traumas. Tajās dienās, kad par to ziņojām, pārņēma ļoti dīvaina izjūta, jo metro stacija, kur notika sprādziens, atrodas desmit minūšu gājienā no radio biroja. Bail man tiešām nav. Varbūt tāpēc, ka visur dodos ar kājām un ļoti reti izmantoju metro. Nevaru teikt, ka justos nedroši. Arī atrodoties lidostās, esmu tik pārņemta ar lidojumu, ka nav laika domāt par teroraktiem.

— Cik drošu redzi nākotni Eiropā? Kādi ir lielākie teroristu draudi?

— Šobrīd jārēķinās ar tā saucamajiem «vientuļajiem vilkiem», jo ir pietiekami daudz traku cilvēku, kuri dzird un redz visu, kas notiek, bet izvēlas kļūt par individuāliem teroristiem. Kā saka eksperti, šāda tendence augs. ES ir, ko domāt. Protams, visam savi iemesli, bet tie ir tik dažādi. Es personīgi uzskatu, ka valstīm vajag ciešāk sadarboties ar slepenajiem dienestiem, kas nenotiek, jo katra valsts ir par sevi. Un jāapmainās ar informāciju, ko negrib, jo tas ir sensitīvi. Protams, pie katra staba nevar nolikt policistu. Gribu ticēt, ka tas apstāsies kādā brīdī, bet man šķiet, ka ne tik ātri, jo turpinās Sīrijas karš un citi konflikti, kas to veicina. Un neskaitāmi citi nāk klāt. Ir ļoti daudzas valstis, kur sabrucis autoritārs režīms un vērojams pilnīgs «bardaks», piemēram, Ziemeļāfrikā. Ārkārtīgi daudz «vaļēju brūču», kas veicina kriminālas darbības. Labā un ļaunā cīņa ir tik redzama…

Augusts ir ļoti īpatnējs mēnesis. Ir klusums, un es ceru, ka ne pirms vētras. Iepriekšējos gados šajā mēnesī vienmēr noticis kaut kas nozīmīgs. Piemēram, Krievijas karadarbība Gruzijā, Palestīnas un Izraēlas konflikti. Augusts ir ļoti īpatnējs, jo cilvēki atslābuši, vairums atrodas brīvdienās, un pēkšņi kaut kas atgadās.

— Vai notiekošo varētu uzskatīt par sava veida 3. Pasaules karu?

— Runājot par kariem, uzreiz iztēlojamies līķus, bombardēšanu un zināmu valstu iesaistīšanos, bet tagad nav skaidrs, kurš pret ko karo. Ir simts un viena teroristiska organizācija, kas cīnās. Ir grūti karot pretī, jo nav saprotams, pret ko īsti. Spekulāciju ir daudz un dažādu. Lielbritānijas televīzijas kanālā «BBC» skatījos interviju, kur galvenā doma bija — sīrieši ir nelieši un noziedznieki, nodarīto nevar attaisnot, bet viņiem ir vēstījums, kurā der ieklausīties, — viņi atriebjas par to, ko Rietumi savulaik nodarījuši. Daudz kas tika safabricēts, lai uzsāktu garu un asiņainu karu Irākā. Es piekrītu tam, ka mēs ļoti daudz ko nezinām.

— Kā justies iedzīvotājiem Latvijā, Talsos?

— No malas skatoties, man šķiet, ka iedzīvotāji var justies ļoti droši. Daudzi teic, ka Latvija ir tāda laimes saliņa. Ja nu tiešām kaut kur ir droši, tas noteikti ir Latvijā, Talsos. Ar lieliem burtiem rakstāma BRĪNUMZEME.

