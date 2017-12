«Tajā, ko mīli, jāiegulda smags darbs» 30.11.2017

«Labam basketbolistam jābūt izsalkušam pēc uzvarām, spējīgam darboties komandā, emocionāli noturīgam un labam cilvēkam arī ārpus laukuma,» uzskata vandzenieks Edgars Lasenbergs. Viņš ir izcīnījis sudraba godalgu U—19 vecuma grupas čempionātā, bronzu Latvijas Basketbola līgas otrajā divīzijā, bijis Latvijas Universitātes komandas kapteinis un šobrīd darbojas basketbola klubā «Valka/Valga».

Basketbols Edgara dzīvē ienāca jau agrā bērnībā — piecu gadu vecumā viņš sāka trenēties Vandzenes vidusskolā, un, kamēr pārējie bērni gulēja diendusu, tētis viņu veda uz treniņiem. Mācoties 1. klasē, Edgars sāka trenēties Talsu novada sporta skolā pie Arkādija Bajāra.

Visvairāk šajā sporta veidā viņu aizrauj emocijas, kas palīdz pieņemt lēmumus arī ārpus spēles laukuma. Dažkārt jaunietis piedzīvojis zaudējumus, pēc kuriem ar vecākiem sazinās tikai pēc pāris dienām, taču šobrīd basketbolists ir iemācījies pieņemt zaudējumus un sapratis, ka dzīve nesastāv tikai no uzvarām. Paturot prātā šo atziņu, viņš dodas uz zāli un dara visu, lai nākamajā spēlē gūtu uzvaru. Viņaprāt, darbojoties komandā, cilvēks iemācās rēķināties ar citiem, un vēlāk tas noder arī citās dzīves jomās.

Ar talantu vien nepietiek

Edgaru iedvesmo cilvēki, kuri, tāpat kā viņš, ir nākuši no laukiem. Šo cilvēku ceļš līdz panākumiem ir grūtāks, un viņi ne vienmēr ir varējuši trenēties un spēlēt vietās, kur to vēlētos. Lai tiktu lielā komandā, jābūt milzu talantam. Pārējiem atliek smagi strādāt un soli pa solim virzīties uz priekšu, kamēr kāds viņus pamana.

«Talants ir svarīgs, taču ir grūti atklāt, kurā jomā katram no mums tas ir dots. Daudzi nesaprot, ka ar talantu vien nepietiek — tajā, ko mīli, jāiegulda smags darbs. Tā kā nāku no laukiem, man tas nav svešs jēdziens. Tie, kuri bērnībā nav raduši pie darba, visbiežāk pie tā nepierod arī vēlāk,» prāto Edgars.

Jaunietis trenējas desmit reizes nedēļā un paralēli apmeklē masāžas un ledus vannas, lai ķermenis ātrāk atjaunotos. Vasarā viņš sevi uzturu formā, spēlējot futbolu, volejbolu un dodoties uz svaru zāli. Lai sezonas sākumā pietiktu enerģijas, vasarā viņš nedaudz atpūšas no basketbola.

Spēles dienās Edgars parasti aizvada rīta treniņu, kura laikā atkārto taktiku, pēc tam kopā ar komandu dodas kopīgās pusdienās un starp treniņu un spēli cenšas darīt ko tādu, kas novērstu domas no gaidāmās cīņas.

Atbildība ik uz soļa

Pirmo soli lielajā basketbolā jaunietis spēra 18 gadu vecumā, kad parakstīja līgumu ar BK «Valmiera», taču prieks bija visai īss — viņš nespēja tikt galā ar pārējiem pienākumiem un drīz vien atgriezās Rīgā. Pēc tam iespēju sevi pierādīt deva treneris Artūrs Visockis-Rubenis. Viņa vadībā Edgars, spēlējot BS «Rīga/Pārdaugava», izcīnīja sudraba godalgu U—19 vecuma grupas čempionātā un bronzu Latvijas Basketbola līgas otrajā divīzijā. Drīz vien viņš bija gatavs Latvijas augstākajai līgai un pavadīju divus neaizmirstamus gadus Latvijas Universitātes komandā. Par to Edgars vēlas teikt lielu paldies trenerim Artūram Visockim-Rubenim, Guntim Endzelam un komandas vadībai — Uģim Biseniekam un Dzintaram Berkoltam.

Pasaules universiādes izlase bija pirmā komanda, kurā viņš tika iecelts par kapteini. Komandas kapteinim ir daudz pienākumu arī ārpus laukuma — viņa uzdevums ir izlemt, cikos un kur basketbolisti tiksies, kādu apģērbu vilks uz spēli un cikos iestāsies naktsmiers. Tāpat kapteinim ir ciešāka saikne ar treneriem. Edgara pirmā pieredze bija veiksmīga — komanda nepadevās un izcīnīja sudraba godalgu. Jaunietis atzīst, ka būt par kapteini viņam nozīmē daudz — treneru un spēlētāju izvēle liecina, ka viņš šo iespēju bija nopelnījis ar smagu darbu un pareizu attieksmi.

Noticot saviem spēkiem

Par savu lielāko sasniegumu viņš sauc bronzas medaļas iegūšanu pasaules universiādē. «Daudzi mums neticēja un joprojām nesaprot, kā mēs to izdarījām. Galvenais ir ticēt sev — tad notiek brīnumi. Vieglatlēte Gunta Latviševa-Čudare sacīja, ka šīs spēles bija noorganizētas labāk par Riodežaneiro olimpiskajām spēlēm. Ne katram dzīvē izdodas ko tādu pieredzēt, tāpēc esmu laimīgs par doto iespēju un bronzas medaļu,» atklāj basketbolists.

Šobrīd Edgars darbojas basketbola klubā «Valka/Valga» (treneris Kristaps Zeids) un ar esošo situāciju ir apmierināts. Līdz šim sezona Igaunijas līgā ir aizvadīta veiksmīgi — nesen izdevās gūt uzvaru pār Tartu komandu un uz spēlēm nāk aizvien vairāk cilvēku.

Spēlējot basketbolu, jaunietis ir bijis arī Krievijā, Baltkrievijā, Ukrainā, Zviedrijā, Vācijā, Nīderlandē, Lietuvā, Polijā, Turcijā, Austrijā, Indonēzijā, Ķīnā un Taivānā. Aizbraucot uz bijušajām Padomju Savienības valstīm, viņš redzējis, cik lielā mērā Latvija tām attīstības ziņā ir priekšā, savukārt, esot Ķīnā un Taivānā, sapratis, ka mums vēl ir kur augt. Jaunietis uzsver, ka ir redzējis pietiekami, lai varētu teikt, ka mēs dzīvojam ļoti labi.

Galvenais — izaugt par labu cilvēku

«Sasniegt jaunus mērķus mani motivē cilvēki, kuri man netic. Esmu sapratis, ka dzīvē ir daudz interesantākas lietas par padošanos, tāpēc pēc traumām vai zaudētām spēlēm cenšos pēc iespējas ātrāk atgūties, paturēt visu, kas noderēs nākotnē, un zaudējumu atstāt pagātnē. Ar šādu skatu dodos uz priekšu,» skaidro Edgars. Viņaprāt, labam basketbolistam jābūt izsalkušam pēc uzvarām, spējīgam darboties grupā, emocionāli noturīgam un labam cilvēkam arī ārpus laukuma. Basketbols jauniešus veido par personībām, tāpēc treneriem biežāk vajadzētu uzsvērt, ka galvenais nav izaugt par labu basketbolistu, bet gan labu cilvēku.

Brīžos, kad viss neiet tik gludi, viņam palīdz līdzcilvēku atbalsts. Radi un ģimene vienmēr ir ticējuši viņa spēkiem, un ikdienā Edgaram blakus ir draudzene, kura palīdz doties uz priekšu, kļūt labākam un atbalsta arī pēc zaudējuma.

«Nākotnē vēlos augt kā cilvēks — būt labs savai ģimenei, draudzenei un pārējiem cilvēkiem, kuri man tic. Tāpat vēlos nostabilizēties basketbola pasaulē. Zinu, ka šis ir tikai sākums un lielākās lietas vēl priekšā, tāpēc būšu pacietīgs, iešu soli pa solim, un tad jau redzēs, kas sanāks,» apņēmību pauž jaunais basketbolists.

