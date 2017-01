«Tagad ir jūsu, jaunās paaudzes, laiks!» 24.01.2017

Piektdien, 20. janvārī, Pedvāles Brīvdabas mākslas muzejā teica 1991. gada janvāra barikāžu dienas Rīgā piedzīvojušie vīri. Muzeja izveidotājs, tēlnieks Ojārs Feldbergs sadarbībā ar Sabiles kultūras darba organizatorēm un Sabiles vidusskolu sarīkoja patriotisma un tēvzemes mīlestības audzināšanas stundu.

Pie vairāku desmitu tonnu smagajiem granīta bluķiem, kurus pirms 26 gadiem O. Feldbergs novietoja galvaspilsētas stratēģiski svarīgāko objektu aizsardzībai pret iespējamo padomju karaspēka smagās bruņu tehnikas iebrukumu, Firkspedvāles muižas centrā dega ugunskurs. Stalti puiši turēja Latvijas sarkanbaltsarkano karogu. Skanēja atmiņu stāsti, mūziķa Viļņa Bumbiera akordeons un visu dalībnieku kopīgi izpildītas latviešu tautā populāras patriotiskas dziesmas.

Sabilnieks Aivars Briuņa dalījās atmiņās par to, kā pilsētā notika organizēšanās braukšanai uz Rīgu, kā transportu nodrošināja toreizējie vietējie rūpniecības uzņēmumi un apkārtējie lauksaimnieki, kāds galvaspilsētā bija noskaņojums janvāra dienās. Viņš uzsvēra apbrīnojamu tautas vienotību, barikāžu dalībnieku un viņu daudzo atbalstītāju pašaizliedzību, ciešo apņemšanos un — spītīgo cerību, ka Latvijai nav ceļa atpakaļ, tai jātop brīvai un neatkarīgai valstij.

«Savu mēs izcīnījām. Padomija sabruka, Baltijas valstis apvienojās brīvības ceļā. Kopā ar dēlu biju Rīgā arī tad, kad notika šaušana uz cilvēkiem un piecu upuru vidū bija arī izcilie Latvijas kinooperatori,» viņš stāstīja uzmanīgajiem klausītājiem.

Ojārs Feldbergs atcerējās, kā no darbnīcas Pārdaugavā bija iespējams līdz Jēkaba ielai aiztransportēt dižos granīta gabalus. «Tās dienas bija ļoti emocionālas,» stāstīja tēlnieks. «Dienu un nakti uzturējos Vecrīgā, gāju no vienas vietas uz citu, skatījos, iedvesmojos. Šodien te mums atmosfēra nedaudz atgādina barikāžu laiku — ar ugunskuru, kura dūmu smarža cieši iesūcas drēbēs, ar verdošas tējas katlu un atsaucīgu roku sasmērētām sviestmaizēm.

Pie barikādēm stāvēja divi no te esošajiem akmeņiem — vēl redzami mellumi un uzrakstu paliekas. Tātad abi bluķi ir pieredzējuši vēsturisko brīdi. Tajos ir palikuši gan ugunskuru dūmi, gan cerības un mīlestība pret savu Latviju. Mēs, mana paaudze, stāstām par savu piedzīvoto, bet jums, jaunieši, ir jāturpina.»

Uzdāvinot Ojāram Feldbergam īpašu šāgada kalendāru, Sabiles vidusskolas direktore Rudīte Blāze uzsvēra, ka akmeņi vieno — cilvēku ar cilvēku, paaudzes — un pateicās par izpratni un atsaucīgu sadarbību. Sarīkojumā piedalījās piektās līdz devītās klases skolēni kopā ar saviem pedagogiem. «Redzēt un dzirdēt barikāžu laika lieciniekus — šīs spēcīgās personības, pieskarties vēsturiskajiem akmeņiem skolēniem ir personiska saikne ar reālu, dzīvu vēsturi. Mēs skolā ļoti gatavojāmies šim sarīkojumam,» sarunā ar «Talsu Vēstīm» piebilda skolas direktore.

Savukārt bijušais tautfrontietis, pedagogs un sabiedriskais darbinieks Andris Millers atcerējās: «Manā atmiņā visemocionālāk palicis pats barikāžu sākums. Kādreizējā uzņēmuma «Somdaris» klubā notika Tautas frontes grupas ārkārtas sapulce, kurā izlēmām nekavējoties noorganizēt autobusu un vakarā braukt uz Rīgu. Tajā pirmajā sabilnieku autobusā valdīja izjūta, ka… varētu arī kāds neatgriezties. Sievietes no tā autobusa momentā izdzinām ārā — ja kas, kādam ir jāpaliek mājās, jārūpējas par savējiem, jāizaudzina bērni. Rīgā pie Salu tilta viss bija piedzīts ar visdažādākajām mašīnām, tehniku, un prātā bija Viļņas notikumi — cilvēku sašķaidīšana ar bruņutehniku, brutāla sakapāšana ar sapieru lāpstiņām… Protams, tāda, spilgtu pārdzīvojumu piepildīta, bija pati pirmā reize. Vēlāk braucām mājās, nomazgājāmies, paēdām un braucām atkal…

Godīgi sakot, man nepatīk skatīties pagātnē un kā tādam vecam prātniekam klāstīt, kā un kas tur bija. Man patīk uz priekšu skatīties! Bet to gan es gribu teikt: par deviņdesmit deviņiem procentiem zinu — ja tagad kas tāds notiktu, būtu jauni cilvēki, kas turpinātu to, ko spējām izdarīt mēs. Viņi jau var pukstēt un stenēt, bet vajadzības gadījumā izdarīs visu. Attiecībā uz jauno paaudzi, zinu, ka viss ir kārtībā. Ikdienā ņaudam, ka tas un tas nav labi, tas un vēl tas ir draņķis, bet tie ir mūsējie draņķi. Ar tiem mēs tiksim galā, bet citurienes draņķu mums nevajag.»

Ojārs Feldbergs sarīkojuma dalībniekiem bija sagatavojis pārsteigumdāvanu — ikviens ieguva asmalu šķembu no vēsturiskā granīta gabala. Turpinot Pedvāles tradīciju, tēlnieks mudināja ikvienu tajā ielikt labās domas, vēlējumus Latvijai, lolot šo akmens sēklu un audzēt kā Garo Pupu. Savukārt pelēkie milzeņi turpina tālāk dzīvot tiem lemto mūžu un pieņemt savu, akmens, likteni.

