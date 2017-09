Tabletes pastkastītē. Vai pirkt uztura bagātinātājus pēc saviem ieskatiem? 22.09.2017

Nesen ziņu portālus pāršalca stāsts par kādu māti un meitu, kuras, reklāmas bukletu izlasījušas, pasūtīja magnija tabletes, bet, pašām nezinot, saņēmušas narkotisko vielu ekstazī. Šis, protams, ir ārkārtas gadījums. Taču, pateicoties internetam un privātiem izplatītājiem, ir daudz iespēju iegādāties vitamīnus un uztura bagātinātājus, apejot aptieku un veikalu plauktus. Kaut gan speciālisti aicina iepriekš konsultēties ar ārstu vai farmaceitu, netrūkst cilvēku, kuri uzturu cenšas bagātināt pēc saviem ieskatiem.

Pirkums internetā — kaķis maisā

Viens no iemesliem, kāpēc cilvēki izvēlas iegādāties vitamīnus un uztura bagātinātājus internetā, ir daudzveidīgais piedāvājums. Ar pāris peles klikšķiem var apskatīt produktus plašā cenu amplitūdā. Tomēr speciālisti brīdina, ka par tīmeklī pirkto tablešu vai pulverīšu patieso sastāvu nevaram būt droši, īpaši, ja izvēlamies ārvalstu izplatītāju piedāvājumu. Lai Latvijā, tostarp interneta veikalos, pārdotu uztura bagātinātājus, tiem jābūt reģistrētiem Pārtikas un veterinārā dienesta Uztura bagātinātāju reģistrā, tāpēc vismaz teorētiski vietējā tirgū nevajadzētu sastapties ar apšaubāmas izcelsmes vielām.

SIA «Aptieka Nurme» farmaceite Elīna Fārenhorste uzsver, ka visi vitamīni un uztura bagātinātāji, kas Latvijā ir reģistrēti, nopērkami aptiekās, tāpēc būtu maldīgi domāt, ka internetā atrodamas kādas ekskluzīvas preces. «Ja produkts neatrodas aptiekā uz vietas, to var pasūtīt no lieltirgotavas. Pieejams viss, drīzāk jautājums ir par cenu, kas liek iepirkties internetā,» vērtē farmaceite. Kamēr zāļu cenu griestus nosaka Ministru kabineta noteikumi, uztura bagātinātājiem šādu ierobežojumu nav, līdz ar to patiešām var gadīties, ka produktu, kas Latvijā maksā 20 eiro, paziņa Anglijā pērk par divreiz zemāku cenu.

«Uztura bagātinātājus no ārzemēm mēdz atvest draugi un paziņas. Sev tos nekad nepasūtītu internetā. Nezinām, kas tur ir iekšā un vai tiešām saņemam to, ko pasūtījām. Ir valstis, kur arī aptiekās konstatētas viltotas zāles par lētu cenu. Latvijas aptiekās gan tā nevarētu būt, taču internetā var nopirkt jebko. Tas ir kaķis maisā, katra cilvēka atbildība,» teic E. Fārenhorste.

Farmācijas uzņēmumu lobijs?

«Uztura bagātinātāji satur dažādas aktīvās vielas, kas uz katra cilvēka organismu iedarbojas dažādi, tāpēc par to lietošanas nepieciešamību, līdzīgi kā par bezrecepšu zāļu lietošanu, vienmēr jākonsultējas ar ārstu vai farmaceitu,» norādīts Veselības ministrijas mājaslapā, tomēr skaidrs, ka realitāte atšķiras. Nereti cilvēki meklē informāciju un iepērkas internetā, nevis vēršas pie speciālista, jo uzskata, ka ārstu un farmaceitu padomu var būt uzpircis kāds naudīgs farmācijas uzņēmums.

E. Fārenhorste teic, ka Laucienes aptiekā bieži iegriežas klienti, kuri lūdz padomu uztura bagātinātāju un vitamīnu izvēlē. Dažreiz tos ieteicis ārsts, bet dažreiz — cilvēks pats nolēmis, ka vajadzīgas papildu uzturvielas. «Mums jautā, kāds ir klāsts, kādas ir atšķirības starp dažādiem produktiem, ko labāk izvēlēties konkrētā situācijā, piemēram, kas der grūtniecei, kas vīriešiem, kas palīdz pret pavasara nogurumu. Cilvēki, kuri nāk pie mums, noteikti, zina, ka mēs neiesakām produktu iegādāties tikai tāpēc, ka mums kāds farmācijas uzņēmums to licis darīt. Mūsu preču klāsts ir diezgan plašs. Mēs paļaujamies uz savām zināšanām, nevis ražotāju ieteikumiem. Regulāri apmeklējam kursus, sekojam līdzi jaunumiem. Neesmu jutusi no ražotājiem centienus mūs iespaidot. Jā, viņi atnāk, izstāsta par savu produkciju, bet neteic, ka kaut kas obligāti jāpārdod. Viņi pastāsta, kāpēc produkts, viņuprāt, ir vislabākais, bet mēs paši domājam un vērtējam,» apliecina farmaceite.

Ģimenes ārste Kristīne Smelte nenoliedz, ka farmācijas uzņēmumi aicina ārstus pacientiem ieteikt tieši viņu ražotos produktus. «Nezinu, ko par lobiju atbildēs citi ārsti, bet zinu, ka man par savu darbu jāatskaitās arī Dievam. Iedomājos — ja pacients būtu mans radinieks, kas viņam patiešām būtu nepieciešams? To arī nozīmēju. Ja ir varianti, saku, ka varat pirkt dārgākas zāles, bet varat arī pirkt lētākas. Pērkot dārgākās, samaksāsiet par firmas vārdu. Arī man nesen firma izteica piedāvājumu apmaksāt kursus ar nosacījumu, ka pacientiem izrakstīšu noteiktas zāles. Es teicu — nē, paldies! Arī domājot par citiem ārstiem, kurus pazīstu, nevaru iedomāties, ka viņi domātu par lobiju. Manuprāt, Talsos pacienti var justies droši,» ir pārliecināta ārste.

Sabalansēts uzturs, nevis tabletes

Pat ja izvēlētais produkts ir drošs lietošanai, atbilst norādītajam sastāvam un pieejams par adekvātu cenu, atklāts paliek jautājums par tā nepieciešamību. K. Smelte uzskata — ieguvums no uztura bagātinātāju lietošanas nav to augstās cenas vērts. «Ļoti bieži tos pērk pensionāri, kuriem labi, ja pietiek naudas zālēm, kas patiešām vajadzīgas, tāpēc ir pavisam muļķīgi maksāt par uztura bagātinātājiem. Ja cilvēks veselīgi ēd (un mums rudenī ir tik daudz labu produktu!), ar uzturu var uzņemt visu, kas vajadzīgs. Vienīgais, kas tiešām papildus nepieciešams, ir D vitamīns, jo saules Latvijā ir par maz gan zīdaiņiem, gan vecākiem cilvēkiem.

Kad man pacienti jautā par vitamīniem, saku, lai labi padomā, vai ir vērts šo naudu maksāt, vai produktā tiešām ir kaut kas tik labs. Visbiežāk saku, ka tos nevajag. Izņēmumi ir tad, ja ar uzturu patiešām nevar uzņemt visu nepieciešamo. Tad iesaku polivitamīnus. Arī tie ir ļoti dažādi, un nebūt nav jāpērk dārgākie. Var gadīties, ka bērni neēd dārzeņus, bet mēs, pieaugušie, taču varam ēst pilnvērtīgu uzturu,» norāda ārste. Patvaļīgi lietojot vitamīnus, tos iespējams pārdozēt, kā arī var rasties alerģiska reakcija. Tiesa, šādi gadījumi esot samērā reti. Biežāk sastopams simptoms — lieka naudas tērēšana.

Par sporta uzturu ģimenes ārste izsakās piesardzīgi. Arī tā sastāvā esošās vielas, piemēram, ļoti populārās aminoskābes, var uzņemt ar uzturu. Savukārt, ja slodze ir patiešām liela, noteikti vērts konsultēties ar sporta ārstu, nevis pēc saviem ieskatiem pirkt uztura bagātinātājus internetā. «Pašiem uz savu galvu nevajadzētu neko pirkt. Jebkurš var pieteikties konsultācijai, lai izvērtētu slodzi un to, vai tiešām nepieciešami papildinājumi uzturam. Ja runājam par svarcelšanu — vai audzēt muskuļus ir veselīgi? Savā praksē redzu pacientus, kuri jaunībā nodarbojušies ar sportu un kuriem tagad ir veselības problēmas,» liek aizdomāties ārste.

Savukārt vieglatlētikas treneris Mārcis Štrobinders norāda, ka arī lielajā sportā jebkādu vitamīnu un uztura bagātinātāju lietošana ir saskaņota ar ārstu. «Sportisti paši uz savu galvu neko nedara. Uztura bagātinātājus var lietot arī amatieru līmenī, piemēram, var gadīties, ka ziemā prasās vitamīni,» pauž treneris. Viņš piebilst, ka mūsdienās nopērkamas visdažādākās pārtikas piedevas, bet ne visas ir kvalitatīvas. Pērkot lētāko no ārzemēm, jābūt uzmanīgam, jo produktam var būt pievienotas arī nevēlamas vielas.

DALĀMIES PIEREDZĒ

Uzstājīgais telemārketings

Pensionāre Ārija atklāj, ka vairākas reizes mēnesī saņem telefona zvanus no izplatītājiem, kuri piedāvā iegādāties vitamīnus un uztura bagātinātājus. Arī citi pazīstami seniori saņemot līdzīgus piedāvājumus. Kundze vairākas reizes iegādājusies zivju eļļu, taču tagad zvanītājiem atsakot. «Pirms pirkšanas iedomājos — vai tad aptiekā to nevar dabūt? Taču nostrādāja tas, ka pārdevējs ļoti pārliecinoši un uzstājīgi par produktu stāstīja. Pirku, jo domāju, ka zivju eļļa ir veselīga. Man gari un plaši skaidroja, kādi ir ieguvumi, teica, ka tā esot Norvēģijas laša eļļa. Gandrīz vai solīja, ka mani atkal pataisīs jaunu, ka pie maniem 90 gadiem pieliks vēl otrus 90! Es gan nemanīju nekādu efektu,» teic pensionāre.

Par vienu pirkumu kundze iztērējusi 30 eiro, kas, ņemot vērā nelielo pensiju, ir gana daudz. Produkts saņemts pa pastu kopā ar pievienotu rēķinu. Pircēja atzīst — viņa nav salīdzinājusi cenu ar aptieku piedāvājumu un arī ar ārstu vai farmaceitu par pirkuma nepieciešamību konsultējusies nav. Doma, ka viņai varētu pārdot viltotu preci, nav pat ienākusi prātā. «Ja kāds tā rīkotos, bizness ilgi nepastāvētu!» spriež Ārija. Zvanus ar piedāvājumiem viņa saņem aizvien, taču tagad tirgotājiem atsaka. «Vairs neticu šiem izplatītājiem. Viņi ir vienkārši naudas pelnītāji,» uzskata kundze.

Sevi izglīto pats

Talsenieks Roberts (vārds mainīts) regulāri apmeklē svaru zāli un ikdienas uzturu papildina ar vitamīniem un uztura bagātinātājiem, galvenokārt — zivju eļļu, sporta multivitamīniem, proteīna dzērieniem un aminoskābēm. Jaunais vīrietis ar ārstu nav konsultējies, taču cītīgi iepazīstas ar daudzveidīgu informāciju internetā un pārrunā to ar citiem sportotājiem. Ja Talsos darbotos sporta ārsts, pie tā gan aizietu uz konsultāciju.

Viņš ir pārliecināts, ka, apmeklējot treniņus trīs līdz četras reizes nedēļā un darbojoties ar lieliem svariem, ar veselīgu ēšanu ir par maz. «Nevaru teikt, ka jūtos atšķirīgi, kad lietoju un kad nelietoju multivitamīnus, tāpat kā nevaru pateikt, ka jūtos citādi, ja ēdu vai neēdu ābolus. Taču par aminoskābēm gan varu apgalvot — tās lietojot, jūtu, ka pēc treniņiem ātrāk pāriet nogurums. Nekad nav bijusi doma prasīt ārstam. Tie ir tikai vitamīni!» viņš uzskata.

Vīrietis iepērkas gan vietējos veikalos, gan internetā. Tiesa, tīmeklī viņš izvēlas pašmāju izplatītāju piedāvāto produkciju. «Zinu, ka līdzīgus produktus lētāk var nopirkt Polijā, taču jāmaksā par piegādi, tāpēc rezultātā nesanāk tik izdevīgi. Apzinos, ka sporta uzturs ir arī bizness, un nevaru apgalvot, ka mani neietekmē reklāmas. Taču, iepērkoties internetā, varu nopirkt aminoskābes gan par 15, gan par 45 eiro. Tā ir interneta priekšrocība. Ja veikala plauktā atrodas kāds produkts, man nav pamata apšaubīt, vai tas ir šeit reģistrēts. Ja godīgi, tas mani arī nesatrauc, jo tā ir tikai pārtikas piedeva! Protams, nevaru pilnīgi droši apgalvot, ka produkts satur to, ko pārdevējs sola. Ir bijušas reizes, kad šķiet, ka proteīna pulvera vietā par lētu naudu nopirkti pankūku milti,» viņš noteic.

Roberts atzīst, ka varētu trenēties arī bez šādiem produktiem, taču griboties ātrāk gūt rezultātus. Viņš apzinās, ka darbošanās ar lieliem svariem nav veselīga un pat salīdzina to ar smēķēšanu, tomēr pacelt arvien smagāku svaru stieni gribas tik un tā.

Ja neesi drošs par produkta izcelsmi, ielūkojies Pārtikas un veterinārā dienesta uztura bagātinātāju reģistrā

registri.pvd.gov.lv/ub





