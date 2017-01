«Tā mūsu misija, tas mūsu mērķis kairs» 03.01.2017

27. decembrī laikraksta «Talsu Vēstis» redakcijā viesojās publicists, bijušais Saeimas deputāts, Latvijas Zinātņu akadēmijas vēstures goda doktors Visvaldis Lācis, kurš todien bija ceļā pie Dundagas novada domes priekšsēdētāja Gunāra Laicāna. V. Lācis ir interesanta personība. Viņš pārdzīvojis dažādus laika pārbaudījumus, bet, kā pats saka, centies būt cilvēks, kas nepazīst sāpes.

Visvalža Lāča dzīve nav bijusi viegla, un ar vienu avīzi noteikti nepietiktu, lai visu piedzīvoto tajā varētu uzrakstīt. Dzimis 1924. gada 12. martā Valmieras pusē. Piedzīvots kara laiks. Iesaukts latviešu leģionā, kur dienējis 19. divīzijas 44. pulkā. Piedalījies cīņās Kurzemes cietoksnī. Par piedzīvoto kaujās sarakstīta arī grāmata «Latviešu gara un pat­vēruma cietoksnis» (1944.—1945). Sarunā viņš atklāj, ka cīņās guvis ievainojumu un 40 gados ārstējies tagadējā Talsu pamatskolā, kur kara laikā bijusi lazarete. Tāpēc Talsu pusi pazīstot ļoti labi. Dzīves laikā apgūtas arī vairākas svešvalodas, kas palīdzējušas gan publikāciju gatavošanai, gan pavērušas plašāku skatījumu uz pasaulē notiekošo. No darba brīvajā laikā viņš aizrāvies ar sportu, un mīlestība pret to nav zudusi jo­projām. «Man vienmēr paticis kustēties,» viņš nosaka. Kā pierādījums tam ir arī šogad Valmierā veiktā maratona distance.

V. Lācis bijis arī 9. un 10. Saeimas deputāts. Politikā vienmēr centies runāt to, ko domā par konkrēto jautājumu, nevis iekļāvies pastāvētās partijas uzliktajos rāmjos. Tas partijas vadītājiem ne vienmēr paticis. Ir, kas to pieņēmuši, ar citiem bijis grūtāk.

Ar lielu aizrautību sirmais vīrs runā par savām publikācijām, kuru skaits sniedzas pāri 400. Tās sarakstītas gan par dažādiem vēstures, gan politikas un ekonomikas jautājumiem. Viņš cer, ka izdosies punktu pielikt arī disertācijas «Latviešu leģiona būtiska izpratne» nobeigumam, ko izstrādā vēsturnieka Feldmaņa vadībā. Kad jautāju viņa domas par pašlaik Latvijā notiekošo, V. Lācis atzīst, ka joprojām ir eiro skeptiķis, jo 26 gadi Latvijai lielu veiksmi nav nesuši. «Esam palikuši mazāk nekā divi miljoni. Kas tas par veiksmes stāstu, ja katru dienu no valsts aizbrauc autobuss ar cilvēkiem? Eiropa mūsu dēļ nekaros, bet NATO gan ir organizācija, kas Latvijai ir ļoti būtiska,» viņš nosaka. «Talsu Vēstu» lasītājiem Jaunajā gadā V. Lācis vēlējumu izsaka Edvarta Virzas dzejā. Tajā pausta atziņa un aicinājums glabāt un saudzēt to, kas mums ir dots. Mūsu zemi Latviju!

