02.03.2017

23. februārī Talsu Galvenajā bibliotēkā viesojās šobrīd populārā romāna «Svina garša» autors Māris Bērziņš, lai nepiespiestā atmosfērā tiktos ar lasītājiem, kurus aizkustinājis un emocionāli uzrunājis rakstnieka veikums. Kopā ar rakstnieku bija ieradusies arī Latvijas Nacionālās bibliotēkas projektu vadītāja Liega Piešiņa, kas vadīja sarunu ar rakstnieku.

Gan Latvijā, gan arī ārpus tās robežām

atzītais un novērtētais Māra Bērziņa romāns «Svina garša» tapis, pateicoties Latvijas vēstures romānu sērijas «Mēs. Latvija, XX gadsimts» idejas autorei Gundegai Repšei, kas viņu uzrunājusi un piedāvājusi rakstīt par laika posmu pirms Otrā pasaules kara. Romāns pirmizrādi piedzīvojis arī uz Latvijas Nacionālā teātra skatuves.

«Kad Gundega man piedāvāja šo laika posmu, es vieglprātīgi arī piekritu, jo, godīgi sakot, man bija vienalga, par kuru laiku rakstīt, tāpēc ka ne par vienu nezinu vairāk, kā man vēstures stundās mācīja,» atklāti saka dramaturgs un rakstnieks. Pirms romāna rakstīšanas pusgada garumā autors pētīja vēsturisko fonu. Tika izlasīti teju visi latviešu literātu darbi, kas rakstīti par konkrēto laika posmu. Viņš iepazinies arī ar cilvēku atmiņu stāstiem, vēsturnieku pētījumiem un mutvārdu daiļradi.

«Iztaujāju tādus cilvēkus, kuri tos laikus bija paši piedzīvojuši. Protams, viņi tad bija vēl ļoti jauni un nepieredzējuši, bet atmiņas jau paliek. Kad visu informāciju biju sasmēlies, sapratu, ka tas ir ārprāts, jo ir taču tik daudz taciņu, pa kurām doties, un iespēju, par ko rakstīt,» atklāj M. Bērziņš. Autors izlēmis, ka vieglāk būtu rakstīt par to, ko pats piedzīvojis savā dzimtajā Torņkalnā. Lai romāns būtu spraigs, dinamisks un sižetiski piesātināts, par galvenajiem varoņiem izvēlēti gados jauni cilvēki, jo gan pēc rakstura, gan temperamenta to dzīves līkloči ir raibāki.

Grāmatas autors atklāj,

ka galveno varoni Matīsu apzināti veidojis pēc savas līdzības, bet abus pārējos — Rūdi un Koļu —, iedvesmojoties no citiem prototipiem. «Matīss tolaik dzīvoja tajā pašā mājā, kurā es šobrīd. Tajā ir dzīvojušas vairākas manas paaudzes, sākot no 19. gadsimta vidus. Matīsu tur nomitināju, lai viņš allaž man būtu tuvumā,» stāsta M. Bērziņš.

No šāda skatupunkta esot bijis vieglāk uzsākt rakstīšanu, jo autors savu dzimto vietu pārzina pietiekami labi — gan mājas, gan ielas, arī cilvēkus un notikumus. Viņš uzskata, ka vajag strādāt tajā vidē, kurā pats jūties droši un pārliecināti, jo tad pastāv lielāka iespēja, ka viss izdosies.

«Kad veidoju Matīsa tēlu, centos atcerēties, kāds pats biju tajā laikā. Es viņu padarīju naivāku un arī labāku par sevi. Pats jaunībā pāris gadu biju strādājis par krāsotāju, tā ka līdz ar to viņu nokristīju par krāsotāju. Attieksme pret gara vērtībām mums ir līdzīga. Abi divi esam pacifistiski noskaņoti. Daudz ko paņēmu no sevis un ieliku viņā,» atklāti pauž rakstnieks. Veidojot tēlus pēc savas līdzības, tie vairāk līdzinās reālajai cilvēku dabai. Darbā tika ieliktas autora izjūtas, kādas bijušas dažādos kritiskos brīžos.

Laika šķirtne

no tā, kas ir šodien, un no laika, kad notiek romāna darbība, ir vairāk nekā 70 gadu, tomēr autors atklāj, ka pusotra gada garumā teju 24 stundas diennaktī viņš pilnībā ieniris tajā laikā, pazaudēdams realitātes izjūtu.

«Vienu reizi pie manas ģimenes atnāca ciemiņi. Viņi gribēja ar mani parunāties, bet sieva saka: «Nē, lieciet viņam mieru! Viņš pašlaik ir ghetto (vācu okupācijas laikā izveidots kvartāls ebrejiem — S. B.),» stāsta rakstnieks. Viņš piebilst, ka ķermeniski esot atradies tajā pašā telpā, kur pārējie, bet ar visu sirdi un dvēseli bijis iekšā romāna notikumos.

Vīrietis rakstīšanu mēdz salīdzināt ar aktiera profesiju, jo nākas iejusties varoņu ādā. Atšķirība ir tāda, ka aktieris attēlo tikai vienu varoni, bet rakstnieks — visus. M. Bērziņš uzsver, ka darbs ir gana grūts un nogudrinošs, tas prasa daudz enerģijas, bet tai pašā laikā sniedz grandiozas izjūtas — tādas, kā dēļ ir vērts turpināt.

Daudzus lasītājus «Svina garša» uzrunājusi

ar patiesumu un godīgumu, taču autors atklāj, ka nekad apzināti nav licis uzsvaru uz šīm vērtībām.

«Es par to nedomāju, vienkārši biju maksimāli atklāts, aprakstot varoņu izjūtas un darbības,» viņš saka. Cītīgi pētīts ne vien vēsturiskais, bet arī medicīniskais fons, jo romānā aprakstītas gan traumas, gan ievainojumi un operācijas. Rakstnieks konsultējies ar mediķiem, un visi fakti ir vairākkārt pārbaudīti, lai netiktu pieļautas kļūdas.

Lai gan grāmata vairāk orientēta uz vīriešu kārtas pārstāvjiem, lielu interesi izrāda arī sievietes. «Protams, es kā vīrietis rakstu no vīrieša pozīcijām. Nezinu, vai kādreiz izaugšu tik tālu, lai spētu rakstīt no sievietes skatupunkta. Varētu jau arī uzdrošināties, bet bīstos, vai sievieti tik labi izprotu,» šaubās M. Bērziņš.

Lai gan autoram radoši paticis izpausties jau skolas laikā, rakstīšanai viņš nopietni pievērsies tikai 40 gadu vecumā. Izteikta vēlme pēc radošuma bijusi no trešās līdz sestajai klasei, kad zēns gan rakstījis, gan zīmējis karikatūras un visādi citādi meklējis sevī radošuma dzirksteli.

«Esmu tikai cilvēks —

jauns būdams, apprecējos, pēc tam piedzima bērns… Kāds tur rakstnieks? Man taču nauda bija jāpelna! Tajā laikā par to īsti nedomāju. Bija iegūta ekonomista izglītība, un tajā jomā strādāju. Pelnīju naudu, apgādāju ģimeni,» atklāj vīrietis. Iegūtā izglītība palīdzējusi biznesa attīstīšanā. Nopelnot pietiekami daudz naudas, vienā brīdī visu var nolikt malā, lai pievērstos tikai rakstīšanai. Turpināt rakstīt pamudinājusi dzīvesbiedre. Rakstnieks gan uzskata, ka ir sarežģīti apvienot rakstīšanu ar pamatdarbu.

«Cilvēkiem gribas izlasīt arī kaut ko jaunu, jo laiki mainās, žanri attīstās. Klasika pamazām noveco… To var pielīdzināt jaunu apģērbu iegādei — tā, kā tu apģērbies no ārpuses, kādam citam gribas apģērbties no iekšpuses, izlasot kādu grāmatu vai citā veidā baudot mākslu,» viedokli pauž rakstnieks.

Arī humors viņam nav svešs, lai gan dzīvē ne viemmēr viss rādījies skaistās krāsās.

«Humors mani interesējis kopš bērnības, jo 2. klasē rakstīju, ka gribu būt karikatūrists un kino komēdiju aktieris. Par aktieri nekļuvu, bet karikatūras gan zīmēju. Laikam jau man bija grūta bērnība, tāpēc vajadzēja sevi kaut kā uzjautrināt,» smejas vīrietis un atklāj, ka ģimenē vienmēr viņi spējuši atrast kaut ko smieklīgu pat smagās dzīves situācijās. Tad viņš nonācis pie atziņas: «Mēs jokojam, lai sevi pasargātu no visa ļaunā. Humors var paglābt ievainotu dvēseli.»

«Lai cik dzīvē grūti ietu, visu laiku nav tikai melnās svītras, ir arī kāds jautrs cerību stariņš. Ja raksta tikai par drūmām lietām un notikumiem, tad tā vairs nav reālistiska literatūra. Mūsu dzīve vairumā gadījumu tomēr ir pat traģikomiska, kur traģika, drāma un komēdija iet rokurokā,» uzskata rakstnieks.

Divas vasaras aizvadītas Rojas novada Valgalciemā,

kur projektā «Viens ciems. Visa Latvija» rakstnieks iepazinis nomaļas Latvijas vietas, sadraudzējies ar ciema iedzīvotājiem un smēlies iedvesmu jauniem darbiem.

«Jutos tā, it kā būtu sadraudzējies ar visiem iedzīvotājiem, līdz ar to man pašam ciems kļuva tuvs. Laikam jau tā ir — ja ilgāk padzīvo vienā vietā, iepazīsti vietējos un tev ar viņiem izveidojas labas attiecības, tad tā vieta kļūst mīļa gribot negribot,» teic rakstnieks un dramaturgs Māris Bērziņš.

