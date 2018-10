Svītrotākie un atbalstītākie deputātu kandidāti mūsu pusē 13. Saeimas vēlēšanās 16.10.2018

Centrālā vēlēšanu komisija publiskojusi provizoriskos 13. Saeimas vēlēšanu rezultātus, kā arī to, kā cilvēki balsojuši par konkrētiem deputātu kandidātiem. Lasītājiem piedāvājam iepazīties, kā atbalstīti mūsu novadnieki, kuri startēja šajās Saeimas vēlēšanās.

Komisijas publicētie dati liecina, ka iekļūšanai parlamentā nepieciešamo piecu procentu barjeru pārvarējušas septiņas partijas un partiju apvienības — sociāldemokrātiskā partija «Saskaņa» (Saeimā iegūtas 23 vietas), partijai «KPV LV» (16 vietas), Jaunā konservatīvā partija (16 vietas), partija «Attīstībai/Par!» (13 vietas), nacionālā apvienība ««Visu Latvijai!» — «Tēvzemei un Brīvībai»/LNNK» (13 vietas), Zaļo un zemnieku savienība (11 vietas) un partija «Jaunā vienotība» (8 vietas).

Tā kā katrā vēlēšanu apgabalā partijām un to apvienībām bija cits deputātu saraksts, no Kurzemes apgabala provizoriski 13. Saeimā ievēlēti šādi deputāti — «Saskaņu» pārstāvēs Valērijs Agešins, partiju «KPV LV» — Atis Zakatistovs, Ramona Petraviča, Ēriks Pucens, Jauno konservatīvo partiju — Juris Jurašs un Uldis Budriķis, partiju «Attīstībai/Par!» — Juris Pūce, nacionālo apvienību ««Visu Latvijai!» — «Tēvzemei un Brīvībai»/LNNK» — Janīna Kursīte-Pakule un Ilze Indriksone, Zaļo un zemnieku savienību — Gundars Daudze un Jānis Vucāns, bet partiju «Jaunā vienotība» — Arvils Ašeradens.

Kā iepriekš norādījuši mūsu četru novadu vēlēšanu komisiju vadītāji, šajās vēlēšanās iedzīvotāji daudz izmantojuši iespēju svītrot nevēlamos kandidātus un ar «+» atbalstīt tos, kurus vēlas redzēt Saeimā. Tāpēc piedāvājam iepazīties, cik plusu un svītrojumu ir saņēmuši mūsu novadnieki, kandidējot partiju sarakstos Kurzemes vēlēšanu apgabalā.

Saeimā iekļūst Ilze Indriksone

Uz vietām Saeimā cerēja arī mūsu novadu cilvēki. Tā no Jaunās konservatīvās partijas Kurzemes apgabala ar trešo numuru startēja Talsu novada domes deputāte Inga Gluzda (saņēma 1160 plusus, 898 svītrojumus, kā rezultātā sarakstā no sākotnējās trešās vietas palika devītajā), bet Dundagas novada domes deputāte Tamāra Kaudze saņēma 824 plusus un 680 mīnusus un no sākotnējās devītās pozīcijas sarakstā noslīdēja uz 12. vietu. No nacionālās apvienības ««Visu Latvijai!» — «Tēvzemei un Brīvībai»/LNNK» Kurzemē kandidēja Talsu novada domes deputāte Ilze Indriksone, saņemot 2020 plusus un 720 svītrojumus, kā rezultātā no sākotnējās pirmās pozīcijas ierindojās otrajā un ieguva 13. Saeimas deputāta mandātu. No šī saraksta startēja arī Talsu novada domes deputāts un Talsu Valsts ģimnāzijas direktors Gundars Sebris, iegūstot 1063 plusus un 604 svītrojumus un saglabājot sesto pozīciju apvienības Kurzemes vēlēšanu sarakstā. No partijas «Attīstībai/Par!» startēja Ivo Kalers, saņemot 441 plusus un 518 svītrojumus un no desmitās pozīcijas noslīdot uz 15. vietu. No Zaļo un zemnieku savienības vēlēšanās piedalījās Stendes pilsētas pārvaldes vadītājs Andis Āboliņš. Viņu ar pluss zīmi atbalstīja 886 balsotāji, saņēmis arī 978 svītrojumus un no sākotnēji astotās vietas palika devītais. No «Jaunās vienotības» startēja Māris Rozenbergs, kas ieguva 391 plusu un 329 svītrojumus un nemainīgi palika sarakstā piektajā vietā. Savukārt Gunārs Laicāns ieguva 362 plusus un 481 svītrojumu un no 15. vietas pakāpās uz sesto.

Mūsu puses cilvēki pārstāvējuši arī politiskos spēkus, kas neieguva nevienu deputāta mandātu Saeimā. No Latvijas Reģionu apvienības startēja Māris Žigats (saņemti 255 plusi un 385 svītrojumi, no piektās vietas noslīdējis uz 12.) un Ruta Penēze (171 pluss un 344 mīnusi, no 10. ierindojās 14. vietā).

No partijas «No sirds Latvijai» startēja Māris Černovskis (79 plusi un 46 svītrojumi, no sestās vietas sarakstā ierindojās 12.), Uģis Grīnbergs (82 plusi un 38 svītrojumi, no septītās vietas ierindojās devītajā) un Romunds Brālis (74 plusi un 54 svītrojumi, no sākotnējās astotās vietas ierindojās 14.). No partijas «Progresīvie» startēja Maija Rēriha (346 plusi un 74 svītrojumi un saglabāja sarakstā trešo pozīciju).

No partijas «LSDSP/KDS/GKL» vēlēšanās kandidēja Aija Svarinska (ieguva 63 plusus un 17 svītrojumus, no otrās vietas sarakstā noslīdēja uz ceturto).

