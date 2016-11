Svētkos atskatījās pagātnē un godināja jaunākos stendeniekus 23.11.2016

Stendē pagājušajā nedēļā bija divtik lieli svētki — tur atzīmēja ne vien Latvijas 98. dzimšanas dienu, bet arī pilsētas 25. gadadienu. «Talsu Vēstis» fiksēja divus īpašus akcentus šajās norisēs: aizvadītajā gadā dzimušo stendenieku godināšanu un agrāko pilsētas vadītāju pieņemšanu pie tagadējā pilsētas pārvaldnieka.

Turpinot atjaunoto tradīciju, pasākumā «Esmu dzimis stendenieks» 17. novembrī godināja bērnus, kuri dzimuši laikā no 2015. gada 1. novembra līdz šī gada 31. oktobrim un ir deklarēti Stendes pilsētā. Pilsētas pārvaldes vadītājs Andis Āboliņš gan uzsvēra, ka godājami ir arī jaundzimušo vecāki, jo tieši viņu rūpes un audzināšana veidos mazo cilvēku par to sabiedrības daļu, kas savukārt veidos savas pilsētas tēlu. Aizvadītā gada laikā Stende kļuvusi par 17 jauniem stendeniekiem — astoņiem zēniem un deviņām meitenēm — bagātāka. Viņus sveica pārstāvji no Stendes pirmsskolas izglītības iestādes «Saulīte» un Stendes pamatskolas. Arī šogad jaunie stendenieki dāvanā saņēma simbolisku Stendes pilsētas atslēgu, ko izgatavojis vietējais kokamatnieka amata zellis Edgars Saško. «Pilsētas atslēdziņa vienmēr atgādinās par vietu, kur ir mājas, un, ļoti ceram, aicinās būt šīs vietas patriotam un pilsētas izaugsmes veicinātājam,» sacīja A. Āboliņš. Valsts svētku tuvums šajā notikumā bija nepārprotams — pat vismazākos stendeniekus rotāja piespraudes Latvijas karoga krāsās, radot patiesi svinīgu gaisotni.

Domājams, ka pašiem iesaistītajiem interesanta bija agrāko Stendes vadītāju pieņemšana pie tagadējā Stendes pārvaldes vadītāja. Uzaicinājumam atsaucās pieci agrākie vadītāji: Nikolajs Strogonovs, Anita Pušpure, Gunārs Krišjānis, Zintis Vicinskis un Solvita Ūdre. Vispirms viņi izstaigāja pilsētas 25. gadadienai veltītās izstādes. Sevišķi priecīgi bija tie, kuri vēsturiskās fotogrāfijās un avīžu rakstos pamanīja sevi. Viesiem nebija sveši arī stendenieki, kuri ir vienā vecumā ar pilsētu, — Inese Sirsniņa, Adelīna Laukšteine, Elīza Lagzdiņa, Kārlis Pētersons un Artūrs Pētersons. Pēc tam agrākie Stendes vadītāji pārbaudīja zināšanas konkursā «Vai tu pazīsti savu pilsētu?». Starp citu, viens jautājums tajā — ar kādiem pagastiem robežojas Stendes pilsēta — bijis gana āķīgs, lai liktu apjukt pat viserudītākajiem prātiem, jo robežas laika gaitā ir mainījušās, turklāt šobrīd jāatceras, ka ir tāda teritoriālā vienība kā Sabiles pilsēta un Abavas pagasts.

Vēlāk bija atvēlēts laiks neformālām sarunām. Jau mirkli pēc tikšanās varēja dzirdēt vienu un otru sakām «manā laikā…», un salīdzināt jau varēja visu, sākot no amata nosaukuma, jo viesu vidū bija gan agrākie Stendes ciemata izpildkomitejas priekšsēdētāji, gan Stendes pilsētas izpildkomitejas priekšsēdētājs, gan Stendes pilsētas domes priekšsēdētāji un, protams, Stendes pilsētas pārvaldes vadītājs. Gunārs Krišjānis šajā amatā piedzīvojis pat dažādus nosaukumus — bijis gan pēdējais Stendes ciemata izpildkomitejas priekšsēdētājs, gan īsu brīdi pilsētas izpildkomitejas priekšsēdētājs, gan pirmais pilsētas domes priekšsēdētājs.

