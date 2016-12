Strazdes rūķiem darba pilnas rokas ne tikai šī, bet arī nākamā gada svētkos! 03.12.2016

Mārīte Jankeleviča

marite@talsuvestis.lv

Būtu lieki bilst un skaidrot par Strazdes muižas rūķiem, kuri Ziemassvētku laikā priecēs bērnus jau sesto sezonu. Par viņiem zina ne tikai Talsu novadā, jo slavas dziesmas izplatījušās arī tālākos Latvijas nostūros.

Kā saka Strazdes brīvā laika pavadīšanas centra vadītāja Inga Dombrovska, viņai nav jāpiepūlas ar mārketingu, nav bijusi vajadzība nekur publicēt vai bilst pat teikumu par «Strazdes muižas rūķu burziņu 2016», kad uz svētku programmu aizrunātas visas dienas. Pirmais pieraksts veikts jau 14. augustā. Ticat vai ne, bet grupas sākušas pieteikties arī uz nākamā gada svētkiem! «No 12. līdz 16. decembrim pie rūķiem ciemos brauks bērnu grupas. Visas dienas, visi laiki no 9.00 līdz 23.00 jau piepildīti. 17. decembrī būs Strazdes rūķu mājas atvērto durvju diena «Brīnumu gaidot…», kad laipni aicināts jebkurš iedzīvotājs, galvenokārt ģimenes ar bērniem. Sākums 12.00, bez iepriekšējas pieteikšanās. Būs iespējams darboties radošajās darbnīcās un tikties ar Ziemassvētku vecīti (ja vecāki grib, var paņemt līdzi saldumu tūtas, rūķi nokārtos pasniegšanu). Ieeja: divi eiro. No 19. līdz 21. decembrim rūķi atkal priecēs bērnu grupas, savukārt 22. decembrī norisināsies labdarības iniciatīva, kas notiks jau trešo gadu, uzaicinot kādu kolektīvu, grupu uz burziņu. Šogad laimīgā loze krita Virbu pagasta bērnudārza pedagogiem, audzēkņiem un viņu vecākiem, kā arī talsenieces Olgas Bāres būvmateriālu veikala darbiniekiem. Tā ir mūsu iniciatīva, jo uzskatām, ka mums arī kaut kas jādod pretī,» stāsta I. Dombrovska.

Sarunas laikā Ingai kāds zvana. Izrādās, no Mērsraga sākumskolas, lai apstiprinātu, ka ieradīsies 60 bērni, plus četri skolotāji. Kā izrādās, «rekordgrupa» skaita ziņā.

«Bērni brauc, jo grib kaut ko redzēt. Lai nebūtu jābrauc pēc sertifikātiem uz Lapzemi, to var izdarīt tepat, uz vietas. Sākums bija mazajā rūķu namiņā, bet nu viss izaudzis, un tagad pat muižas ēka paliek par mazu. Pieprasījums tikai aug, un tas kaut ko nozīmē. Man ir kolosāla komanda. Šie fanātiskie cilvēki, kuri pirmos gadus strādāja bez atalgojuma… Tagad gan šis jautājums ir sakārtots. Varam iepriecināt jebkuru — pat rūcēju un neticētāju no kādas vecākās klases. Nav svarīgi, vai cilvēks tic Ziemassvētku vecītim, galvenais, ka varam panākt to, lai viņš pasmaida un piedalās. Pieaugušajiem tā ir iespēja atcerēties bērnības Ziemassvētku laiku. Nodrošinām gan vizuālo efektu ar tērpiem un dekorācijām, gan smaržu ar piparkūkām un mandarīniem, kā arī emocijas — sirds siltumu un mīļumu. Pats galvenais, ka mūsu komandas dalībniekiem pašiem ir iekšēja ticība un pārliecība par saviem tēliem. Laikam ticība ir tā, kas pielīp arī citiem. Tas ir tik skaisti, ka reizi gadā Strazde pārtop par sava veida rūķu ciematiņu. Un kāpēc gan ne? Mums ir pateicības grāmata, kur apmeklētāji var dalīties ar pieredzēto, un tajos brīžos, kad nobrūk dūša un šķiet, ka projekts jābeidz, palasot atsauksmes, viss pāriet,» atklāj Inga. Pamata uzbūve programmai paliek nemainīga, tomēr katru gadu tiek domāti jauni elementi gan dekorācijām, gan scenārijam ar tekstiem un uzdevumiem.

«Vēlos pateikties visiem, kuri ir noticējuši un atbalsta rūķus. Šogad saņēmu lielu pārsteigumu no Talsu novada fonda meitenēm, kuras no Skandināvijas sarūpēja trīs rūķu servīzes. Man visu mūžu bija sapnis izveidot atsevišķu telpu, kur rūķiem saklāts svētku ēdamgalds ar maziem krēsliņiem, lai rastos sajūta, ka tas nupat uzklāts un rūķi tūdaļ nāks mieloties,» teic I. Dombrovska. Rūķus šogad atbalsta arī, piemēram, kafejnīca «Serpentīns», katru dienu piegādājot siltu maltīti. Uzņēmums «Robežnieki» palīdzēs ar eglītēm un dekoriem, kā arī vēl daudzi citi atbalstītāji. Arī Talsu novada pašvaldība panākusi pretī, sakārtojot finanšu jautājumus.

Vaicāta par to, vai nevajadzētu vēl pagarināt svētku programmas laiku, viņa atklāj, ka par to ir domāts, tomēr tas fiziski nav iespējams, jo visiem rūķiem ir arī ikdienas darbs, kas jāveic. «Kamēr Latvijā būs bērni, rūķi būs vajadzīgi,» uzskata I. Dombrovska. Tomēr rūķi nav pieprasīti tikai Ziemassvētku laikā — viņi jau pieaicināti vasaras laikā uz bērnudārzu izlaidumiem un kāzām.

