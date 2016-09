Strazdes baznīcai piederīgie ticības stafeti nes jau 420 gadus 23.09.2016

Elīna Lāce

elina@talsuvestis.lv

63291188 63291188 Tweet

Pagājušajā svētdienā Strazdes luterāņu dievnama iekšpuse bija bagātīgi izrotāta ar rudens ziediem, bet tās tornis lepojās ar skaitli «420». Ne bez iemesla — draudze un viesi todien Dievam patiecās par jau 420 gadiem, kopš šai vietā slejas mazākā mūra baznīca agrākā Talsu rajona teritorijā.

Saukta arī par Balto baznīcu, šī ēka celta laikā no 1591. līdz 1596. gadam, savukārt torni tā ieguvusi pārbūves laikā 1872. gadā. Atrazdamies Ventspils—Rīgas šosejas malā, dievnams ir visiem labi pamanāms un tiek uzskatīts par Strazdes pagasta simbolu. No ārpuses tas ir gana liels, lai būtu pamanāms, bet iekšpusē atklājas neliels un mājīgs, ja vien šo mājīgumu spēj saskatīt arī biezajos un vēsumu mūžam glabājošajos luterāņu baznīcas mūros un ja tik ļoti cienījamus gadus sasniegušajai jubilārei spēj piedot to, ka retumis no balkona nokrīt pa apmetuma šķipsniņai.

Draudzes mācītājs Valdis Podziņš draudzi, draugus un viesus sveica baznīcas jubilejā. Viņš sprieda, ka ir tikai loģiski, ja svētku dievkalpojums sākas ar kristībām, zinot Kristus pavēli — iet un darīt par mācekļiem visas tautas, tās kristot Tēva, Dēla un Svētā Gara Vārdā un mācot ievērot visu, ko Viņš mācījis. Todien tika kristīti trīs bērni.

Sprediķī V. Podziņš

atgādināja — svētki labi noder kā pieturas punkti, jo palīdz saprast, cik tālu ir nonākts, bet, ja kūkas būtu jāēd ikdienā, aizmirstos, kā garšo maize. «Šajā skaistajā dievnamā varam pulcēties ar prieku un pateicību. Ir jauki, ja to spējam ne tikai svētkos, bet katrā dievkalpojumā. Vai jūtam, ka ik reizi, esot dievnamā, un arī ikdienā, caur dažādām lietām piedzīvojuši Dieva klātbūtni, mēs topam bagāti? Kad pirms dievkalpojuma esmu sakristejā, man allaž ir viena lūgšana: «Kungs, palīdzi, lai neviens no šī nama neaiziet vienaldzīgs un neko nesaņēmis!» Vai ik reizi, dodoties prom no dievkalpojuma, jūtamies tā, ka esam kaut ko ieguvuši? Kaut ko, ko varam līdzi paņemt, dzīvē nest un lietot.

Dievs dod mums garīgu bagātību, kas nav līdzīga šīs pasaules bagātībām. Mēs varbūt neizskatāmies bagāti, mēs varbūt tādi nejūtamies, mēs varbūt neredzam ārēju bagātības spožumu, svaru, skaitļus, tomēr vispirms ir jāsaprot, ka mēs paši esam Dieva dārgumi un ka Viņš vēlas mums dot dāvanas un bagātības, kuras nav pakļautas laikam, telpai, krīzēm, noziedzībai un tamlīdzīgām lietām. Bagātības un dāvanas mēdz būt dažādas un pat tādas, par kurām mēs neesam iedomājušies. Tās var atrasties mums degungalā, bet mēs tās ne par ko īpašu neturam.

Ar baznīcu ir tāpat — ir izjūta, ka baznīca vienmēr būs, draudze arī, jo tas taču ir tik pašsaprotami! Tomēr tā nav. Draudze un baznīca ir ļoti liela dāvana un iespēja tuvoties Viņam un cilvēkiem,» vērtēja mācītājs. V. Podziņš norādīja, ka Dievs gan šķiežas ar Savām dāvanām, tomēr ir dažas, ko Viņš dod tikai savai draudzei un baznīcai. Tās tiek lietotas nevis savtīgos nolūkos, bet gan, lai Dievs tiktu pagodināts un lai draudzei un sabiedrībai nestu svētību. «Mēs nesam ticības stafeti jau 420 gadus un esam saņēmuši svētu mantojumu: ticību, Strazdes baznīcu un draudzi. Lielā mērā no mums pašiem atkarīgs, kādu to nodosim nākamajām paaudzēm. Tāpat no mums atkarīgs arī, kādas būs šīs nākamās paaudzes! Lai Dievs svētī visus mūsu ceļus, ka centrā vienmēr ir Kristus un tur arī paliek!» vēlēja mācītājs.

Draudzes lūgšanā

klātesošie Dieva priekšā nesa ne tikai pateicību par līdz šim piedzīvoto un Viņa rokās lika turpmāko, bet aizlūdza arī par Talsu novada pašvaldību, Strazdes pagasta pārvaldi, brīvā laika pavadīšanas centru un bērnu namu. Brīvā laika pavadīšanas centra vadītāja Inga Dombrovska un pulciņš bērnunama darbinieku un iemītnieku kopā ar draudzi bija arī svētku reizē. Bērnus ar ziediem un pašu zīmētām apsveikuma kartītēm ieraudzījis, V. Podziņš sacīja: «Kad šos draugus ieraudzīju, mana sirds izkusa! Bērni nav draudzes un nācijas nākotne, bet gan tagadne!» Viņš izteica prieku par draudzību, kas saista draudzi ar netālo bērnunamu.

Noslēgumā svētku dalībnieki baudīja rūpīgu roku sagādāto mielastu ārpusē pie baznīcas.

Nākamais dievkalpojums Strazdes dievnamā notiks 2. oktobrī 12.30.

Pievienotie attēli

Atslēgvārdi Ticība, Strazde

Komentāri