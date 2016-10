Strazdē iedzīvotāju sapulcē slēdz vienošanos: «Vīrs un vārds!» 26.10.2016

Mārīte Jankeleviča

marite@talsuvestis.lv

Otrdien, 18. oktobrī, Strazdes pagastā notika iedzīvotāju sapulce ciklā «Prioritātes un galvenie darbības virzieni Talsu novada pagastu un pilsētu pārvaldēs 2017.—2019. gadam».

Paveiktais 2015. gadā:

nojaukta nodegusī māja «Strazdes» un labiekārtota teritorija, tas izmaksāja 12 083 eiro. Autoceļa «Strazde — Dzirnavas — Tīrumi» atjaunošanai 1,11 kilometru garumā nācās atvēlēt 9518,56 eiro. Bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas pārbūve Kāķīšos (15 984,50 eiro). Strazdes dīķa ģeoekoloģiskā izpēte maksāja 1877,32 eiro. Strazdes dīķa ekspluatācijas noteikumu sagatavošana — 2178 eiro. Veikta Annasciema kapu teritorijas labiekārtošana, jo, kā norādīja Strazdes un Virbu pagasta pārvaldes vadītājs Egils Alsbergs, gadu gaitā tur sakrājušies dažādi atkritumi, tajā skaitā burkas, izlietotas sveces, lapu krāvumi un tamlīdzīgi. Strazdes muižas parkā atjaunoti soliņi.

Runājot par nozīmīgākajiem pasākumiem Strazdē pērn, pārvaldnieks minēja K. F. Amendas XI mūzikas svētkus «Notīs ieaustā pasaule» un Ziemassvētku rūķu burziņu (ieņēmumi 2498 eiro). «Šogad pasākums norisināsies jau sesto reizi, un dalībnieku skaits ar katru gadu tikai pieaug,» teica E. Alsbergs.

Šogad

veikta sanitārā mezgla izbūve Strazdes muižas otrajā stāvā, kas izmaksāja 20 052,86 eiro. Turpat koridorī izbūvētas arī alumīnija durvis par 1401,91 eiro. Pie vides objekta «Zaļā saule» priežu audzes sanitārā kopšana izmaksāja 628,90 eiro. Saules zīmes atjaunošanas darbiem atvēlēts 3247,94 eiro. Ģeneratora iegāde notekūdeņu attīrīšanas iekārtas nodrošināšanai maksāja 1132,00 eiro, tādēļ nācās izveidot pieslēguma vietas ģeneratoram par 1158,36 eiro. Atjaunots autoceļš «Strazde — Dzirnavas — Tīrumi» divu kilometru garumā (6360,93 eiro). Būvprojekta izstrāde koplietošanas meliorācijas sistēmai (dīķim) maksāja 3630 eiro. Strazdes muižas lielajā zālē atjaunots segums, tam atvēlot 1198,92 eiro. Strazdes centra teritorijā demontēta vecā kūtiņa un vecie ēkas pamati. Notiek arī aktīva Strazdes bērnunama teritorijas labiekārtošana, piemēram, noņemtas vecās apmales, demontēts vecais autobusa pieturas soliņš, nozāģēti koki. Aprīlī Strazdē norisinājās starptautiskā cimdu adīšanas nometne, kur bija ieradušies dalībnieki no vairākām pasaules valstīm. Strazdes Baltajā baznīcā atzīmēja 420 gadu jubilejas pasākumu. Strazdes brīvā laika pavadīšanas centra (BLPC) ieņēmumi šogad: telpu noma — 586,67 eiro, naktsmītnes — 1268,08 eiro. Kā norādīja pārvaldnieks, pašlaik naktsmītnēs uzturas strādnieki no Daugavpils, un viņi minējuši, ka plānojot te uzturēties arī visu nākamo gadu.

Plānotais 2017. gadā:

videonovērošanas kameru izvietošana Strazdes centrā, kam būtu nepieciešams finansējums 1831,34 eiro apmērā. Nākamajā gadā plānota arī koplietošanas meliorācijas sistēmas atjaunošana (Strazdes muižas dīķa tīrīšana). Gājēju tiltiņa atjaunošana izmaksātu aptuveni 13 910,47 eiro.

«Tiltiņš ir ļoti sliktā, jau avārijas, stāvoklī. Tāmes sagatavotas, tagad gaidām, kad būs iespēja realizēt projektu, jo tas ir ļoti būtiski,» teica E. Alsbergs. Ja projektu realizēs, būs iespējams arī atjaunot muižas parka celiņus, kam nepieciešams 14 000 eiro. Tā kā muižas ēka ir apdzīvota un ir nelieli ieņēmumi, nepieciešams otrā stāva koridora remonts, kas izmaksātu 16 506,38 eiro. Katlumājas «Alejas» skursteņa remontam vajadzīgs 7334,82 eiro liels finansējums. Lai arī šogad vēl var kurināt, tas ir avārijas stāvoklī.

Līdz 2019. gadam plānotie darbi: parka teritorijas labiekārtošanas darbi (3600 eiro); «Zaļās saules» teritorijas labiekārtošanas darbi, ierīkojot ugunskura vietu, soliņus, atkritumu urnas un tamlīdzīgi; audēju pulciņa telpu remonts, lai arī vajagot sākt ar jumta nomaiņu; Strazdes BLPC skatuves apgaismojuma sakārtošana; aktīvās atpūtas, sajūtu takas «Milžu pēdas» izbūve (3500 eiro); āra trenažieru uzstādīšana (3450 eiro). Pēdējos divus darbus plānots paveikt projekta ietvaros.

Plānotie pasākumi ar projektu atbalstu 2017.—2018. gadā: projekts «Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos» (lauku grants ceļu pārbūve), paredzot pārbūvēt ceļa posmu «Līdumnieki — Strazde» 2,168 kilometru garumā. Pieejamais finansējums Strazdes pagastam kopā: 88 494 eiro. Eiropas Savienības un valsts atbalsts: 79 645 eiro, pašvaldības finansējums: 8849 eiro.

Strazdes BLPC vadītāja Inga Dombrovska

stāsta: «Naktsmītnēs šis ir ļoti ražīgs gads, bet līdz ar to radušās arī dažas problēmas. Cilvēki dzīvo šeit ilgu laiku, tāpēc ir nepieciešama kāda virtuve. Plānojam sakārtot arī otrā stāva koridoru, sākot ar durvīm. Tomēr vislielākā problēma šobrīd ir elektrība, jo jaunais variants ir līdz otrajam stāvam, bet trešajā stāvā pat no 70. gadiem ievilktā elektrība. Tas tad ir nākamais, pie kā strādāsim,» informēja I. Dombrovska.

Viņa norāda, ka noteikti arī jāturpina iekārtot «Zaļās saules» teritoriju, jo tur ļoti bieži redzami tūristi. «Nesaku, ka uzreiz nepieciešams ierīkot atpūtas bāzi, bet šī vieta cilvēkus ir ieinteresējusi, tāpēc ir ļoti nepieciešams informatīvs materiāls, jo pašlaik tur ir tikai uzraksts «Zaļā saule». Kā kuriozu stāstu par tehniski domājošiem cilvēkiem no Tukuma novada, kuri brauca garām un jautāja — kas tas par zobratu kalnā stāv?» smejot teic BLPC vadītāja. Ideju ģenerēšanas rezultātā plānots uzlabot Strazdes baznīcu. Pirms diviem gadiem pēc negaisa sadegusi pults, kas regulēja prožektorus, kas atrodas muižas zālē. Šajā brīdī nekas no tā nedarbojas, tāpēc apgaismojums ir ļoti blāvs.

«Vissāpīgāk ir ar mūsu dāmu kluba telpām, par to bija kauns arī ārzemju dāmu priekšā, kuras ieradās uz starptautisko cimdu adīšanas semināru. Griesti ir katastrofālā stāvoklī, tomēr piekrītu Egilam, ka nevar veikt kosmētisko remontu, ja pirms tam nav nomainīts jumts. Pašlaik tur ir bīstama situācija. Šodien tur aizejot uz nodarbību, atkal nokritis ļoti liels gabals no griestiem. Tur viss brūk lejā, un skats ir šausmīgs. Tas bojā arī stelles un mūsu darbus. Ļoti žēl, ka šajā kārtā neapstiprināja mūsu projektu «Strazdes parkā pa «Milžu pēdām»», jo tad mēs varētu aktīvi darboties arī vasarā. Rūķu tēma ļoti pieprasīta ne tikai Ziemassvētku programmas baudītājiem, bet visa gada garumā. Šogad jaunākā tendence ir kāzinieki, kuri izvēlējās rūķu programmu pēc kāzām. Tie ir cilvēki, kuri vairs negrib vecās tradīcijas, bet meklē kaut ko jaunu.

Lielākais mans personīgais lūgums ir Strazdes BLPC jaunajā tāmē Strazdes rūķu pasākumu atdalīt atsevišķi. Rūķi, man šķiet, vēl ilgi neies zudumā, jo tas kļūst aizvien populārāks. Tā varu apgalvot, jo šodien ir 18. oktobris, bet jau šobrīd pirmssvētku nedēļā ir pieteikušies aptuveni 500 bērnu. Tas nozīmē, ka, pasākumu nekur neizsludinot un nereklamējot, viss jau aizgājis. Jāsāk domāt, kur ielikt tos, kuri plāno pieteikties vēlāk, un sāku pat pieļaut domu, ka tas varētu norisināties divu nedēļu garumā. Lielākā summa no budžeta aiziet tieši šim pasākumam. Mēs to atpelnām ar uzviju. Pērn rūķu pasākumu nedēļas laikā apmeklēja aptuveni 1200 cilvēku. Mēs strādājam jau sesto gadu. Te varētu veikt līdzību ar Laidzes Mazajiem opermūzikas svētkiem, kuri norisinās tikai otro gadu, viņiem ir aptuveni 300 apmeklētāju, bet viņiem ir atsevišķs pasākuma budžets. Tāpēc arī es izsaku šādu lūgumu, par to rakstīšu arī iesniegumu, jo šādā veidā mums atliktu vairāk finanses pārējā gada pasākumiem,» teica I. Dombrovska.

Kāda vietējā iedzīvotāja vēlējās noskaidrot, kad pagastam būs automašīna. «Ir noslēgts līgums par to, ka būs «Volkswagen» autobusiņš, domāju, ka tas atnāks šī gada laikā,» atklāja Talsu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks tehniskajos un nekustamā īpašuma jautājumos Oskars Kļava. Par to kundze bija ļoti priecīga un piebilda: «Vīrs un vārds!»

Kāds kungs vaicāja, vai nevajadzētu pievērst uzmanību ne tikai dīķītim, bet arī tam, kas notiek pretējā pusē. «Viss strautiņš ir pilns ar drazām, jaskatās, kas notiek ar ūdeni abās pusēs,» viņš ieteica. Pārvaldnieks pieļāva, ka, iespējams, tas ir kooperatīvam piederošs īpašums, bet norādīja, ka par to parunāšot ar atbildīgajiem.

Strazdes pagasta pārvaldes komunālās daļas speciālists Ivars Maķevics klātesošos informēja par to, ka plānots kapos izzāģēt bīstamos kokus. E. Alsbergs ieteica pirms tam veikt iedzīvotāju aptauju, pieļaujot, ka ne visi gribēs, lai kādu attiecīgo koku nozāģē, tomēr I. Maķevics palika pie tā, ka — ja speciālists pēc apsekošanas noteiks, kuri koki ir bīstami, ir jāseko norādījumiem, un koki jālikvidē. «Piemēram, Kuldīgas novadā, virzās uz to, ka kokiem kapos vispār nav jābūt, jo tie rada vairāk problēmu, nekā sniedz kādu labumu. Šajā gadījumā izzāģēsim tikai bīstamos kokus,» teica I. Maķevics.

Par godu Latvijas simtgadei plānots izveidot promenādi gar Strazdes muižas parka dīķi. Sarunu laikā arī izskanēja ideja par estrādes izveidi tālākā nākotnē, ko varētu paveikt kāda projekta ietvaros. Pārvaldnieks izteica pateicību visiem iedzīvotājiem, kuri iesaistās pagasta dzīvē, it sevišķi pasākumos. Nākampavasar gaidot lielāku atsaucību talkā, kas šogad neesot bijusi īpaši liela laika apstākļu dēļ.

