Strazdē aizvadīti sportiski un maģiski pagasta svētki 17.08.2018

Mārīte Jankeleviča

marite@talsuvestis.lv

63223336 63223336 Tweet

10. un 11. augustā Strazdē norisinājās plašas programmas pagasta svētki.

Strazdes brīvā laika pavadīšanas centra vadītāja Inga Dombrov­ska vairāku dienu garumā pārvērta Strazdes muižas pagalmu par brīnišķīgu svinību vietu. Viss sākās jau piektdien, 10. augustā, simtgades zaļumballē, kurā uzstājās Andris Skuja. Par spīti sākotnējam lietum uz dejām ieradās ļoti daudz apmeklētāju, vairāk nekā simts, kas mazajai Strazdei patiesi ir ievērojams skaitlis. Tas parāda vien to, ka cilvēki grib ballēties un šādi pasākumi ir vajadzīgi ne vien lielās pilsētās, bet arī mazos pagastos. Gribētos teikt, ka tur tas nepieciešams pat vēl vairāk — lai saliedētu, noturētu un stiprinātu ļaudis.

Arī nākamā diena intereses ziņā nebija izņēmums. Jau no agra rīta gan jauni, gan veci aktīvi piedalījās sporta spēlēs, pierādot vai pārbaudot savas spējas un izturību. Pēc sportiskajām aktivitātēm vairāku stundu garumā visi stiprinājās ar gardu auksto zupu un tika sumināti sporta sacensību uzvarētāji. Dienai virzoties uz otru pusi, sekoja kultūras norišu programma, kurā piedalījās Vandzenes amatierteātris ar izrādi «Mēs visi esam resni» un Kandavas novada jauktais vokālais ansamblis «Do-re-mi».

Lielisku noskaņu radīja izveidotais tirdziņš, kur varēja iegādāties gan sieru, gan medu, gan olas, gan kādu audēju radīto pīni, lai ar to piedalītos loterijā, kurā ar vietējo pagasta ļaužu atbalstu bija sagādātas ļoti bagātīgas balvas. Arī uz to iedzīvotāji bija ļoti naski, jo izpirka itin visas loterijas biļetes — pīnes. Visas dienas garumā Tatjana Šakale-Erenberga un Diāna Dzelzkalēja sniedza iespēju izdaiļot sevi ar skaistiem hennas zīmējumiem. Lai apgūtu jaunas prasmes un varētu rotāt muižas parku, floristes Zanes Ziemeles vadībā notika sapņu ķērāju gatavošanas apmācība. Strazdes pagasta kultūras dzīves dvēselīte, pasākuma organizatore Inga Dombrovska vēlāk apraksta, ka sapņu ķērājos iestrādāti arī mazi gaismeklīši, kas tumsā koku zaros iekarinātājos sapņu ķērājos izskatījušies patiesi maģiski. I. Dombrovska teic, ka tas esot bijis viņas sens sapnis — piepildīt parku ar objektiem, kas šajā gadījumā brīnišķīgi īstenojies. To lieliski papildināja zvaigžņu lietus vērošana debess jumā, pie reizes atguļoties uz kāda no sagatavotajiem matracīšiem, lai vērotu kino uz muižas sienas. Ar to viss nebeidzās, jo, krietnai tumsai iestājoties, cilvēkus pārsteidza uguns šovs, savukārt pēc tam izturīgākie vēl dejoja ballē dīdžeja Rolanda pavadījumā.

«Pagasta svētki divu dienu garumā ir patiesi izdevušies. Liels paldies visiem iedzīvotājiem un palīgiem, bez jums tas nevarētu notikt! Acīmredzot zvaigznes debesīs bija izkārtojušās mums labvēlīgi,» domā I. Dombrovska.

Pievienotie attēli

Atslēgvārdi Strazde

Komentāri