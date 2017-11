Strādāt sabiedrības labā 13.11.2017

Kopš 23. oktobra Valsts policijas (VP) Kurzemes reģiona pārvaldes Talsu iecirkņa priekšnieka amatu ieņem Mārcis Pētersons, bijušais Kriminālpolicijas nodaļas vadītājs. Viņš uzsver, cik būtiski sabiedrībai būt līdzatbildīgai, lai visi kopā radītu pēc iespējas drošāku vidi.

— Kādas ir izjūtas, ieņemot Talsu iecirkņa priekšnieka amatu?

— Talsu iecirknī strādāju kopš 2001. gada. Tā kā pirms tam vadīju Kriminālpoliciju, izaugsmes dēļ piekritu vadības lēmumam ieņemt Talsu iecirkņa priekšnieka amatu. Tas, ka iepriekšējais iecirkņa priekšnieks (Juris Visockis — M. J.) aizgāja prom, bija pārsteigums. Tā kā J. Visockis ir gados jauns, domājām, ka viņš būs uz ilgu laiku.

Ieņemot jauno amatu, darbs policijā nemainās. Mērķis un virziens mums visiem bija un ir viens — strādāt sabiedrības labā. Nekas jauns nav jāievieš, tikai jāturpina strādāt.

— Kādas ir galvenās aktualitātes mūsu pusē, Talsu, Rojas, Mērsraga un Dundagas novadā? Kam cilvēkiem vajadzētu pievērst vairāk uzmanības?

— Zādzības bijušas vienmēr. Jo īpaši rudenī un pavasarī, kad piejūras teritorijās tiek apzagtas vasarnīcas. Tas nav nekas jauns. Jābūt lielākai līdzatbildībai no mājas īpašniekiem. Nevar, piemēram, mājoklī meža vidū atstāt kaut ko vērtīgu un cerēt, ka to nenozags, vai paļauties, ka policija veiks brīnumus un noteikti atradīs zagli.

Īpašniekam nepieciešams slēgt līgumu ar apsardzes uzņēmumu. Tas ir būtiski — iesākumā pašam parūpēties par sevi un savu īpašumu. Vasarnīcas apzog ļoti apzināti, ir izveidojušies atsevišķi grupējumi. Pērn, piemēram, aizturējām vienu šādu personu. Viņš atzinās, ka apzog mājas arī ārzemēs, un no tā iztiek. Ja mājokļiem uzstādītas signalizācijas, tas zagļus atbaida, arī videonovērošanas kameras. Talsu novadā īpašumu apzagšana bija vairāk izteikta gada sākumā. Zaga dīzeļdegvielu, metāllūžņus… Vainīgo grupējumu aizturējām, un process nodots kriminālvajāšanas uzsākšanai. Paldies Dievam, zādzības dzīvokļos mūsu pusei gājušas secen.

Vasarā ļoti aktuālas bija zādzības veikalos. Pašlaik vairākas personas ir apcietinājumā ar piemērotu drošības līdzekli un vairāki cilvēki notiesāti. Problēmas pārsvarā ir veikalos, kur nav apsardzes. Šādi gadījumi rada lielu un nereti lieku slodzi policijai, piemēram, tērējot lielus resursus vienas nozagtas alkohola pudeles dēļ. Lai arī sodi par auto vadīšanu, esot alkohola reibumā, ir lieli, pārkāpēju skaits nemazinās. Tā ir problēma visā valstī. Regulāri tiek aizturētas arī personas, kas vada spēkratu bez autovadītāja apliecības. Nemainīgi izņemam akcīzes preces — nelegālo alkoholu un cigaretes. Regulāri tiek pārkāptas mežu zāģēšanas atļaujas, izzāģējot kokus ne tajā teritorijā, kas atļaujā paredzēta. Rosinām kriminālprocesus.

— Vai jūsu redzeslokā nonācis gadījums, kāds līdz šim nav bijis? Sava veida jaunums?

— Jā, nodevām kriminālvajāšanai vienu procesu par naida kurināšanu pret seksuālām minoritātēm internetā, sociālajā vietnē Facebook. Likums paredz sankcijas pat līdz četriem gadiem. Šāda gadījuma mūsu iecirknī nav bijis, tas ir jaunums. Pašlaik lietvedībā atrodas procesi, materiāli par to, kas notiek interneta vidē. Ir uzsākts process arī par goda un cieņas aizskaršanu Instagram vidē. Redzam, ka tam nav tendences palielināties strauji, bet nākotnē gadījumi noteikti turpināsies, no tā neizbēgsim. Cilvēki bieži nesaprot un neaizdomājas, ko un kā komentē. Pirmsvēlēšanu laikā bija gadījumi, kad atteicām uzsākt kriminālprocesu. Cilvēki grib tikt pie varas, tāpēc izmanto visus līdzekļus, kas viņiem pieejami. Rēķināmies, ka tas notiks arī turpmāk.

— Kāda pašlaik ir situācija Talsu iecirknī ar darbiniekiem? Vai ir daudz brīvu vakanču?

— Nevar gluži teikt, ka pietrūktu darbinieku. Ir vairākas brīvas vakances, bet tajā pašā laikā mums ir daudz jaunu darbinieku. Domāju, ka ar gadiem viņi tikai pilnveidosies un augs, lai sniegtu augstus rezultātus. Katrā ziņā esošā darbinieku situācija problēmas nerada.

— Kādi ir galvenie faktori, kas kavē vai traucē veikt ikdienas darbu?

— Ir samērā daudz iesniegumu, piemēram, par ļoti seniem notikumiem. Pat tādiem, kas notikuši pirms 20 gadiem. Mums kriminālprocesa ietvaros tas jāizvērtē. Un raksta mums nevis tikai vienu, bet neskaitāmas reizes. Mēs šādus klientus jau zinām. Šī problēma ir bijusi vienmēr un nemazinās. Cilvēkiem vajadzētu padomāt, ar kādiem jautājumiem vērsties policijā, jo ļoti bieži tie ir citu dienestu, iestāžu kompetencē vai savā ģimenes locekļu starpā risināmi, netērējot tam policijas laiku un resursus.

— Valsts kontrole (VK) secinājusi, ka kopš Kriminālprocesa likuma pieņemšanas VP ir samazinājies kārtējā gadā pabeigto kriminālprocesu skaits; pabeigta tiek nepilna trešdaļa no kārtējā gadā uzsāktajiem kriminālprocesiem. Kāda situācija ir mūsu pusē?

— Problēmu rada ekspertīžu ilgums, un tā ir bijis vienmēr. Tā nav radusies pēdējā laikā. Ir samērā daudz kriminālprocesu, kur ekspertīze notiek līdz diviem gadiem vai pat ilgāk. Protams, mēs lietu vēlamies atklāt ātrāk, bet ekspertīžu ilgums ir tāds, kāds ir. Pieļauju, ka Kriminālistikas pārvaldei ir ļoti liela slodze. Šī ir viena no Kriminālpolicijas sāpīgajām tēmām.

— VK arī secinājusi, ka policijas darbības rezultāti neliecina par situācijas uzlabošanos un pie tā vainojams izmeklētāju profesionālās kvalifikācijas trūkums, nepilnības darba organizācijā un trūkumi izmeklēšanas uzraudzībā, ko veic prokurori. Kāda situācija ir mūsu pusē ar darbinieku profesionālo kvalifikāciju?

— Mums ar to nav nekādu problēmu. Vidējais darbinieka darba stāžs ir aptuveni desmit gadu. Ir izmeklētāji ar 20 un vairāk gadu pieredzi, arī juridisko izglītību, tā ka mūsu iecirknī ar darbinieku kvalifikāciju viss ir kārtībā. Darba atskaitēs Talsi tiek uzslavēti gan no prokuratūras, gan no augstāk stāvošas vadības.

Ar prokuroriem mums ir ļoti laba sadarbība. Talsos prokurori iesaistās jau no pirmās dienas, un saņemam ļoti daudz norādījumu: gan mutiski, gan rakstiski. Izmeklētājam un prokuroram ir kopīgs mērķis — atklāt un veicināt kriminālprocesa virzību. Salīdzinot ar citiem iecirkņiem, mums ir vismazāk izmeklētāju, bet šogad esam nodevuši divas reizes vairāk kriminālprocesu neatliekamības kārtībā, proti, process piecu darba dienu laikā tiek nodots kriminālvajāšanas uzsākšanai. Tas ir labs rādītājs un nozīmē, ka process nestāv uz vietas. VK ziņojumā Kurzemes reģions bija izcelts pozitīvā nozīmē. Mēs pieņemam visvairāk lēmumu par atteikšanos uzsākt kriminālprocesu, ņemot vērā mazsvarīgumu. Tas nozīmē, ka netiek lieki tērēti līdzekļi.

— VP mainījusi darba laiku konkrētiem darbiniekiem no 24 uz 12 stundām. Kā to vērtējat?

— Darba laiks mainījies tikai dežūrinspektoriem un patruļdienestam. Domāju, ka šāds lēmums ir tikai pozitīvs, jo 12 stundu maiņa tik ļoti nenogurdina. Pagaidām VP ļauj apvienot vairākas darbavietas, ja tas tiek darīts, nekaitējot dienestam.

— Šoruden VP Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvalde aizdomās par Ogres novada pašvaldības aģentūrai «Ogres namsaimnieks» piederošu naudas līdzekļu izkrāpšanu 90 961 eiro apmērā aizturējusi 11 personas, tajā skaitā arī trīs vadoša līmeņa pašvaldības uzņēmuma darbiniekus. Vai un kāpēc VP neizmeklēja situāciju SIA «Talsu namsaimnieks»?

— VP strādā, ja ir iesniegums. Līdz šim brīdim neko tādu neesam saņēmuši, tāpēc nevaru sniegt plašākus komentārus. Jā, bija Valsts kontroles ziņojums par situāciju uzņēmumā, bet tas nebija nosūtīts uz VP. Ja viņi saskatītu noziedzīga nodarījuma pazīmes, viņi to sūtītu vai nu VP, vai citam dienestam. Iespējams, šis ziņojums nosūtīts kādam citam dienestam. Piemēram, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam vai VP Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldei. Tā kā Talsu iecirknī nekāda informācija nav iesniegta, mums nav pamata uzsākt kriminālprocesu.

— Kā veicināt, lai iedzīvotāji iesaistītos un kļūtu līdzatbildīgi, līdz ar to visiem radītu drošāku vidi?

— Cenšamies radīt situāciju, lai cilvēki ikdienā redz policistus uz ielām. Mums ir patruļdienests ar maršrutiem, kur darbinieki vairākkārt dodas, lai konstatētu pārkāpumus. Redzot policistus, cilvēks automātiski jūtas drošāk. Pasākumu laikā maršrutus pietuvinām cilvēku pulcēšanās vietām.

Iedzīvotājiem ir jāzina savas teritorijas iecirkņa inspektors, pie kā griezties. Nav obligāti jāzvana uz kopējo dienesta telefona numuru 110. Var satikties un parunāt ar vietējo inspektoru. Varbūt kādu problēmu iespējams atrisināt pat sarunas līmenī.

Mūsu iecirknis nesen īstenoja projektu «Droša apkaime». Tā laikā iepriekšējais iecirkņa priekšnieks brauca uz vairākām apdzīvotām vietām, lai tiktos ar iedzīvotājiem. Atsaucība bija dažāda. Citviet vairāk, citviet mazāk, bet, godīgi runājot dažviet cilvēki runāja par pilnīgām muļķībām. Mēs esam atvērti, bet tas, par ko cilvēki nereti runā, ir atkarīgs tikai no viņiem pašiem. Ja agrāk cilvēki VP uztvēra tikai kā sodītāju un biedētāju, šobrīd tā vairs nav. Esam atvērts dienests, kas strādā sabiedrības labā. Gribētu, lai ļaudis iesaistās, nevis tikai kurn un nopeļ policistu darbu.

— Vai, jūsuprāt, mūsu pusē dzīvojošie var justies droši?

— Domāju, ka jā. Protams, katrs cilvēks jūtas citādāk. Pie mums nav atklātu laupīšanu, zādzību. Ik gadu samazinās noziedzīgie nodarījumi. Kā jau minēju, iedzīvotājiem nepieciešams vērsties pie tuvākā iecirkņa inspektora un norādīt uz faktoriem, kas rada bažas un kādi ir faktori, kas neļauj justies droši. Jo — katrs cilvēks ir citādāks, un policists nevar iztēloties un uzminēt katra vēlmi. Varbūt kāds nejūtas droši, jo nav uzstādīts apgaismojums vai viņu biedē kaimiņu suns. Arī tie ir risināmi jautājumi, bet par tiem jārunā.

