Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) nostāju par valsts administratīvi teritoriālo iedalījumu un valsts pārvaldes institūciju sadarbības teritoriju izveidi pauž ministrijas sabiedrisko attiecību nodaļas pārstāve Laura Jansone.

— Cik tālu pašlaik atrodas likumprojekts?

— Likumprojektam par pašvaldību sadarbības teritoriju izveidi ir beidzies starpinstitūciju saskaņošanas process, un tuvākajā laikā ministrija likumprojektu plāno iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā, līdz ar to plānots, ka Ministru kabineta lēmums par projektu varētu būt šī gada novembra otrajā pusē.

— Pēc divām VARAM pārstāvju vizītēm mūsu pusē bija ļoti skaidrs, ka Talsu, Dundagas, Mērsraga un Rojas novads ir pret šo ieceri un nesaskata tai nekādu jēgu. Vai arī citu novadu pašvaldības ir pret to?

— VARAM, konsultējoties ar pašvaldībām, secināja, ka daļa pašvaldību pārstāvju uzskata, ka sadarbība jau notiek un tai nav nepieciešams jauns teritoriālais ietvars. Tomēr vairākums pašvaldību neiebilda par sadarbības teritoriju izveidi, kā svarīgāko norādot tieši sadarbības teritoriju izveidošanas ietekmi uz valsts pārvaldes iestāžu apkalpes teritorijām un to izvietojumu. Tam likumsakarīgi veidojas arī vistiešākā saikne ar pakalpojumu nodrošināšanu uzņēmējiem un dažādām iedzīvotāju grupām. Jāņem vērā arī aspekti, ka 2009. gada īstenotās teritoriālās reformas rezultātā tika likvidētas rajona pašvaldības un to funkcijas tika nodotas novadiem.

Šobrīd 57 no 119 administratīvajām teritorijām neatbilst likuma noteikumiem, tai skaitā Dundagas, Mērsraga un Rojas novads. Līdz ar to jautājums ir par racionālu un efektīvu pašvaldību darbību, ko savās revīzijās pašvaldībās ir konstatējusi arī Valsts kontrole. Kopumā pie tik dažādām novadu pašvaldībām, kādas ir Latvijā, kur mazākajā novadā dzīvo ap 1000 iedzīvotāju, bet lielākajā ap 35 000, ir sarežģīti veidot efektīvu valsts pārvaldes darba organizācijas sistēmu. Teritoriālais strukturējums jāpadara arī saprotamāks valsts iedzīvotājiem pakalpojumu pieejamībā.

Valsts un pašvaldību institūciju sadarbība 29 teritorijās būtu efektīvāka nekā 119 teritorijās atsevišķi, ko pamato arī iepriekšējā sadarbība 26 rajonos. Atšķirībā no rajoniem tagad šajās sadarbības teritorijās tiks integrētas arī republikas pilsētas, jo princips sadarbības teritoriju izveidei ir teritorijas ap reģionālās un nacionālās nozīmes centriem, kuru kopā valstī ir 30, bet šajā gadījumā plānots, ka Jūrmala ar Rīgu un pārējām Pierīgas pašvaldībām atradīsies vienā sadarbības teritorijā.

— Kāds ir galvenais ieguvums, ko no šādas reformas iegūs lauku iedzīvotāji? It sevišķi — nomaļo teritoriju iedzīvotāji?

— Tad jāvērtē, kas iedzīvotājiem ir svarīgi? Pamatā tie ir jautājumi par darbavietām un pienācīgu atalgojumu, ceļu stāvokli un sabiedrisko transportu, skolām un veselības aprūpi. Tomēr šodienas situācijā mēs nevaram apgalvot, ka visa valsts pārvalde, tai skaitā pašvaldības, darbojas optimāli, ka ir radīti visi priekšnosacījumi kvalitatīvai pakalpojumu pieejamībai un teritorijas ekonomiskai attīstībai. Racionāli tiek tērēti valsts un nodokļu maksātāju līdzekļi, un tieši no Valsts kontroles revīzijām secināms, ka, sadrumstaloti pildot funkcijas, daudzi resursi tiek nelietderīgi tērēti.

Sadarbības teritoriju izveide viennozīmīgi būs vērtējama kā solis uz priekšu valsts teritoriālā strukturējuma pilnveidošanā, otrais solis būs saturs, kādu mēs ieliksim šajās teritorijās, un saskaņā ar likumprojektu tas jārealizē līdz 2019. gadam. Šāda veida teritoriālais strukturējums ar izteiktiem attīstības centriem — pilsētām (kas mums vairāk pazīstams kā rajoni) — pastāv gan Lietuvā, gan Igaunijā.

— Vai ministrija uzskata, ka šādā veidā teritorijas attīstīsies vienmērīgāk, efektīvāk, ja ir tikai viens centrs?

— Rīgas aglomerācijā koncentrējas divas trešdaļas Latvijas ekonomikas. Tā viena nav spējīga un nebūs spējīga uzturēt (dotēt) visas pārējās Latvijas sociālekonomiskās vajadzības. Latvijai ir jānodrošina attiecīga ekonomiskā aktivitāte reģionālajos centros. Pasaules tendences un Eiropas valstu pieredze rāda, ka lielāku izaugsmes potenciālu un labākus rezultātus uzrāda pilsētreģioni, kur to attīstības centros esošais potenciāls (iedzīvotāju skaits, infrastruktūra, izglītības iespējas) un mērķtiecīgs darbs privāto investīciju piesaistei var nodrošināt teritorijas ekonomisko pašpietiekamību. Lai novērstu pretrunas, kas ir starp pilsētām un ap tām esošām lauku vai mazpilsētu pašvaldībām, ap attīstības centriem jāveido funkcionālās teritorijas, un to ietvaros jānodrošina noteikts pakalpojumu grozs — izglītība, transports, veselības aprūpe, efektīva valsts pārvaldes darbība un citi.

— Vienā no tikšanās reizēm Talsos VARAM parlamentārais sekretārs Jānis Eglīts apgalvoja, ka teritorijas pašas varēs izlemt, vai apvienoties ar kādu citu vai ne. Zinot šīs puses teritoriju priekšstāvju viedokli, saprotams, ka no brīvas gribas neviens neapvienosies. Tātad — ko mainīs šī reforma? Galu galā, sadarbība starp novadiem ļoti daudzās un dažādās jomās notiek visu laiku.

— Lai pašvaldību darbu sadarbības teritorijās organizētu pēc iespējas efektīvāk un lietderīgāk, pašvaldībām būtu jāizvērtē un jāpieņem lēmumi, kuru autonomo funkciju izpildē tās sadarbojas (piemēram, būvvaldes, izglītības pārvaldes un izglītības iestādes, pašvaldības policijas un citi). Virzot jautājumu, piemēram, varēs piemērot vairākus risinājumus:

1) sadarbība ir pašvaldības tiesības, kas neparedz nekādus pienākumus attiecībā uz sadarbības obligātumu, līdz ar to pašvaldības var sadarboties arī ārpus savas sadarbības teritorijas;

2) sadarbība noteiktās jomās ir pašvaldību pienākums, bet pašvaldībai ir tiesības brīvi izvēlēties formu, kādā tas darāms (līgums, kopīga iestāde utt.);

3) sadarbība noteiktās jomās ir pašvaldību pienākums, kas tiek regulēts likumos vai Ministru kabineta noteikumos, piemēram, jau šogad septembrī Ministru kabinets noteica kopīgu pašvaldības civilās aizsardzības komisiju Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novadam pašvaldību sadarbības teritorijā civilās aizsardzības jomā.

— VARAM norāda, ka reforma nepieciešama, lai ilgtermiņā nodrošinātu efektīvāku teritoriju pārvaldību un ekonomisko attīstību. Bet, ja teritorijas neapvienosies, kāda pārvaldības efektivitātes veicināšana iespējama? Vai piespiedu teritoriju apvienošanas gadījumā radīsies vairāk uzņēmumu, darba vietu, lai veicinātu ekonomikas attīstību?

— Pašvaldību darbībai ir būtiska ietekme uz iedzīvotāju dzīves kvalitātes nodrošināšanu un uzņēmējdarbības attīstību lauku reģionos, jo viens no galvenajiem valsts un pašvaldību uzdevumiem ir radīt priekšnosacījumus tautsaimniecības attīstībai. Efektīvas valsts pārvaldes darba organizācijas trūkums ir pierādījums tam, ka daudzas pirms tam īstenotās valsts pārvaldes reformas nav bijušas veiksmīgas.

Svarīgi, turpinot decentralizāciju, nostiprināt pašvaldību lomu uzņēmējdarbības attīstības veicināšanā. Industriālo parku plānošana un izveide, kā arī inženiertehnisko komunikāciju nodrošināšana potenciālajiem ražotājiem prasa no pašvaldības puses ieguldīt nozīmīgus resursus. Šāda uzņēmējdarbības vides sekmēšana ir iespējama tikai tad, ja pašvaldības rīcībā ir attiecīgas teritorijas, noteikti finanšu resursi un spēja īstenot attiecīgus teritorijas attīstības projektus.

Praktiskā pieredze parāda, ka šādus uzdevumus patstāvīgi var veikt tikai spēcīgas pašvaldības, sekmīgi sadarbojoties visām iesaistītajām institūcijām. Lai gan valsts attīstības plānošana notiek vietējā, reģionālā un nacionālā līmenī, tomēr būtiski teritorijas attīstību plānot kopsakarībās teritoriālos mērogos ap reģionālās un nacionālās nozīmes centriem, ap kuriem veidojas augstāka ekonomiskā aktivitāte un pieprasījums pēc pakalpojumiem. Tas attiecas uz efektīvu izglītības, veselības aprūpes, sociālās palīdzības, ceļu un transporta infrastruktūras tīkla izveidi, kā arī atbilstoši uzņēmēju vēlmēm un vajadzībām attīstīt perspektīvos saimnieciskās darbības virzienus teritorijā un attiecīgi pakārtot tiem visu veidu nepieciešamo infrastruktūru.

Zinot, ka pirmās reformas koncepts tika radīts 1993. gadā, bet pati reforma īstenota tikai 2009. gadā, esošo sadarbības teritoriju izveidošana vairāk vērtējama kā starpposms iepriekšējās reformas nepārdomāto seku novēršanai, un valstī jāvirzās uz to, lai pašvaldību administratīvās teritorijas tiktu izveidotas pēc vienotiem principiem, tādējādi tām atbilstot likuma noteikumiem.

