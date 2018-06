Stendi sakoptāku dara atsevišķi un kopā paveiktais 07.06.2018

29. maijā konkursa «Talsu bruncī ieaustie» komisija viesojās Stendē. Pēc maijā pieredzētā stendenieki vārdu «lietus» jokojot atzina par vecvārdu, tomēr viesi pārliecinājās, ka tas pagaidām netraucē ziedēt stādījumiem Latvijas simtgadei veltītajā Rododendru parkā un labi izskatīties koka veidojumu un ziedu bagātībai Červoņikovu ģimenes īpašumā Tiltu ielā 15. Arī «Latvijas aptiekas» salīdzinošajā vēsumā sastapām smaidīgas darbinieces.

«Saules pulkstenis nav nojaukts, «Kultūras krātuve» darbojas, 4. maijā blakus Vihmas pašvaldības dāvinātajam ozolam, vīrieša simbolam Latvijā, mūsu kuplākā daudzbērnu ģimene — Strazdiņu ģimene — iestādīja liepu mammām. Protams, iedzīvotāju skaits mazinās, tāpat kā visur citur. Nupat atkal divas ģimenes ar bērniem ir aizbraukušas… Tomēr dzimstība ir laba — ik rudeni varam sveikt padsmit bērnus, uzdāvinot Stendes atslēdziņu,» gaidot sabraucam visus komisijas dalībniekus, ieskatu Stendē notiekošajā sniedza kultūras pasākumu organizatore Inta Ulmane. Pārvaldes vadītājs Andis Āboliņš turpināja viņas iesākto, pastāstot par sporta un izklaides laukumu ar rotaļu iekārtām bērniem un āra trenažieriem pieaugušajiem, kura izveide tiks sākta jau šogad netālu no Karoga laukuma. Paredzēta arī ūdenssaimniecības projekta otrā kārta, plaši aptverot privātmāju apbūvi.

Rosību kavē farmaceitu trūkums

Kopš 18. maija nominācijā «Rosīgākais uzņēmums» izvirzītā «Latvijas aptieka» Stendē atrodas veikala «Top!» telpās. Nepārprotams atgādinājums par to, kurā pilsētā aptieka darbojas, ir divu Stendes lielformāta fotogrāfiju iekļaušana dizainā. Zita Jēkabsone, «Latvijas aptiekas» menedžere, pastāstīja, ka šis ir jaunākais aptieku tīkls Latvijā, kas šobrīd aptver jau 70 aptiekas visā valstī un domā segmentēti pa dažādām pircēju grupām, piedāvājot specifiskas atbalsta programmas, piemēram, diabēta, multiplās sklerozes, alerģijas pacientiem, pensionāriem un invalīdiem.

Z. Jēkabsone izteica prieku par Stendes aptiekas darbinieci Janu Bērziņu, kuru stendenieki cildinot par to, cik viņa ir smaidīga un laipna. «Valstī ir ārkārtīgi liels farmaceitu trūkums. Nenormāls! Farmaceitus sāk medīt teju no 1. kursa,» atzina «Latvijas aptiekas» menedžere. Aptieku tīkls tādēļ esot iesaistījies cilvēkresursu pārkvalifikācijas projektā, tiem, kuri ir ieguvuši medicīnisku izglītību vai studējuši ķīmiju, apmaksājot studijas un piedāvājot stipendiju, lai viņi kļūtu par farmaceitiem. «Noteikti būtu jārunā ar 7., 8. klašu skolēniem un viņu vecākiem, parādot, ka šī ir brīva darba niša ar labu atalgojumu un attīstības perspektīvu. Esmu gatava iet uz Talsu novada skolām, lai skolēniem, skolotājiem un vecākiem rādītu, kādas ir iespējas,» apliecināja Z. Jēkabsone. Arī aptieka Stendē sestdienās ir slēgta farmaceitu trūkuma dēļ.

Lai garāmgājējiem prieks

Nominācijā «Sakoptākā privātmāja» izvirzītais īpašums Tilta ielā 15 pieder tēvam un meitai — Vasilijam un Sandrai Červoņikoviem, bet tā sakopšanā un uzturēšanā, protams, piedalās arī pārējie ģimenes locekļi. Diez vai būtu iespējams paiet šim namam garām, nepamanot, ka tās apkārtne veidota ļoti radoši. Visapkārt pielietojumu kā dekori un puķupodu turētāji atraduši neparastas formas koki — zari, stumbri un pat saknes, bet lietā likti arī citi materiāli, piemēram, liels daudzums pa visiem ceļmalās salasīto akmeņu. Ģimene gan iet vēl daudz tālāk — savdabīgās puķu kastēs pārtapuši gan agrākie laternu kupoli, gan kāds tualetes pods, kurā nu glīti kuplo atraitnītes.

Papagailis šais mājās pilda gluži vai zvanu pogas funkciju, bet, lai abi ģimenes suņi nekristu kārdinājumā postīt saimnieku radīto, daļa dārza ir iežogota. «Pagājušajā gadā izdomājām te kaut ko izveidot, lai cilvēkiem, ejot garām, ir ko vairāk redzēt, nevis tikai pliku māju,» atklāja S. Červoņikova. «Mēs to visu darām kopā. Viens jau to nemaz nespētu! Kāds kaut ko ierauga, kaut kas ienāk prātā,» īpašuma saimnieki skaidroja.

Arī nākotnei ideju netrūkstot. Tuvākajā laikā iecerēts nojaukt savu laiku nokalpojušo dārza mājiņu, un ir pamats domāt, ka vietā taps kas dekoratīvāks. Turpat netālu koku paēnā paslēpies īpaši glīts dārza galds, veidots no papeles stumbra daļas. Arī solu pie tā veido dabiski izliekts zars. Oriģināli un skaisti!

Vasilijs ir Stendes pilsētas pārvaldes kurinātājs un zāles pļāvējs, bet jau kopš jaunības labprāt darbojies ar koku un savulaik pat grebis traukus. Sandra ir konditore Sabilē un arī todien cienāja viesus ar gardu rabarbermaizi.

Kopīgi radīta vērtība

«Gada jaunums» Stendē ir pērn Lielajā talkā izveidotais Rododendru parks. «Katrai pārvaldei bija uzdevums izdomāt, ko mēs Latvijas simtgadē varētu dāvināt teritorijai, kurā strādājam. Mūsu pārvaldē radās doma par rododendru dārzu. Sākumā bijām pieticīgi — plānojām, ka iepriekšējā un šī gada talkā sasniegsim 100 rododendru stādus, bet gāju pie uzņēmējiem, runājām ar iedzīvotājiem, un jau pagājušajā gadā iestādījām 153 stādus, tātad vienā gadā mērķi sasniedzām un pārsniedzām. Atsaucība bija ļoti liela — atsaucās ne vien uzņēmēji Stendē, bet arī Talsos, iedzīvotāji, kuri agrāk dzīvojuši Stendē, bet tagad apmetušies citur. Tā radās Rododendru parks. Sestdien bija atbraukusi speciāliste no rododendru audzētavas un teica, ka stādi ir ļoti labi pārziemojuši — pat labāk nekā pie viņiem audzētavā. Vieglākais, protams, ir kaut ko izveidot no pašvaldības līdzekļiem, bet vērtīgāk ir, ja iesaistās iedzīvotāji un uzņēmēji. Tad ir citas sajūtas un gandarījums,» apliecināja A. Āboliņš.

Lai arī teikts, ka pirmajā gadā rododendri pilnīgi noteikti neziedēšot, tie uzplauka jau pērn, bet šogad zied vēl vairāk. Talsu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ilze Indriksone vien rosināja, lai stendenieki pievieno rododendriem plāksnītes ar to šķirnēm — tad parkā pie reizes varēs arī izglītoties.

