Svētdien, 11. septembrī, piedaloties jaunievēlētajam Liepājas bīskapam Hansam Martinam Jensonam, Piltenes iecirkņa prāvestam Valteram Ozoliņam un Ziemeļkurzemes jauniešu stīgu kamerorķestrim, svētku dievkalpojumā un mielastā tika atzīmēta Stendes luterāņu baznīcas 265. pastāvēšanas gadadiena.

Skaistais, baltais dievnams bija ļaužu piepildīts. Tā izcilā akustika ļāva pilnībā izbaudīt kamerorķestra sniegumu, tomēr baznīca ir kas vairāk par labu koncertzāli. Bīskaps Hanss Martins Jensons dievkalpojuma sākumā salīdzināja: «Baznīca ir kā siltumnīca mūsu garīgajai dzīvei. Mums vajadzīga baznīca, lai mēs varētu garīgi augt un lai mūsu dzīve var nest augļus.»

Pirms kopīgās grēksūdzes bīskaps svētku draudzei lūdza piedošanu par to, ka ieradās mazliet novēloti. Viņš arī nevēlējās sevi attaisnot ar ceļa remontu vai citiem apstākļiem. «Tā vietā gribu apņemties, ka tas neatkārtosies! Kad nopietni par kaut ko lūdzam piedošanu, tad vēlamies, lai šī rīcība vairs neatkārtotos,» viņš norādīja un aicināja sekot šim piemēram dažādās dzīves jomās.

Pasaulslavenajam skaņdarbam par brīnišķo žēlastību kamerorķestra izpildījumā skanot, ļaudis kā dzīva upe plūda pie Svētā Vakarēdiena, un šķita, ka te piedzīvojama kāda drusciņa no Debesīm. «Dievs cilvēkiem kalpo arī caur mūziku,» vēlāk vērtēja Stendes luterāņu draudzes mācītājs Ainārs Kostanda. Kamerorķestra kvalitatīvo sniegumu atzinīgi novērtēja arī bīskaps.

Stendes luterāņu draudze ne vienam vien pateicās par labo sadarbību un arī pretī saņēma labus vārdus. «Lībagu pagasts ir bagāts ar to, ka tajā ir šāds dievnams,» sprieda pagasta pārvaldes vadītāja Lauma Jaunpujēna. Viesi no Usmas draudzes izteica cerību, ka arī viņu garīgās mājas pastāvēs tik ilgus gadus, un vēlēja šai baznīcai, kura atrodas daudzu ceļu (pašlaik — ceļu remonta) vidū, spīdēt kā gaišai svecei, mudinot dot godu Dievam. Gaviļniekus sveica arī Talsu Kristīgā sadraudzība un Spāres luterāņu draudze, kas vēsturiski ilgus gadus bijusi Stendes draudzes paspārnē, bet šobrīd abas baznīcas vieno kopīgs mācītājs.

Atskatoties vēsturē, pirmās Stendes baznīcas — zināmas vismaz divas — bijušas koka celtnes. 1668. gadā Kurzemes kanclers Ernsts fon Brigens uzsācis jaunas akmens mūra baznīcas būvi pašreizējā vietā. Būvdarbus lielā mērā aizkavējusi mēra epidēmija. Vēlāk nepabeigtās būves mūri draudējuši sabrukt. 1748. gadā baznīcas celtniecības jautājumam pievērsies ķeizariskais kambarkungs Ernsts Vilhelms fon Brigens. Pēc trim gadiem — 1751. gada 12. septembrī — 83 gadus būvētā Stendes baznīca tika iesvētīta. Līdz pat mūsdienām baznīca nav nedz paplašināta, nedz pārbūvēta, vien ik pa laikam tiek remontēta. Atrazdamās tagadējās Dižstendes tuvumā, tā arī joprojām nes Stendes vārdu, pamanoties samulsināt tos, kas šo dievnamu uzmeklē pirmoreiz. Baznīcas ērģeles 1898. gadā būvējusi E. F. Valkera firma (Vācija) un tās ir mazākās šīs firmas būvētās ērģeles Latvijā.

