Stendes atslēgas saņēma 14 jaunie pilsētas iedzīvotāji 28.11.2017

17. novembrī Stendes tautas namā jau trešo gadu godināja mazos stendeniekus, kuri dzimuši laikā no pagājušā gada 1. novembra līdz šī gada 1. novembrim. Kā ierasts, bērni dāvanā saņēma simboliskas Stendes atslēgas.

«Mums katram ir savas mājas, un savu māju atslēgas ir jāsargā, lai vienmēr būtu ar ko atslēgt māju durvis,» iemeslu, kāpēc jaunajiem stendeniekiem tiek dāvātas tieši atslēgas, skaidroja Stendes tautas nama kultūras pasākumu organizatore Inta Ulmane. Viņa atklāja arī, ka stārķis ar stendeniekiem izspēlējis smalku joku — ja ik gadu šo piemiņas velti jaunajiem pilsētas iedzīvotājiem pasniedza pārvaldes vadītājs Andis Āboliņš, tad šajā reizē arī viņa dēlēns bija starp atslēgu saņēmējiem! Tad nu godpilnos pienākumus uzņēmās Talsu novada domes priekšsēdētāja vietniece attīstības, kultūras un sporta jautājumos, četru bērnu mamma Ilze Indriksone.

«Jūs šobrīd jūtat, baudāt, iepazīstat savus mīļumiņus, čabulīšus, princesītes, eņģelīšus — kā nu kurš ir nodēvējis savu visdārgāko brīnumu pasaulē. Katru viņa smieklu un pirmo soli uztverat kā kaut ko īpašu. Arī katru sirdēstu, ko viņi jums sagādās (un, jo lielāki augs, jo varbūt tie būs lielāki sirdēsti!), jūs vienalga vienmēr atcerēsieties ar ļoti lielu mīlestību. To mīlestību, ko saņemat no viņiem un ko dodat viņiem, nevar salīdzināt ne ar ko citu,» viņa atgādināja. Deputāte arī vēlēja, lai dāvinātās atslēgas palīdz Stendei būt bērniem, jauniešiem un ģimenēm draudzīgai pilsētai.

Aizvadītā gada laikā Stendes iedzīvotāju pulku papildinājuši 14 bērni: Alise Ģērmane, Skārleta Hude, Klāvs Kleinbergs, Kerija Zučika, Artūrs Āboliņš, Kārlis Horsts, Undīne Orlova, Rēzija Strazdiņa, Martins Petrovskis, Nikola Grīnvalde, Kristians Skujiņš, Grēta Zelta, Anita Štramdiere un Māra Untiņa. Skaistus priekšnesumus bērniem un vecākiem sniedza Talsu mūzikas skolas audzēkņi.

