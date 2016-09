Stendē top kalns — bērni, gatavojieties ziemas priekiem! 14.09.2016

«Talsu Vēstis» ar Stendes pilsētas pašvaldības policijas inspektoru Ilmāru Deksni un pārvaldes vadītāju Andi Āboliņu tiekas pie milzīga zemes krāvuma, kas rezultātā taps par kalnu, kur iedzīvotājiem baudīt ziemas priekus.

Pilsētā izveidot kalnu pašvaldībai prasītu milzīgus līdzekļus. Šajā gadījumā tie nebūs nepieciešami, jo top no tā, kas tiek izrakts un nav vajadzīgs ceļa posma «Dižstende — Stende» darbu veicējiem. Kalns atrodas netālu no pārvaldes ēkas, ceļa pretējā pusē uzņēmumam SIA «Baltic Agro».

Idejas iniciators

Ilmārs Deksnis saka: «Sākot strādāt pašvaldības policijā, te bija izgāztuve. Noķēru to brīdi, kad pilsētā raka ielas, lai teritorijai uzklātu zemi. Notvēru arī otru momentu, kas radās saistībā ar ceļu remontdarbiem «Dižstende — Stende». Milzīgs prieks, ka man ar pārvaldes vadītāju saskan viedoklis un uzskati, jo darbi tika saskaņoti un paveikti ļoti ātri. Jau nākamajā dienā, kad izteicu savu ideju Andim, viss bija sarunāts. Lai šo vidi sakārtotu, tas prasītu milzīgus ieguldījumus. Stendē bērniem nav, kur slēpot. Līdz šim viņi iet uz Budu tiltu, pie dzelzceļa sliedēm, kas nav droši. Palaižot šādu izdevību garām, nekas tāds nebūtu iespējams.» Nākotnē realizējot ielu kanalizācijas rekonstrukciju, iespējams, kalnu vēl pilnveidos. Tiks izveidota gan stāva nobrauciena trase, gan lēzena. Blakus kalnam — BMX velosipēdu trase. I. Deksnim velosipēdisti un jauniešu vecāki šad un tad vaicājot, kur lai jaunatne braukā, jo pārvietošanās pa galvenajām ielām satiksmes dēļ nav īpaši droša. Lūk, vēl viens risinājums.

Šis ir abpusēji izdevīgs

process. «Viss tika sarunāts ar uzņēmumu SIA «Aizputes ceļinieks», kas veic darbus līdz Dižstendes viaduktam. Viņiem ir nepieciešama vieta, kur likt nevajadzīgo zemi — izdevīgi, jo nav tālu jāved. Veiksmīga sadarbība abām pusēm. Man ir liels prieks par šo ideju. Kas ir ļoti būtiski — pašvaldībai tas neko neizmaksā. Visu dara attiecīgais uzņēmums,» atklāj A. Āboliņš. Apkārt pieguļošā teritorija kalnam jau tiek tīrīta.

«Šī būs paliekoša vieta, kur paaudžu paaudzes varēs nākt un atpūsties. Ja kaut kas ir jākārto, tas ir izdarāms dažās dienās, nevis ilgi un gari diskutējot. Galvenais ir sa­sniegt mērķi, lai uzlabotu mūsu iedzīvotāju vidi. Un ļoti svarīgi ir iemācīties uzklausīt kritiku, uztvert to kā ieteikumus, jo vietējie bieži vien neredz to, ko redz iebraucējs, cilvēks no malas,» uzskata I. Deksnis.

Viņš norāda, ka abi ar pārvaldes vadītāju katru dienu uzrauga, kā norit darbi kalna izveidē, lai būtu labs rezultāts. Tikšot domāts arī par drošību, izvietojot zīmes, noteikumus un izveidojot kalna lejas daļā paaugstinājumu, lai ziemas prieku baudītāji nenokļūtu uz ceļa braucamās daļas.

