Stendē, Brīvības ielas malā, tapis plašs rododendru parks 24.04.2017

21. aprīlī Stendē bija ļoti īpašs notikums. Nolēmuši Latvijai simtgadē uzdāvināt rododendru parku, stendenieki todien Brīvības ielas malā iestādīja 145 rododendru stādus, izveidojot 21 dobi. Savas vietas atrada arī 22 putnu būrīši, un — kas tur ko slēpt? — kopīgi tika izēsti trīs katli talkas zupas.

«Daudzi man jautā: «Kā tad tā? Vajadzēja jau tikai simts rododendru!» Bet kāpēc tikai simts? Latvija ir augoša, tāpēc mēs jau pamazām virzām valsti uz priekšu, uz bezgalību!» atklājot rododendru parka stādīšanas talku, norādīja kultūras pasākumu organizatore Inta Ulmane.

Savējo un viesu uzrunās izskanēja gandarījums par to, ka citus gadus talkas dienā vākti atkritumi, bet šogad kopīgi varēts iet pretim savam sapnim par plašu, ziedošu parku. Nākotnē īstenojamo ideju pārspriešanā pirmā vārdu «rododendrs» esot minējusi Stendes pilsētas pārvaldes sekretāre Aina Petroļeviča, bet priecē tas, cik plašu stendenieku atbalstu šī iecere guva. Ja sākotnēji pieticīgi bija plānots šogad iestādīt vismaz 50 rododendru stādu, nākamgad paveicot pārējo, lai valsts jubileju varētu sagaidīt ar 100 stādiem, tad drīz izrādījās, ka projektā piedalīties vēlas tik daudzi, ka jau šogad iecerēto izdosies paveikt ar uzviju. Tas tā varēja notikt, pateicoties pārvaldes darbinieku, vietējo cilvēku un ģimeņu, pašdarbnieku, sportistu, izglītības iestāžu, draudzes un uzņēmēju atsaucībai.

«Kas parasti paliek pēc svinībām? Sāpoša galva, netīri trauki… Pēc šīm simtgades svinībām paliks ļoti, ļoti ilga piemiņa, jo rododendri ir ilgaudzīgi, tie ir ilgdzīvotāji,» uzsvēra viens no viesiem — Saeimas deputāts un dabas aizsardzības aktīvists Ingmārs Līdaka — un uzdāvināja Stendei divus putnu būrīšus, kuros, cerams, dzīvošot jaunā parka sargi.

Vārds «rododendrs» cēlies no grieķu valodas vārdiem «rhodon» (roze) un «dendron» (koks). «Tātad mums būs rožu dārzs!» priecājās I. Ulmane, aicinot ar klusuma brīdi pieminēt ar Talsu pusi saistīto profesoru Rihardu Kondratoviču, kura vadībā jau 1957. gadā Latvijā tika sākts jaunu rododendru šķirņu selekcijas darbs, līdz 2016. gadam izveidojot vairāk nekā simts šķirņu. Brīdī, kad stendeniekiem radusies ideja par rododendru parku, arī viņš ieceri atbalstījis, bet tās īstenošanos diemžēl nepiedzīvoja.

Rododendru mammas un tēti

Pie agronomes Ances Celmiņas no Latvijas Universitātes Rododendru selekcijas un izmēģinājumu audzētavas «Babīte» vērsos, lai noskaidrotu, kāpēc rododendru stādiņi ir vizuāli tik dažādi — citi ir tik lieli, ka ar ķerru vedami, un nes jau lielus ziedpumpurus, bet citi ir kā smalki žagariņi ar tikko plaukt sākušām lapiņām. Izrādās — stendenieki varējuši izvēlēties starp jau vairākus gadus augušiem un pavisam jauniem dēstiem. Stādīšanas procesā tam neesot nozīmes, jo ieaugsies gan vieni, gan otri. Rododendri ziedot maija beigās un jūnija sākumā. Šogad gan visdrīzāk neuzziedēs visi krūmi, tomēr varot gadīties, ka arī mazākajiem augšanas spēks būs tik liels, ka liks uzplaukt ziedos. Izvēlētā vieta Stendē, Brīvības ielas malā, esot rododendriem piemērota, jo tiem vajadzīga pus­ēna, lai saulē neapdegtu.

«Par rododendriem ir jārūpējas — nav tā, ka tos var iestādīt un aizmirst. Tie ir jālaista, jāmēslo, lai ziedētu. Ja tos atstās novārtā, nekas labs nebūs, bet domāju, ka pamats ir ļoti labs,» vērtēja agronome. Viņa Talsu novadā ir savējā — dzīvojusi Lubes pagastā, mācījusies Talsos. «Tāpēc man ir ļoti liels prieks, ka tad, kad atbraukšu mājās, varēšu apskatīties, kā rododendriem klājas,» Ance atzina.

Rododendru parka dobes solās priecēt ar dažādu krāsu ziediem — tajās augs violetie ’Miks’ un ’Eduards Smiļģis’, gaiši violetie ’Kārlis’, ’Babītes Lavanda’, ’Babarikins’, ’Roseum Elegans’ un ’Rasma’, sarkanīgi violetie ’Biruta’ un ’Egons’, oranžā ’Ausma’, dzeltenā ’Vija’ un ’Madame Debene’, gaiši sarkanā ’Babītes Inga’, koši sarkanā ’Babītes Līva’ un baltie ’April Snow’, ’Rhododendron arborescens’ un ’Kārlis Ulmanis’ šķirņu rododendri.

Ja par rododendru tēvu Latvijā var saukt R. Kondratoviču, tad, kā A. Celmiņa secināja, par vietējām mammām un tētiem nu jākļūst katram, kurš vēlējies, lai Stende varētu priecēt pašus un piesaistīt ciemiņus ar ziedošo parku.

