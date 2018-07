Stendē atvērts jauns graudu pieņemšanas punkts Zemnieki sāk kult ziemas kviešus 24.07.2018

Stendē, SIA «Oši LTD industriālais parks» teritorijā, SIA «Linas Agro» atvēris graudu pieņemšanas punktu, un 18. jūlijā sagaidījis pirmo nokulto ziemas kviešu vedumu. Par plāniem darbību izvērst šai pusē stāsta uzņēmuma Ziemeļkurzemes reģiona vadītāja Dzintra Rudusāne.

Ierosme Ziemeļkurzemes pusē veidot vietu, kur no zemniekiem un esošajiem sadarbības partneriem iepirkt graudus, gaisā virmojusi jau kādu laiku. Zemnieku ieteiktās vietas graudu iepirkšanas punkta izveidei bijušas vairākas — Valdemārpils, Vandzene, līdz atrasta atbilstoša teritorija Stendē. Dz. Rudusāne teic, ka pozitīvs ieguvums ir netālu esošais dzelzceļš. Uzņēmumam graudu pieņemšanas punkti ir arī citviet Latvijā — Jēkabpilī, Grobiņā, Skrundā un Rēzeknē. Dz. Rudusāne cer, ka veiksmīgi izdosies attīstīt arī centru Stendē. Uzņēmumu nebiedē, ka netālu atrodas vēl divi lieli graudu uzpircēji, jo zemnieks izvēlas, pie kā vest izaudzēto.

SIA «Linas Agro» Stendē iepērk kviešus un miežus, ja nepieciešams, tos izkaltē un transportē uz ostām Ventspilī, Rīgā vai Liepājā. Pirmā ziemas kviešu ’Fredis’ krava 18. jūlijā jau sagaidīta, un tā atvesta no Ķūļciema pagasta lauksaimnieka Aleksandra Babenko laukiem. Uzņēmumam labi sadarbības partneri ir arī citi lielie zemnieki Valdemārpilī, Vandzenē, Sabilē, kā arī Dundagas novadā, saka Ziemeļkurzemes reģiona vadītāja Dz. Rudusāne. «Zemnieki priecājas par vēl vienu graudu pircēju, kas piedāvā jaunas iespējas. Var salīdzināt un izvērtēt, kam nodot izaudzēto,» viņa uzskata.

Šajā sezonā Stendē izveidotajā graudu pieņemšanas punktā no graudkopjiem plānots pieņemt sešus līdz septiņus tūkstošus tonnu labības. Darbs graudu pieņemšanā organizēts, lai zemniekam ilgi nebūtu jāgaida rindā. Kravu nosver, paņem labības analīzes un pēc tam graudus var izbērt angārā. Jautāta par cenām, uzņēmuma pārstāve teic, ka ziemas kviešu, kas atbilst pārtikas graudu kvalitātei, cena 18. jūlijā bija aptuveni no 167 līdz 194 eiro par tonnu, lopbarībai — ap 165 eiro. Miežiem cena svārstoties ap 172 eiro par tonnu. Lauksaimniekiem jāņem vērā, ka visu nosaka cenu svārstības biržā.

