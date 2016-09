Starp hidrolātiem, fritētām nātrēm un savvaļas govīm 21.09.2016

Turpinot vērtēt pretendentus «Lielā Jēkaba» balvai nominācijā «Dižais Kurzemes dabas gids 2016», pagājušajā trešdienā ekspertu komisija no Talsiem iepazina divus īpašus cilvēkus Pāvilostā un Rucavā. Abi bija nepārprotams apliecinājums tam, ka izvēlētā profesija nenozīmē robežas, kuras nav iespējams šķērsot, bet gan pamatu, uz kura vari darboties ar to, kas tevi patiesi aizrauj.

Pāvilostā Talsu novada tūrisma informācijas centra direktori Inesi Rozi, Talsu tautas nama direktora vietnieci administratīvajos jautājumos Lolitu Neilandi-Frīdenbergu un raksta autori sagaida Vaira Kārkliņa. Viņa ir pedagoģijas doktore, docente Liepājas Universitātē, bet tas nebūt nenozīmē, ka tūlīt sākam apgūt viegli apgūstamas metodes ātrai rēķināšanai galvā. Gluži pretēji — Vaira mums paver durvis uz sievietēm tuvo smaržu pasauli, un pēc brīža mēs citu pēc cita ošņājam krāsainas stikla pudelītes, cenšoties atpazīt tajās iemānītos Latvijas ziedus un zālītes un jūsmojot par dabiskajiem, izteiksmīgajiem un plaši izmantojamajiem aromātiem.

Šajās pudelītēs iepildīti dažāda veida hidrolāti. «Latviski tos sauc par ziedūdeņiem, bet tas nav pareizs nosaukums, jo ziedūdeni var iegūt, arī vienkārši pieliekot ūdenim klāt sintētisku smaržu. Tad ūdenim būs smarža, bet nekā cita vairs nebūs. Savukārt hidrolātus iegūst, destilējot augus. Ir trauks, kurā vārās ūdens; virs tā ir augs, kas ūdenim nepieskaras; tvaiks iet cauri augam, paņem no tā ēteriskās eļļas un citas vielas, kas ir vieglākas nekā ūdens; tvaiks kondensējas, pārvēršas par šķidrumu un pa pilienam tek pudelītē. Tas ir pilnīgi bez krāsas, bet smaržo un satur auga labās īpašības,» skaidro Vaira.

Hidrolātus varot lietot simt un vienā veidā, bet galvenie esot trīs virzieni: ādas kopšana, uztura papildināšana un labsajūtas radīšana, piemēram, šos aromātus lietojot gaisa atsvaidzināšanai. «Pati sev stingri esmu noteikusi, ka nākamajā pavasarī jāiznāk grāmatai par šo tēmu, jo tas ir jauns produkts ne tikai Latvijā, un jauniem produktiem ir grūti izlauzt ceļu,» zina Vaira.

Viņa gan šajā jomā darbojas

jau astoto gadu. Nu jau radīti vairāk nekā 60 hidrolātu veidu, bet tas nenozīmē, ka uzņēmīgā sieviete nodarbojas ar masveida ražošanu. «Drīzāk strādāju kā pētniece. Gribu izpētīt, kur šos hidrolātus var lietot,» atzīst Vaira. Šo gadu gaitā viņa izveidojusi arī četru gadalaiku aromātus. «Pavasari» veido pūpoli, ķiršu ziedi, gaiļpiesīši un māllēpes («Kad to izpūš gaisā, liekas, ka atrodies ziedošā dārzā!» priecājas Vaira), «Vasaras» zālīšu četriniekā ir pelašķi, melisa, asinszāle un gurķmētra, «Ziemu» veido baltegle, priede un kadiķis, bet īstā «Rudens» recepte vēl tiek meklēta. Pašreizējā variantā ir virši, samtenes un pīlādži. «Man kaut kā gribas pievienot vairāk no augļu aromāta, iespējams, cidoniju, tāpēc ar «Rudeni» vēl esmu meklējumos,» neslēpj pētniece.

Ir vēl divi aktuāli hidrolāti, ko veido augu komplekti. Viens no tiem ir «Antistress», gadu gaitā pārbaudīts. «Tur ir vīgrieze, melisa un roze — trio, kas nomierina. To lieto divējādi: kad esi sanervozējies, izpūt hidrolātu deguna priekšā, pāris minūtes elpo, un ar to pietiek, lai atslābinātos; kad naktī nevari aizmigt un grozies no vieniem sāniem uz otriem, cīnoties ar dažādām domām, uzpūt šo hidrolātu abās spilvena malās un vienkārši guli!» pamāca Vaira. Otrs šāda veida hidrolāts, kas sastāv no bazilika, citronzāles un jasmīna, paredzēts nervu stiprināšanai. To var lietot, piemēram, kad zināms, ka gaidāmi uztraukuma pilni brīži.

Viņai, matemātiķei, vienmēr interesējuši arī augi, un nu ir redzams divējāds rezultāts — līdzās hidrolātu darināšanai Vaira šogad izdevusi arī recepšu grāmatu «Savvaļas augu virtuve», kas parāda fantastisku iztēles lidojumu, piedāvājot izmēģināt tādus ēdienus kā fritētas nātres un biškrēsliņu pankūkas. Jau desmit gadu viņa vada arī seminārus, mācot savvaļas augu plašo izmantojumu. Arī mūs Vaira cienā ar pašas gatavotajiem našķiem — sēklu kraukšķiem, plūškoka ogu ievārījumu ar āboliem un mežrozīšu ievārījumu.

Papes ezera austrumu krastā

aptuveni 400 hektāru lielās ganībās dzīvo savvaļas zirgi, tauru govis un sumbri. Šai vietā satiekam Pasaules Dabas fonda Lauku attīstības programmas vadītāju Intu Medni. Viņš aizgūtnēm stāsta par lielajiem savvaļas zālēdājiem. Mēs tuvumā todien redzam vien tauru govis, kuras pa vasaru jau pie cilvēkiem ir no jauna pieradušas, tāpēc prom nebēg, vien ietur abām pusēm pieņemamu distanci.

«Govis, kādas te ir, saucam par taurgovīm, bet tās īstenībā ir to govju, kas kādreiz dzīvoja Latvijā, «fotogrāfijas». Pēdējo tauru govi nošāva 1627. gadā Belovežas gāršā. Kopš tā laika Eiropā vairs govis savvaļā nedzīvo. Pagājušā gadsimta 30. gados divi vācieši — brāļi Heki — izlēma, ka vajag atjaunot izmirušos taurus. Tajā laikā, protams, nebija gēnu inženierijas un tamlīdzīgu lietu, tāpēc viņi ņēma tās mājas govju šķirnes, kurām bija taurgovju pazīmes (taurs ir mājas govju ciltstēvs!), un, savstarpēji krustojot, ieguva tauru «fotogrāfiju». Pēc savas uzbūves šie vairāk ir gaļas lopi nekā piena lopi, bet īstenībā — kaut kas pa vidu. Šie ir primitīvie dzīvnieki, kuri, tāpat kā brieži, aļņi, stirnas, ļoti labi spēj iztikt bez cilvēka, galvenais, lai ir pietiekami daudz vietas, kur ganīties. Rupji rēķinot, vienai govij, lai izdzīvotu, vajag divus hektārus mozaīku ainavu ar pļavu, krūmāju, mežiņu,» atklāj Ints.

Govīm un zirgiem esot sava sociālā struktūra. «Govis dzīvo tā saucamajās ģimenes grupās, kurās visu kārtību nosaka viena veca govs. Kur tā iet, tur pārējie seko.

Zirgiem ir harēms: ērzelis un ķēves, bet ērzelis nav vis karalis, kā cilvēki parasti iedomājas. Viņu izvēlas ķēves! Vajadzīgi septiņi astoņi gadi, lai viņš pierādītu, ka ir spējīgs uzturēt un aizsargāt harēmu, jo ērzeļa galvenā funkcija ir nodrošināt harēmu ar pēcnācējiem un aizsargāt no pārējiem ērzeļiem. Ērzelis ir barvedis un sargs. Un ķēves var arī izdomāt, ka tas džeks ir apnicis, kļuvis vecs, un aiziet pie cita!» cilvēcīgi par savvaļas dzīvniekiem runā Ints.

Zirgi un govis te tiekot

turēti vienās ganībās, jo tā bijis arī vēsturiski. «Govis ir atgremotājas, tāpēc var ēst rupjāku zāli, bet zirgiem vajag mīkstāku zāli. Kā mēs sakām, govis ir lielie traktori, bet zirgi — trimeri, kas zālīti nolīdzina kā golfa laukumā. Barības ziņā viņi nav konkurenti. 80 procentus no savas ikdienas viņi pavada, ēdot zāli. Cilvēki prasa, ko tad vēl viņi dara. Tad cenšos pastāstīt, ka šie lopi ir multifunkcionāli zāles pļāvēji: pirmkārt, apēd zāli, otrkārt, mēslo zemi, treškārt, veido zemes mikroreljefu, ceturtkārt, samazina koku un krūmu ienākšanu pļavā,» uzskaita Ints.

Galvenais esot uzraudzīt, lai ganāmpulks nekļūst par lielu, citādi strādā labi zināmais likums, ka gardākā zāle ir otrpus žogam. Tā nu lielākās izmaksas sastādot žogu uzturēšana. Bargākās ziemās lopus tomēr mazliet arī piebarojot, tā noturot vienā vietā. Galu galā — kāpēc tad taurus savulaik iznīcināja? Jo viņi postīja zemnieku laukus!

Interesanti, ka Ints, tāds Latvijas kovbojs, patiesībā ir politikas zinātņu maģistrs. «Latvijā mēs neesam pārvarējuši to sindromu, kas liek domāt, ka dabas aizsardzība — tas vairāk ir biologu, ornitologu un tamlīdzīgu speciālistu darbs. Patiesībā ir tā, ka ar bioloģijas jautājumiem un zinātni nodarbojas eksperti, bet visos saimnieciskajos jautājumos un citās lietās tev nevajag biologa izglītību, un tie sastāda 99 procentus no visa darba,» skaidro gids. Protams, neizpaliek arī sadarbība ar pašvaldībām (Papes dabas parks atrodas divās pašvaldībās), kur izaicinājumu netrūkst, jo, kā Ints saka, gadoties, ka tur vairāk domā par zelta zobiem un brillēm nekā par attīstību.

