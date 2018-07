Starp emocijām un īstenību 03.07.2018

Guntars Tenne Tweet

Ilze Makstniece bērnībā mācījusies spēlēt vijoli, un varbūt tieši no šīs prasmes nāk viņas smalkā stila izjūta un jūtība, kas savienojusies ar bagātu tēlu un simbolu valodu, kas izkopta un izslīpēta Latvijas Mākslas akadēmijas un Latvijas Kristīgās akadēmijas laikā. Tieši tāpēc viņa lieliski iederas muzeja darbā un ar viņu ir viegli sastrādāties. Šķiet, Ilze ikvienu domu spēj ātri ietērpt pavisam noteiktā vizuālajā tēlā un pārvērst to zīmju valodā. No vienas puses, izteikti emocionāla, bet, no otras — spējīga sakārtot loģiskus argumentus šķietami neapgāžamā secībā. Ilzē tas viss it kā atrodas līdzsvarā, tāpēc viņa mudina citus atstāt aiz sevis kaut nedaudz labāku pasauli, nekā esat to atraduši. Katrā ziņā — vismaz ne sliktāku.

— Kā pagāja tava bērnība? Kurš bija tas brīdis, kad sajuti, ka vēlies kļūt par mākslinieci?

— Bērnībā man bija dažādi aicinājumi, kādus tik vien var iedomāties. Gan literatūra, gan mūzika, gan māksla. Bet 11 gadu vecumā devos uz Rīgu mācīties Jaņa Rozentāla mākslas vidusskolā, jo tā gribēja mans tētis. Man atlika tikai iestāties un to īstenot. Tolaik daudz zīmēju, un man tas patika. Pirms tam mācījos Talsu astoņgadīgajā skolā un Talsu bērnu mūzikas skolā, spēlēju vijoli. Līdz 4. klasei dzīvoju Talsos, tad pārcēlos uz Rīgu. Pabeidzu Rozentāla mākslas vidusskolu un iestājos Latvijas Mākslas akadēmijā, kur absolvēju Grafikas nodaļu.

— Vai tavu izvēli ietekmēja tas, ka tētis bija mākslinieks?

— Protams. Kopš mazotnes redzēju, kā tēvs glezno un dara visādus citus ar mākslu saistītus darbus. Atrados mākslinieku vidē, piedalījos plenēros jau no bērna kājas, braucu gleznot dabā, jo tolaik Talsos bija rosīga mākslas un izstāžu dzīve un man sanāca tajā visā būt klāt un iekšā, tā ka man šī vide bija labi pazīstama un likās diezgan loģiski to darīt arī pašai.

— Tolaik Mākslas dienas taču bija grandiozi svētki.

— Jā, tajā laikā mākslinieku vide bija rosīga un arī draudzīga. Starp citu, tieši mans tētis bija tas, kurš šīs tradīcijas atklāja arī jaunajai paaudzei. Viņš toreiz strādāja Talsu 1. vidusskolā, tagadējā Talsu Valsts ģimnāzijā, kur otrajā stāvā vēl tagad apskatāma ekspozīcija, kurā ir visi mākslinieki, kas darbojušies vai dzimuši Talsos. No katra mākslinieka pa vienai gleznai un neliels biogrāfisks apraksts. Tā ir viņa (Friča Makstnieka — aut.) iecere, viņš personīgi uzrunāja šos māksliniekus, sadabūja no katra pa gleznai. Tur skaidri redzams, ka mākslinieku ir daudz un tie ir labi.

— Kura no mācību iestādēm tevi visvairāk ietekmēja profesionālajā jomā?

— Šis mācību periods manā izpratnē bija viens vesels, jo pat telpas bija vienas un tās pašas. Tajā laikā Rozentāla mākslas vidusskola atradās vienā no Mākslas akadēmijas korpusiem. Mums nodarbības notika arī akadēmijā, un pat sporta zāle bija kopīga. Mēs drīzāk bijām kā tāds akadēmijas paplašinājums. Es to uztvēru kā vienu garu ciklu 13 gadu garumā, neizejot no tām pašām telpām. Gan vide, gan pasniedzēji bija izcili. Akadēmijā pabeidzu grafikas nodaļu, meistardarbnīcu pie Gunāra Kroļļa, kurš ir pazīstams oforta meistars.

— Un kas notika tālāk?

— Man allaž ir paticis strādāt ar bērniem. Jau studiju laikā iesaistījos dažnedažādos projektos, izveidoju savu mākslas studiju, strādāju Lēdur­gas mākslas skolā par skolotāju, kur darbojos tieši ar maziem bērniem. Pēc tam maģistrantūras laikā mani uzaicināja strādāt Latvijas Kristīgajā akadēmijā par rektora palīdzi mākslinieciskajos un izdevējdarbības jautājumos. Kopš tā laika pievērsos tam, ko varētu saukt par reklāmu, vizuālā tēla veidošanai pasākumiem un uzņēmumiem, izstrādāju firmas stilu, noformēju iespieddarbus, sagatavoju drukai. Man radās sadarbība ar dažādām reklāmas aģentūrām, kādu laiku pastrādāju arī Jelgavas tipogrāfijā par mākslinieci, pēc tam atkal atgriezos Latvijas Kristīgajā akadēmijā, taču jau ar lielāku pieredzi poligrāfijā un reklāmā. Sekoja vēl viens radošs un interesants dzīves posms. Vēlāk mana profesionālā darbība bija saistīta ar izstāžu kompāniju BTR, kas nodarbojās ar starptautisku izstāžu rīkošanu lielajā Ķīpsalas izstāžu hallē. Bet tad pievērsos ģimenes dzīvei.

— Arī tev pašai iznāca sarīkot kādu personālizstādi?

— Man bijusi tikai viena neliela personālizstāde Jūrmalā. Bet ar izstāžu dzīvi īpaši neaizrāvos. Manas intereses tomēr bija pedagoģija un reklāma, grāmatu dizaina veidošana un līdzīgas lietas, arī dažādu iespieddarbu sagatavošana.

— Tad var teikt, ka esi savā īstajā vietā, jo arī Talsu novada muzejā tev jāveic līdzīgi pienākumi, jāveido pasākumu afišas u. c.

— Jā, var sacīt, ka šajā jomā man ir vairāk nekā 20 gadu pieredze. Pēc tam vairākus gadus audzināju bērnus un līdztekus tam nodarbojos ar grāmatu ilustrēšanu, veidoju grāmatu vākus u. c.

— Kura no tām bija tava mīļākā grāmata, darbs, kas pašai šķiet izdevies vislabāk?

— Tā bija neliela grāmatiņa, kuras ilustrācijās es zīmēju savus bērnus, to izdeva Luterisma mantojuma fonds. Esmu zīmējusi viņiem visādus komiksus, noformējusi kādus padsmit vākus. Man patīk veidot arī iepakojuma dizainu. Jāteic, ka man šī tēma pašai ir tuva. Tāpat kā joma, kurā darbojos šobrīd, — kultūra, vēsture, izglītība. Tās visas šeit muzejā ir apvienotas.

— Nav tā, ka tu vairāk uzmanības velti konkrētai detaļai, nevis kopumam?

— Ne gluži. Katru afišu veidojot, tomēr domāju, lai būtu uztverams tas, kas šajā izstādē ir pats galvenais. Piemēram, ja izstāde ir par ziediem, afišā noteikti būs redzami ziedi. Ja pasākums, tad tajā būs redzams tēls, kas izsaka šā pasākuma būtību. Jo katrā afišā ir vajadzīgs vizuālais tēls, kas piesaista uzmanību.

— Vai tev ir kāda izstāde, par kuru pašai bijis vislielākais gandarījums?

— Jā, man vislabāk patīk putnu dienu izstādes, jo tās ir veltītas bērniem. Te ir lieliska iespēja radoši izpausties, jo tur ir gan spēles, gan interesantas vizuālas detaļas, viss izdomāts līdz pēdējam sīkumam. Man ir svarīgi, lai pasākumā katra detaļa atbilstu kopējai noskaņai. Visam pasākumam jābūt kopējam tēlam — vai tā būtu zīmīte, lapiņa vai pateicība. Tam visam jābūt vienam vēstījumam. Protams, lai izveidotu tēlu, būtisks ir arī fotogrāfa darbs. Man liekas svarīgi, lai izstāde būtu tāda, kas liek sajust, kas uzrunā cilvēka emocijas, nevis tikai prātu. Es ļoti labprāt tā strādātu. Jo tikai caur emocijām mēs varam padarīt šos pagātnes notikumus dzīvus.

— Ko tev dzīvē devis tēvs un ko esi no viņa mantojusi? Kā zināms, par mākslinieku Frici Makstnieku nesen izdota grāmata. Kā radās šī ideja?

— Tā uzreiz grūti atbildēt. Iespējams, ka tās ir lielās darba spējas un prasme izdarīt katru darbu vislabākajā veidā. Patiesībā uz šo jautājumu laikam nevarēšu atbildēt. 2016. gadā manam tēvam būtu bijis 80 gadu, un mēs viņa dzimšanas dienā izveidojām izstādi «Baložu pastā» un atvērām grāmatu par Frici Makstnieku. To uzrakstījusi Inese Makstniece, mana tēta brāļa sieva, bet es izveidoju tās vizuālo iekārtojumu. To veidoju abu savu vecāku piemiņai. Patiesībā šī grāmata ir kā sava laikmeta liecība. Man bija vēlēšanās izveidot lasāmu vizuālu liecību par to laiku, cilvēkiem, kuri tolaik dzīvoja un darbojās, par mākslas dzīvi Talsos. Grāmata, manuprāt, izdevusies skaista, tieši tāda, kā man patīk. Pašas to arī izdevām. Joprojām turpinās mana sadarbība ar Latvijas Bībeles biedrību, kas aizsākās vēl 1995. gadā, kad uzvarēju konkursā par kāda viņu izdevuma vāka noformējumu. Pagājušajā gadā pēc Talsu pašvaldības pasūtījuma un mākslinieces Elitas Blumbahas ieceres izveidoju kalendāru «Senie Talsi.»

— Vai tavi bērni tev palīdz radošajā darbībā?

— Bērni mani iedvesmo izdarīt un spēt vēl vairāk, nekā citkārt liekas iespējams.

— Tev tagad pieder arī radošā telpa «Illi». Kāpēc tev tā bija nepieciešama?

— Tāpēc, ka radošam cilvēkam ir vajadzīga brīvība. Bet, lai radītu mākslu, ir vajadzīga telpa. Lai cilvēks varētu būt pilnīgi brīvs, ir nepieciešama radošā telpa. Šī iecere radās kopā ar kolēģi Lindu Smilgu-Šimpermani, kura strādā man blakus muzejā. Mēs abas esam mākslinieces, tāpēc, pamanot tirgū izdevīgu piedāvājumu, iegādājāmies telpu, to iekārtojām un sākām tur aktīvi darboties. Tā mums ir kā darbnīca, kur dodam iespēju izpausties arī citiem radošiem cilvēkiem. Aicinām un veidojam pasākumus, neaprobežojoties tikai ar mākslas izpausmēm. Mēs aicinām pie sevis arī literātus, mums ir bijusi grāmatas atvēršana, leļļu teātris, dažādas apdrukas darbnīcas. Tas, kas mums pašām šķiet interesants un ar ko vēlamies dalīties ar citiem. Ieceru ir ļoti daudz un nemitīgi rodas aizvien jaunas. Mūs aicina arī citur, gan ar lekcijām, gan apdrukas darbnīcām. Katrs jauns piedāvājums mums liek izveidot kaut ko īpašu, kas savukārt paplašina mūsu iespējas. Piemēram, tagad mēs brauksim uz Bruknu un strādāsim ar bērniem, kuri slimi ar vēzi. Tāpēc nemitīgi jārada kas jauns, piemērots tieši tam.

— Šī iespēja dod pienesumu arī radošajā jomā?

— Tas viss pats par sevi ir radošs process. Vasarā mēs tur strādājam sestdienās, bet nereti turp dodos arī vakaros. Es pašlaik apgleznoju nelielus lakatiņus, vasaras galvassegas, kurām veidoju apgleznojumus. Zīmējām pasteļzīmējumus ar skaistiem tērpiem, kas tagad jau atrodas ASV. Arī Linda darina tērpus, kas šobrīd ir apskatāmi uz vietas, apgleznojam pulksteņus u. c. Labprāt dalāmies arī ar citiem.

— Arī bērniem radošajā mākslas telpā notiek kādas nodarbības?

— Nē, pašlaik vēl ne. Decembrī paliks tikai gads, kopš mēs pastāvam, un šajā laikā vēlējāmies apzināt savas iespējas, cik varam tam veltīt laiku, ņemot vērā, ka abas esam daudzbērnu mātes, abas strādājam pilnu darba laiku, un līdz ar to laiks radošajām izpausmēm ir ierobežots. Tāpēc nodarbības bērniem, kas sākumā likās pats galvenais, tā arī vēl nav sākušās, jo, esot ceļa sākumā, katra nodarbība bija jāveido pilnīgi no jauna. Tāpēc nodarbības un plenēri bērniem vai pieaugušajiem divu dienu garumā vēl gaida savu laiku, jo cilvēkam, kurš ir noskrējies savā ikdienā, varētu būt visai rosinoši un iedvesmojoši uz divām dienām atbraukt uz Talsiem un piedalīties nelielā plenērā skaistā dabā. Tas vēl laika gaitā būtu jāīsteno. Mums izveidojusies sadarbība ar floristi Agru Maulāni, ko esam jau uzrunājušas, un viņa pie mums brīvā dabā vadīs savu meistarklasi. Tad uzaicināsim cilvēkus un iesim kaut kur tepat. Mēs darām to, kas pašām patīk un šķiet interesanti, tādējādi smeļam spēku un iedvesmu savai ikdienas dzīvei. Talsos ir skaista daba, kas rosina.

— Kā tu pati juties pirms pieciem gadiem, no Rīgas atgriežoties Talsos?

— Es neatgriezos Talsos no Rīgas, bet gan no Pūrciema. No Rīgas es devos uz pilnīgiem laukiem, kur dzīvoju un audzināju bērnus, mežā pie jūras. No turienes ierados Talsos, kad bērni jau bija paaugušies un tiem bija laiks apmeklēt skolu.

— Tas bija apzināts, pārdomāts lēmums?

— Viss bija konkrētu apstākļu diktēts un apzināts. Jo tad, kad bērni ir mazi, viņiem vislabāk augt tur, kur ir daba un visai maz dažādu ierobežojumu. Vecāku un dabas klātbūtnē ir iespējams ielikt pamatu viņu turpmākai dzīvei. Kad ir pienācis laiks skoloties, izglītības iespējas Talsos ir izcilas. Te ir gan vispārizglītojošās, gan mūzikas skola, kas, manuprāt, ir labākā Latvijā, ir sporta skola un dažnedažādi interešu pulciņi. Tā ka maniem bērniem bija izvēles iespējas izkopt spējas vislabākajā veidā, pie tam visur var aiziet kājām, un līdz ar to skolas gadus bērniem šeit pavadīt ir ļoti jauki. Vide ir droša, viss ir ērti sasniedzams. Līdz ar to, skatoties no šāda viedokļa, viss ir ļoti apzināti. Rīgā ir labi dzīvot jauniem cilvēkiem, tādiem, kuri vēlas veidot karjeru, bet mana prioritāte šobrīd ir ģimene un radošais darbs, darbs profesijā, ko varu apvienot ar šo dzīvesveidu. Man ir sava radošā telpa radošām izpausmēm, un te jūtos brīnišķīgi. Kur gan vēl labāk augt četriem skolas vecuma bērniem? Mazā pilsētā. Un kāpēc lai tie nebūtu Talsi?

— Ko dara tavi trīs brāļi?

— Vecākais brālis Aivars dzīvo Jelgavā, Ivars ir mūziķis un mūzikas producents, viņš sacer mūziku un spēlē grupā «Otra puse», ir daudzu dziesmu autors. Jānis dzīvo netālu no Talsiem, strādā Pūrē par dizaineru. Mamma Māra strādāja izglītības nodaļā par metodiķi, savu darbu darīja ļoti pamatīgi un nozarē bija labi pazīstama.

