«Stabilitāte ir problēmu atslēgas vārds» 01.11.2017

Virbeniece Diāna Dzelzkalēja sevi raksturo kā radošu personību ar sava veida misijas izjūtu, to pielīdzinot Bībelē sacītajam, ka Dievs mums katram devis savus talantus. Mēs tos varam vai nu aprakt, vai pavairot. Diāna izvēlējusies otro. Viņa pārvācās uz dzīvi šeit pirms vairākiem gadiem vīra darba dēļ un aktīvi iesaistījusies vietējās kopienas dzīvē. Tiekamies, lai runātu par pilsonisko aktivitāti, dzīvi mūsu pusē un valstī kopumā.

— Tu Virbu pagastā dzīvo jau vairākus gadus, esi sabiedriski aktīva, piemēram, realizējot projektus vietējās kopienas dzīves uzlabošanai. Paralēli nodarbību pasniegšanai seko līdzi novada pašvaldības darbībai. Kāpēc?

— Stāsts par pasaules glābšanu ir foršs, tāpēc gribu piedalīties sabiedrības dzīvē, un, ja redzu iespēju, kā paveikt ko labu, — kāpēc to nedarīt? Protams, kāds teiks, ka valdība uz šādiem cilvēkiem dzīvo, jo biedrības raksta daudz un dažādus projektus un tos īsteno. Reizēm ir izjūta, ka valsts izlīdzas ar biedrībām. Bet vai tāpēc mums neko nedarīt? Projekti vienmēr realizēti ar domu, ka tie ir vietējai sabiedrībai. Idejas radušās pēc iedzīvotāju sapulcēm, diskusijām ļaužu starpā. Neesmu dedzīga kristiete, bet esmu lasījusi Bībeli, un manī ļoti aizķērusies ideja par to, ka jāziedo desmitā tiesa. Tai noteikti nav jābūt naudai, tas var būt arī laiks, kas ir krietni dārgāks un vērtīgāks.

Sevi dēvēju par brīvmākslinieci. Esmu pašnodarbināta persona, kura pati meklē iespējas, kur strādāt. Vadu radošas nodarbības par dažādām tēmām. Piemēram, Jaunpagastā, Talsos, reizēm arī Rīgā. Galvenais, lai es pati būtu apmierināta ar to, ko daru, un varu dalīties ar savām zināšanām. Tā ir laime — darīt to, kas patīk.

— Rodas jautājums: kādas ir tavas galvenās vērtības dzīvē?

— Laikam izklausīšos banāli, bet mēs visi ļoti labi zinām, ka mantu sev kapā līdzi nepaņemsim un darbs pie kapa nestāvēs. Dzīvē vissvarīgākā ir ģimene, radi un draugi. Un laiks, ko viņiem veltām. To neaizstās nekāda apmēra nauda.

— Pirms tam dzīvoji Jūrmalā, tagad Jaunpagastā. Kādi ir tavi novērojumi par dzīvi laukos?

— Protams, dzīvi laukos un pilsētā nevar salīdzināt. Tās ir divas dažādas lietas, un katrai ir savi plusi un mīnusi. Katrā ziņā nenožēloju, kur atrodos. Ja nedzīvotu šeit, nekad tik daudz neiesaistītos nevalstisko organizāciju darbībā un, iespējams, netiktu līdz rokdarbiem.

Pēdējā gada laikā man ir izjūta, ka cilvēku atsaucība un aktivitāte ir aizvien mazāka (piemēram, pēdējā projektā), bet vēl arī fakts, ka cilvēku paliek aizvien mazāk. Nav, kam nākt un piedalīties.

— Kā vērtē situāciju valstī? Cilvēki izbraukuši un turpina to darīt.

— Nākotne patiešām izskatās baisa. Ko var gribēt, ja nav darba vietu? Tālu nav jāmeklē, paskatieties uz Jaunpagastu. Ja nav darba un iespēju izbraukāt uz pilsētu ikdienā, ko lai iesāk? Sabiedriskais transports kursē ārkārtīgi reti. Un atkal — vai atalgojums ir pietiekami liels, lai atmaksātos tērēt ceļa izdevumiem? Neaicinu sēdēt mājās, bet mudinu meklē prātīgus risinājumus, jo sabeigt veselību un strādāt garas stundas minimālās algas dēļ… Rezultātā cilvēks ir pie sasistas siles: naudas nav un veselība sabojāta. Nezinu, kā valdībai rīkoties zemo algu un aplokšņu algu sakarā, bet tas ir jāmaina. Tas ir komplekss jautājums. Cilvēki savulaik pierada, ka visiem kolhozā ir darbs. Kad tos likvidēja, daudzi tam netika pāri, pārkvalificējoties vai rodot darba vietas citviet. Tas radīja konkrētas sekas. Ja skatāmies uz mazajām lauku skolām, bērnu skaits samazinās, līdz ar to skolotājiem ir mazākas slodzes, arī atalgojums. Tāpēc grūti piesaistīt jaunus speciālistus. Kad neredz nākotni, ir grūti. Daudziem cilvēkiem laukos vairs nav ticības, ka būs labāk.

— Kā panākt to, ka laukos paliek vai atgriežas jauni cilvēki?

— Pirms kāda laika piedalījos projektā, kur galvenais jautājums bija par attālinātajām darba vietām, tādējādi veicinot iespēju cilvēkiem, kuri dzīvo laukos, strādāt. Kā piemērs tika minēts Skandināvijas valstis, kur ziemeļi ir ļoti maz apdzīvoti, un attālinātās darba vietas ir ierasta lieta. Piemēram, spāņu valodas speciālists pasniedz nodarbības skolās ar skype palīdzību. Protams, dzīve pilsētā piedāvā veselu virkni lietu, kuru laukos nav un nebūs.

Kā panākt, lai jaunieši grib dzīvot laukos? Vispirms jābeidz skandēt, ka laukos viss ir slikti. Par mazpilsētām runājot, domāju, ka vajadzētu rast risinājumu, ko jaunākas paaudzes cilvēkiem darīt pēc darba. Bērniem, jauniešiem un pensionāriem parasti dod naudu projektos (par to dod plus punktus), daudz grūtāk to piesaistīt cilvēkiem, kuri ir darbspējas vecumā. Rodas izjūta, ka viņu vienīgais uzdevums ir maksāt nodokļus. Bet šajā vecumā ļoti gribas arī saturīgi pavadīt brīvo laiku. Ne visi grib dziedāt korī vai dejot deju kolektīvā. Sākumā, kad jauns cilvēks pārvācas uz dzīvi laukos, ir sava veida eiforija, priecājoties par dabu un klusumu. Bet tad sākas domas, ka gribas kaut ko darīt brīvajā laikā arī ārpus mājām. Un tad sākas problēma — attālums, tātad vajadzīgs savs transports. Laukos bez auto nevar. Un ne tikai brīvā laika pavadīšanas dēļ. Tas pats attiecas uz ārstiem, veikaliem un citām vajadzībām. Katrai nepieciešamībai jāplāno brauciens uz pilsētu, un tas nav lēti. Tāpēc nākt dzīvot uz laukiem ar domu, ka te viss ir lētāk, ir absurdi. Tas ir pat dārgāk.

— Kādus redzi Latvijas laukus nākotnē?

— Domāju, ka lauki daudzviet izskatīsies līdzīgi, kā tas ir Skrundas kara pilsētiņā. Nav jau tālu jāmeklē. Kad brauc uz Ventspili, Ugālē liela daļa daudzdzīvokļu māju ir tukšas. Tā izskatīsies aizvien vairāk vietās. Arī Jaunpagastā ir tukši dzīvokļi.

— Daudzi cilvēki brauc uz ārzemēm strādāt nekvalificētu darbu. Latvijas uzņēmēji aizvien biežāk runā, ka nāksies ievest darbaspēku no citām valstīm. Kā to vērtē?

— Situācija ir traģiska. Darbaspēks, visticamāk, iebrauks, piemēram, no Ukrainas un Baltkrievijas. Redz, kā sanāk: latviešiem nav labi Latvijā, tāpēc skrien, kur labāk, teiksim, uz Angliju. Ukraiņiem situācija Latvijā šķiet labāka nekā savā dzimtenē.

Galvenā problēma mūsu valstī, manuprāt, ir tā, ka cilvēki jūtas nedroši par savu nākotni, nav stabilitātes. Ir nemitīgas izmaiņas. Dzīve vairāk vai mazāk visur ir vienāda. Arī Latvijā cilvēki dzīvo ļoti labi, daudz ceļo un tamlīdzīgi. Jāskatās, ko mēs salīdzinām, jo nevaram teikt, ka pie mums būtu ļoti slikti, bet stabilitāte viennozīmīgi ir problēmu atslēgas vārds. Ārvalstīs cilvēks zina, ka darba devējs regulāri maksās algu, par viņu tiks maksāti visi nodokļi, līdz ar to nebūs jāuztraucas par bērnu naudu, pabalstu vai pensiju. Latvijā šie jautājumi ir klupšanas akmeņi. Rodas relatīvs jautājums: vai tiešām zāle citur ir zaļāka, vai vispār nemanām šejienes zaļo zāli?

