Spriež, ko darīt ar Varoņu kapu nosaukumu 09.09.2016

Talsos ir apbedīti Padomju armijas kritušie, kas cīnījās Padomju Sociālistisko Republiku Savienības (PSRS) pusē — viņi atdusas Varoņu kapos. Biedrība «Daugavas vanagi Latvijā» vērsās ar iesniegumu Talsu novada pašvaldībā, lai tiktu mainīts kapu nosaukums, uzraksts centrālajā monumentā un novāktas kapu plāksnes.

«Daugavas vanagu Latvijā» pārstāvji uzsver: « Kādus uzdevumus šie istrebiķeļi pildīja PSRS un Latvijas PSR laikā? Vēsturi parasti raksta uzvarētāji. Bet šodien neatkarīgajā Latvijā viņi jāsauc par «varoņiem». Tos, kuri veica 1940. gada 17. jūnijā Latvijas okupāciju, genocīdu pret latviešu un citām tautām, slepkavojot Latvijas armijas virsniekus, karavīrus, un tautu izsūtīja uz Krievijas lielajiem plašumiem, padarot mūs par vergiem. Nē, tie nav «varoņi», tie ir latviešu tautas nīdēji un bendes.»

«Talsu Vēstis» jau vairākkārt atspoguļojušas attiecīgo tēmu ar vairākām publikācijām — šī gada 9. maijā, 17. jūnijā un 25. jūlijā.

«Esmu izpētījis šo iesniegumu,

un man ir grūti spriest par vēstures notikumiem — kas un kā tieši noticis. Vēstules beigās ir vairāki ierosinājumi. Diemžēl baidos, ka nebūšu tas cilvēks, kas šo jautājumu varēs atrisināt. Lai vai kā, vēsturi tas nemainīs. Un kam vispār ir tiesības mainīt šos nosaukumus?» Talsu novada domes tautsaimniecības komitejas sēdē 5. septembrī vaicāja Talsu pilsētas pārvaldes vadītājs Ģirts Kalnbirze.

«Nevar būt nekas briesmīgāks kā brīdī, kad mainās varas, mēģināt pielāgot vēstures faktus. Uz šo pieminekli skatoties, ja mēs neiedziļināmies vēstures izpētē, nav nekas tāds, kas nonāktu pretrunā. Jo, protams, mums nav jāpieņem, ka padomju vara ir mūsu dzimtene. Eiropā šādi pieminekļi galvenokārt ir saglabāti tādi, kādi tie ir bijuši. Nākamnedēļ man ir jādodas uz Vāciju, kur kādas pilsētas centrā joprojām atrodas padomju karavīru godinošs piemineklis. Eiropa ar to ir samierinājusies. Ir lietas, kuras mums patīk, un lietas, kuras nepatīk, bet tagad kaut ko pārrakstīt un uzlabot man šķiet nedaudz absurdi,» teica Talsu novada domes deputāts Andris Dzenis («Reģionu alianse»).

«Nedaudz jāieskicē vēsture,

jo «Talsu Vēstis» savulaik jau rakstījušas un veikušas skaidrojošo darbu par to, ka «Varoņu kapi» ir nevis kapu, bet gan īpašuma nosaukums, kas pieder pašvaldībai. Tajā pašā laikā spēkā ir starpvalstu nolīgums starp Krieviju un Latviju attiecībā par to, ka kapiem jābūt saglabātiem un uzturētiem. Runājot par nosaukumu — ja reiz skaidrojošais darbs nav bijis pietiekams, varbūt jāmaina nosaukums šim nekustamajam īpašumam (kadastrā). Jāizlemj visiem kopā, vai tos nosaucam par «Padomju karavīru kapiem» vai «Otrā pasaules kara karavīru kapiem». Tas ir jāizdara, lai mainītu radušos situāciju. Mani personīgi pieminekļi neaizskar. Ja tie atrastos, piemēram, pilsētas centrā, tas nebūtu patīkami. Šajā gadījumā tur aiziet tikai cilvēki, kuriem interesē attiecīgie kapi. Ja tur dodas skolēni, pieļauju, ka skolotāji veic skaidrojošo darbu. Bet tagad slīpēt kapu pieminekļus, lai mainītu nosaukumus, tas balansē uz vandālisma robežas. Drīzāk vajadzētu padomāt, ko darīt ar milzu kokiem, kuri atrodas blakus, citādāk kapus nāksies pēc tam remontēt un labot,» teica Talsu novada domes priekšsēdētājs Aivars Lācarus («Talsu novada attīstībai»).

«Diez vai šie pāris kapakmeņi vairos mūsu patriotismu vai gluži otrādi — to graus. Nav obligāti viss jājauc nost. Kapi ir kapi. Pretējā pusē atrodas Vācu kapi, kuri arī tiek kopti. Tā ir vēsture, kāda tā bijusi,» uzskata deputāts Vilnis Pūcītis («Vienotība»).

«Tas nav piemineklis tiem, kas tur ir apglabāti. Kapos guļ citi cilvēki — tie, kuri cīnījās pret mūsu tautiešiem. Tātad uzraksts ar zvaigzni, protams, nešķiet atbilstošs šī brīža situācijai. Nesaku, ka kapi ir jāaiztiek, protams, nē. Jāveic izskaidrojošais darbs un varbūt nepieciešams vēl pievienot publiski redzamu plāksni ar informāciju, lai vairāk nerastos diskusijas,» ieteica deputāte Ilze Indriksone («Visu Latvijai!» — «Tēvzemei un Brīvībai/ LNNK»).

Komitejas locekļi sēdē nolēma uzdot jautājumu izpētīt Talsu novada muzeja darbiniekiem. Balstoties uz viņu secināto, deputāti iesniegumu izskatīs tālāk.

