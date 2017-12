Spraigas cīņas Laucienes nakts turnīrā 16.12.2017

9. decembrī Laucienes sporta centrā notika gada lielākais pasākums — Laucienes nakts turnīrs, kurā dalībnieki varēja mēroties spēkiem volejbolā, florbolā, šautriņu mešanā un zolītē.

Uz pasākumu bija ieradušies dalībnieki no visas Latvijas, un meistarības līmenis katru gadu aug. Rīta pusē turnīru atklāja florbolisti, kuri sacentās uz samazināta laukuma (komandā trīs spēlētāji un viens rezervists). Par turnīra uzvarētājiem kļuva komanda «Loko» (Toms Krūze, Elviss Gribusts un Krišs Treimanis), 2. vietā — komanda «Nurme» (Nauris Zemsarājs, Ralfs Jaņķevics, Alfrēds Ernests Popens un Jānis Ieviņš) un 3. vietā — komanda «Cērtamā eglīte» (Jānis Ragovskis, Artūrs Budreika, Armands Budreika un Martins Rūsa-Jansons).

Zolītes spēlē 28 dalībnieku konkurencē uzvarēja Jānis Kniploks no Ķūļciema, 2. vietā — Oskars Stabulnieks no Laucienes, bet 3. vietā — Arnis Blāze no Sabiles. Par labāko zolmani kļuva Tenis Mertens.

Šogad Laucienes nakts turnīrā piedalījās vislielākais volejbola komandu skaits turnīra pastāvēšanas laikā — sieviešu grupā startēja desmit komandas, bet vīriešu grupā — 15 komandas. Lielās konkurences dēļ spēles bija spraigas un interesantas. Sieviešu grupā uzvarēja komanda «Talsi», kuru pārstāvēja bijušās Talsu novada sporta skolas audzēknes (Elīza Matroze, Sigeta Kviese, Santa Roze un Zane Bērziņa-Kalniņa), 2. vietā — komanda «Savākušās» (Vendija Ābola, Agija Ankevica, Rūta Amstere un Ilze Trubača), 3. vietā — komanda «Labā Tume» (Agnese Medele, Annija Buturļa, Arta Pļaviņa un Katrīna Mierkalne), bet 4. vietā — komanda «Nikita» no Ventspils (Evita Vaviļina, Egita Udodova, Ketija Mačtama un Arta Vītola).

Vīriešu grupā jau trešo gadu uzvarētāja titulu izcīnīja komanda «Etiķis» no Ventspils (Andis Maksimovs, Kristaps Šepte, Jevgēņijs Sikuriņecs un Reinis Grīnbergs), 2. vietā — komanda «A Prāt» no Dundagas (Aldis Avotiņš, Askolds Roberts Jāvalds, Matīss Pētersons un Andis Švāģeris), 3. vietā — komanda «PedoLāči» (Jānis Sakniņš, Jurijs Siņkevičs, Jānis Ivanovs, Edgars Igaunis un Gatis Berdinskis), bet 4. vietā — komanda VK «Paplakas Gaļsaimnieks» (Artūrs Krūms, Nils Piebalgs, Reinis Patmalnieks un Andris Jaunzems).

Šautriņu mešanā sieviešu grupā 1. vietā — Paula Balabka, 2. vietā — Evita Šķila-Šķiliņa un 3. vietā — Annija Austruma. Vīriešu grupā 1. vietā — Kārlis Pētersons, 2. vietā — Aleksandrs Kavalanko, bet 3. vietā — Edgars Zēbergs.

Liels paldies pasākuma tiesnešiem un palīgiem: Edvīnam Eglītim, Nikolai Šakalei, Agnesei Dakstiņai, Tomam Krūzem, Andai Jaunpujēnai-Krūzei, Edītei Kaugurei, Gunitai Brizonei, Vitai Gribustei, Valentīnai Cuznetovai, Vikijai Gribustei, Magnusam Vucānam, Zigrīdai Zemītei un Verai Krūzei, kā arī lieliskajam muzikantam Mārim Blāzem un pārējiem palīgiem. Uz tikšanos nākamajos pasākumos!

