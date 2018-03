«Sports cilvēku dara laimīgu». Rojas novadā apbalvoti aizvadītā gada labākie sportisti 23.02.2018

Rojas novadā sports ir viena no prioritātēm — to apliecina pieaugošais audzēkņu skaits sporta skolā, ilgi lolotais sapnis par stadiona rekonstrukciju un mirdzums, kas iedzīvotāju acīs parādās katru reizi, kad šis temats tiek aizskarts. Uzvaras prieks un zaudējuma rūgtums Rojā ir klātesošs — lai nosvinētu novadnieku uzvaras un atskatītos uz sasniegumiem sportā, 17. februārī Rojas kultūras centrā norisinājās tradicionālā sportistu balle.

Vakaru vadīja Rojas novada kultūras dzīves organizatore Dace Broka un grupas «Roja» solists Jānis Kalniņš. «Katra sportista sapnis ir piedalīties olimpiskajās spēlēs — protams, ne visi līdz tam tiek, bet sapņot noteikti vajag, jo sapņi, kā zināms, piepildās. Šovakar simbolisko olimpisko uguni iedegsim arī mēs — to ienesīs ilggadējais Rojas novada sportists Imants Ločmels,» informēja J. Kalniņš.

Pēc olimpiskās uguns

iedegšanas tika dots vārds Rojas novada domes priekšsēdētājai Evai Kārkliņai, kura ar sporta dzīvi Rojā ir cieši saistīta. «Labvakar visiem sportistiem, visiem, kuri sapņo par tādiem kļūt, un tiem, kuri rīt no rīta pieņems lēmumu kļūt par sportistiem! Roja tiešām ir vieta, kas draudzējas ar sportu un kur sports ir viena no prioritātēm jau otro gadu. Pagājušajā gadā mums izdevās renovēt stadiona skrejceļus, pašlaik ir apstiprināts projekts saistībā ar laukumu renovāciju pie stadiona un notiek iepirkums sporta inventāra iegādei — šis gads ir atvēlēts sportam, tāpēc sportosim un izmantosim visas mums dotās iespējas. Prieks, ka vakaros stadionā deg gaisma un cilvēki sporto — nav jau tik svarīgi, vai cilvēks nūjo vai raitā solī iet, galvenais, lai mēs nebūtu tie, kas papildina aptieku budžetu, sēž dīvānos un nīgri rūc.

Pēdējos gados mums pašvaldībā ir viegli strādāt ar sporta tēmām, jo mums ir ļoti sportisks izpilddirektors — pašvaldības vārdā vēlos teikt lielu paldies Jānim Pūcem. Viens ir tas, ka mums ir materiāltehniskā bāze, bet otrs ir cilvēks — pie mums ir nozīmīgs ikviens cilvēks, tāpēc vienmēr izmantojam iespēju pateikt paldies tiem, kuri apzinīgi dara savu darbu. To, nevar darīt darīšanas pēc, tur klāt jābūt sirsniņai. Lielu paldies vēlos teikt Tatjanai Kirilovai, kura pie mums ir sporta dvēsele,» uzsvēra E. Kārkliņa.

Pagājušajā gadā piepildījās

lielu un mazu rojenieku sapnis — tika atjaunots stadions, taču visus notikumus atmiņā atsaukt ir pagrūti — šī iemesla dēļ klātesošajiem tika dota iespēja aizvadītajam gadam izceļot cauri ar bilžu palīdzību.

Rojas novada sporta organizatore Tatjana Kirilova atzina, ka par stadiona renovāciju vislielākais prieks ir sporta skolas audzēkņiem, treneriem, kā arī Rojas vidusskolas skolēniem un sporta skolotājiem. Jau maijā notiks pirmās sacensības skolēniem, bet Rojas dienās notiks vieglatlētikas sacensības pieaugušajiem. Pagājušajā gadā augstāko sasniegumu izdevās gūt sporta biedrības «Roja» audzēknei Līgai Vecbērzai, kura Eiropas čempionātā U—20 vecuma grupā 100 metru skrējienā izcīnīja 2. vietu. Valsts mēroga sacensībās pagājušajā gadā piedalījās florbola komanda «Roja — Rauda Print», novusa komanda «Roja», novada vieglatlētikas veterānu komanda un futbola komanda «Roja/Kolka». Šogad Latvijas veterānu 55. sporta spēlēs, kas veltītas Latvijas simtgadei, novads piedalīsies septiņos sporta veidos — vieglatlētikā telpās un stadionā, pavasara krosā, galda tenisā, zolītes spēlē, svaru bumbu celšanā, novusā un futbolā. Aizvadītajā gadā pašvaldību sporta spēļu kopvērtējumā Rojas komanda izcīnījusi 1. vietu un par vienu punktu apsteigusi Mērsragu.

«Man prieks, ka katru gadu sporta skolas audzēkņu skaits aug — šogad esam izauguši līdz astoņām profesionālās ievirzes grupām. Latvijas skolās audzēkņu skaits samazinās, bet sporta skolās aug. Manuprāt, vecāki saprot sporta nozīmi bērna fiziskajā un garīgajā attīstībā. Ceru, ka šogad turpināsim iesākto un piedalīsimies gan veterānu sporta spēlēs, gan sporta dienā un Zvejnieksvētkos. Es nevaru iedomāties savu dzīvi bez sporta, bez uzvarām, zaudējuma rūgtuma, bez draudzeņu atbalsta gan sporta laukumā, gan dzīvē, un domāju, ka arī lielākais vairums no jums, varbūt pat visi, to ir izjutuši, jo sports cilvēku dara laimīgu. Novēlu tiem, kuri sevi vēl nav atraduši sportā, negaidīt, kad būs labāks laiks, spīdēs saulīte vai būs jauns treniņtērps, sāksim vingrot jau rīt!» aicināja T. Kirilova.

Pirms sportistu godināšanas ar muzikālu sveicienu uzstājās ģitārspēles studija «N». Studijas vadītājs Normunds Priednieks piebilda, ka visi, kuri nodarbojas ar sportu un ir kaut ko sasnieguši šajā jomā, noteikti ir piedzīvojuši kādu šaubu brīdi, taču, smagi strādājot, rezultāts neizpaliek.

Pasniegt balvu labākajiem

novada sportistiem palīdzēja spēkavīru Čempionu līgas uzvarētājs Dainis Zāģeris. «Man vienmēr ir bijis sapnis pārstāvēt Latviju ārpus valsts robežām. Spēlēju futbolu, cēlu svarus, skrēju, līdz atradu savu nišu un pirmo reizi pārstāvēju Latviju Amerikā. Tad man uzradās apetīte — vēlējos sasniegt vairāk un neapstāties pie sasniegtā. Novēlu ikvienam no jums uzstādīt mērķi un neapstāties!» aicināja D. Zāģeris.

Rojas novada sporta atbalstītāji 2017. gadā bija Rojas novada dome, SIA «Rauda», SIA «Līcis — 93», SIA «Jaunbaltiņi», ZS «Irbe», SIA «Ķipītis — Roja», SIA «Riesti», Edgars Salmanis un jahtas «Rocabella» komanda.

Balvu «Mūža ieguldījums sportā» saņēma Juta Volanska. 1968. gadā Juta uzsākusi skolas gaitas Rojas pamatskolā un 7. klasē sākusi trenēties sporta skolā. Viņa daudz sportoja, trenējās sprintā, spēlēja volejbolu un darbojās rajona izlasēs. Pēc Rojas vidusskolas absolvēšanas iestājusies Latvijas Valsts fiziskās kultūras institūtā. Pēc institūta beigšanas vienu gadu nostrādājusi Rīgas 80. vidusskolā. No 1977. gada līdz pat šai dienai strādā Rojas vidusskolā par sporta skolotāju. Juta ir profesionāla sporta pedagoģe, kas visu mūžu mācījusi bērniem mīlēt aktīvu, sportisku dzīvesveidu. Skolotāja dzīvo ar moto — «Viss, ko dzīvē tu dod pasaulei, atgriežas pie tevis, precīzāk sakot, paliek tevī, tāpēc ir svarīgi visu darīt pēc labākās sirdsapziņas!»

Par «Jauno talantu 2017» tika atzīta Rojas novada sporta skolas vieglatlētikas nodaļas audzēkne Samanta Skujiņa, kura Latvijas čempionātā krosā četru kilometru distancē U—16 grupā, sacenšoties ar gadu vecākām meitenēm, izcīnīja augsto 7. vietu.

Balvu «Sportiste 2017» ieguva Līga Vecbērza — Latvijas vieglatlētikas izlases kandidāte 100 metru distancē. Pieaugušo konkurencē Latvijā Līgai ir ceturtais labākais rezultāts 100 metru skrējienā. 2017. gadā Līga Latvijas izlases sastāvā U—20 vecuma grupā piedalījās Eiropas čempionātā Itālijā, kur izcīnīja 2. vietu 100 metru distancē. Latvijas čempionātā U—20 vecuma grupā 100 metru distancē Līga ieņēmusi 1. vietu, bet tāllēkšanā — 2. vietu. 100 metrus Līga var noskriet 11,89 sekundēs, tādējādi labojot Rojas novada rekordu.

Nominācijā «Sportists 2017» uzvaru guva Māris Volajs. Viņš Baltijas snūkera līgas 1. posmā Viļņā 28 dalībnieku konkurencē izcīnīja 1. vietu, Latvijas biljarda čempionātā «Pool 9» pāriem un individuāli — 1. vietu, bet Latvijas čempionātā snūkerā — 2. vietu.

Par «Treneri 2017» kļuva

Anita Raspopova, kura jau sesto gadu strādā Rojas sporta skolā par vieglatlētikas treneri un trenē 29 audzēkņus. Viņas audzēkņi guvuši sasniegumus Kurzemes reģiona sacensībās skriešanas disciplīnās.

Balvu «Sporta veterāne līdz 50» saņēma Sigita Ābele. Pašvaldību vasaras sporta spēlēs vieglatlētikā viņa izcīnīja 1. vietu tāllēkšanā un 2. vietu 500 metru skrējienā. Latvijas senioru un veterānu 54. sporta spēlēs vieglatlētikā 100 metru skrējienā izcīnīta sudraba medaļa.

Nominācijā «Sporta veterāne 51+» uzvaras laurus plūca Guntra Stocka. Viņa florbola komandas «Irlava/Tukums» sastāvā piedalījās Latvijas čempionātā florbolā un darbojas Talsu novada vieglatlētikas veterānu komandā. Guntra piedalījās Latvijas senioru un veterānu 54. sporta spēlēs vieglatlētikā un izcīnīja 1. vietu tāllēkšanā, 2. vietu trīssoļlēkšanā un 1. vietu augstlēkšanā.

Balvu «Sporta veterāns līdz 50» ieguva Uģis Kronbergs. Uģis «Lattelecom» Rīgas maratonā desmit kilometru distancē un Latvijas čempionātā vieglatlētikas krosā Carnikavā savā vecuma grupā izcīnīja 2. vietu. Uģis ir apņēmības pilns turpināt trenēties un iegūt zelta medaļu.

Vislabākos rezultātus nominācijā «Sporta veterāns 51+» uzrādīja Imants Ločmels. Viņš pagājušā gada nogalē pasaulē labāko novusistu turnīrā izcīnīja 3. vietu, tādējādi kļūstot par trešo labāko novusistu pasaulē. Iepriekšējos gados Imants ir guvis sasniegumus svaru bumbu celšanā.

Par «Komandu 2017» kļuva florbola komanda «Roja — Rauda Print», kas 2016./2017. gada sezonā Latvijas čempionāta 1. līgā izcīnīja 5. vietu. Par komandas pastāvēšanu jāpasakās Uldim Fīrmanim un Ģirtam Zanderam.

Balvu «Sporta veida izaugsmei» saņēma volejbola komanda «Roja». Komanda piedalījās Talsu novada B grupas volejbola čempionātā un astoņu komandu konkurencē izcīnīja 3. vietu.

Tautas klasē balvu

«Labākais novusists» saņēma Aldis Bišovs, «Labākais galda tenisists» — Andris Šulcs, «Sportiskākais Rojas novada uzņēmums» — SIA «Lux SZ», «Stipro skrējienā ar suni» — Regnārs Ozols, «Labākā pludmales volejboliste» — Ilze Trukšāne, «Sportiskākā ģimene» — Martinovsku ģimene, «Sportiskākais tētis» — Intars Kirilovs, «Sportiskākā mamma» — Liene Lismente-Kviese, «Uzcītīgākā vingrotāja» — Inese Kehere «Uzcītīgākais vingrotājs» — Ingus Matisons un «Roņi 2017» — Dace Broka, Ina Aviņa, Gunta Rožkalne, Liene Lismente-Kviese un Kaspars Fricbergs.

Pateicību saņēma arī sporta biedrības «Roja» dalībnieki un treneris Jānis Volajs, ārstnieciskās vingrošanas grupa un trenere Ligija Vērpēja, sieviešu veselības vingrošanas grupa un trenere Tatjana Kirilova, invalīdu biedrības vingrošanas grupa un tās vadītāja Erna Grīnvalde.

Aizvadītajā gadā Rojas novada sporta organizatorei talkā nāca Armands Indriksons, Ģirts Zanders, Valdis Dombrovskis, Gatis Simanovičs, Imants Ločmels, Gunārs Reinholds, Valdis Kvālbergs, Oskars Puntulis un Juris Martinovskis.

Lai viss noritētu godam, svarīgs ir ikviena cilvēka darbs, tāpēc paldies par tīrību un kārtību sacensību laikā un pēc tām vakara vadītāji teica Ilonai Niklāvai un Skaidrītei Freimanei, kā arī Jānim Ābolam, Gunai Kārklevalkai un Ērikai Freijai.

