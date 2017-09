Spārē godā cēla zudušu, bet mīlīgu mūziku, modi un attieksmi 08.09.2017

Sestdien, 2. septembrī, Spāres muižā plašs interesentu pulks no ļoti dažādām Latvijas vietām baudīja ārkārtīgi lustīgu vakaru. Tas jau arī bija gaidāms, zinot, ka Spārē atkal viesosies atraktīvā un ļoti zinošā Zāļu sieva Līga Reitere ar draugiem.

Pasākums pat vēl nebija oficiāli sācies, kad klātesošajiem, tostarp viesiem no Talsiem, Rīgas, Ventspils, Ugāles un pat Madonas, jau bija kļuvis skaidrs, kādi ļaudis te sanākuši. Proti — 19. un 20. gadsimta mijā pēc matu sakārtojuma vien daudz varēts pateikt par sievieti (raksta autore uzzināja, ka savu vaļējo matu dēļ skaitās izlaidīga sieviete…), savukārt apavi ļaujot izdarīt secinājumus par vīriešiem. «Kādi vīrietim ir apavi, tādi viņam ir pamati zem kājām! Kā viņš izturas pret tupelēm, tā viņš izturas pret pamatvērtībām, kas ir māja, ģimene, darbs un nauda. Labi kopti apavi liecina par to, ka vīrietis pats ir labi kopts,» paskaidroja L. Reitere.

Visiem tiem, kuri nebija raduši iespēju uzposties abu iepriekšminēto gadsimtu mijai atbilstošos tērpos, atlika ar baltu skaudību noskatīties uz elegantajām dāmām un iznesīgajiem kungiem, secinot, ka mūsdienu mode toreizējām tendencēm netur līdzi. Tērpi, kā izrādījās, bija gan no pašu krājumiem stiķēti, gan šim notikumam šūdināti, gan izmeklēti smalkos salonos. Uzposušies pasākuma dalībnieki pārējo priekšā varēja izgrozīties, piedaloties neskaitāmās lustīgās dejās etno kompānijas «Zeidi» vadībā kopā ar izciliem priekšdejotājiem no Pastendes kultūras nama deju kolektīva «Spriganis». Tie, kuri no dejošanas sev vien zināmu iemeslu dēļ atturējās, varēja noskatīties uz dejotāju slapjajām mugurām un tēlotā līdzjūtībā komentēt: «Iedodiet taču tiem nabadziņiem ūdeni nodzerties!»

Blakus zālītē bija apskatāma priekš­autu izstāde «Zetiņširces». Tur uz galdiem gozējās arī piecas kūkas, kas bija tapušas konkursā «Līziņkūkas». Tās pasākuma dalībniekiem bija tā laime degustēt un tas grūtums balsot par vienu, ko, izdarot gluži vai neiespējamu izvēli, viņi atzina par labāko. Par uzvarētāju ar nelielu balsu pārsvaru tika atzīta tradicionālā mājas kūka, kuras cepēja Ieva tālredzīgi degustētāju garšas kārpiņām bija sarūpējusi arī kraukšķīgus marinētos gurķīšus.

Interesants ir stāsts

par to, kāpēc šāds pasākums Spārē vispār notika. «Es esmu Līga, mīlināmais vārds būtu bijis Līdziņa, bet laukos mani saukāja par Līziņu. Tā ir liela sakritība, ka es varēju sarīkot Līziņai svētkus tieši Lizetes dienā, kad nav nekāda sakara ne ar Līgu, ne ar Līdziņu, bet ar mūsu (tā otra ir Spāres tautas nama vadītāja Tabita Kalniņa — E. L.) kopīgo brīvdienu. Esmu ļoti aizņemta, arī Spāres muižā ļoti daudz kas notiek, bet, kad pavasarī skatījāmies tuvāko brīvo datumu vasaras nogalē, vienīgais, ko atradām, bija 2. septembris, kad vārda dienu svin Lizetes. Teicu: «Būs Lizetes diena!» Līziņas diena, kā skan mīlīgāk. Šķita svarīgi, lai šis vārds vairāk atgādinātu stilu — mūzikas stilu, modi, attieksmi. To, kas ir izmiris, bet tik mīlīgs,» atklāja L. Reitere.

Šī nav pirmā reize, kad ar viņas gādību Spārē notiek kāds īpašs pasākums — februārī kopā ar Līgu te viesojās koklētāja Laima Jansone. «Man Spāres muiža ir tik ļoti iepatikusies, jo te ir sirsnīgi un atsaucīgi cilvēki. Vide, protams, audzina, bet vide bez saimnieka noplicina. Te gan vide, gan saimniece iedvesmo!» Tabitu Kalniņu uzslavēja Zāļu sieva. Tabita gan tūlīt atgādināja, ka uzslavas pienākas visai viņas komandai.

