Spānijas kailgliemeži turpina iekarot šīs puses teritorijas 15.09.2017

Pirmos Spānijas kailgliemežus Latvijā konstatēja 2009. gadā Ģibuļu pagastā, Pastendē. Gadu iepriekš arī Igaunijā, savukārt 2012. gadā — Lietuvā. Šī invazīvā gliemežu suga konstatēta lielākoties centrālajā Eiropas daļā, arī citās valstīs. Lai tie neradītu ļoti būtisku kaitējumu lauksaimniecībai, Spānijas kailgliemežus nepieciešams iznīcināt.

Apzina situāciju Latvijā

Pērn apskatījām un sniedzām lasītājiem iespēju iepazīties ar Spānijas kailgliemežu radītajām problēmām Rojas iedzīvotājiem. Šoreiz apskatām situāciju Talsos.

Tikos ar pētnieku Arturu Stalažu no Dārzkopības institūta, kurš apzina Spānijas kailgliemeža sugas populāciju Kurzemes, Vidzemes un Zemgales novados. Kolēģi Daugavpilī — Latgales novados. Pagaidām konstatētas aptuveni 50 šīs sugas populācijas vietas. «Izskatās, ka Spānijas kailgliemezis ievazāts dažādās vietās un dažādos laikos. Šķiet, paies daži gadi un visu Jelgavu būs pārņēmuši Spānijas kailgliemeži. Līdzīga situācija ir Iecavā. Te, Talsu pusē, iespējams, tam būs vajadzīgs ilgāks laiks,» vērtē pētnieks.

Viņš kliedē uzskatu, ka šos gliemežus visvairāk var konstatēt pamestos īpašumos. Patiesība ir gluži pretēja — tie atrodami turīgu cilvēku īpašumos, kuri ieved dažādus ārzemju stādus un iedēsta savā īpašumā. A. Stalažs min vairākus gadījumus, kad gliemeži atrasti veikala «Depo» stādos.

Pēc tam, kad pētnieki būs apzinājuši kopējo situāciju Latvijā, informācija tiks publiskota. Nākamais solis būs jāsper valsts iestādēm. «Mēs varam pateikt, kā šo sugu var censties ierobežot, bet, ja, piemēram, līdzekļi, kādi tam nepieciešami, nav pieejami veikalos, šīs iespējas jārada valstij. Daudzi cilvēki ir nelaimīgi, jo šī suga viņiem apēd dārzeņus (gurķus, tomātus, kabačus, ķirbjus, zemenes, bietes, kartupeļus un citus),» teic pētnieks.

Pēc apskates Jaunajā ielā dodamies uz Nomas ielu. No vienas šīs ielas adresēm institūtā saņemta informācija, ka tur pirmo gadu konstatēts Spānijas kailgliemezis. Tā kā ierašanās brīdī privātīpašumā neizdevās iekļūt, pētniekam paraugu neizdevās iegūt, bet iesūtītā informācija gliemeža esību tur apstiprina. Pētnieks pieļauj, ka līdz Nomas ielai Talsos viņi varēja atkļūt no Pastendes. Nākamais apskates punkts — Vilkmuižas ezers. Tur Spānijas kailgliemezis netiek atrasts.

Dzīvo tikai gadu, bet raženi vairojas

Augusta vidū Spānijas kailgliemeži sasniedz dzimumbriedumu, kad sākas pāro­šanās laiks, un tas ilgst apmēram mēnesi. Gliemeži cenšas sapāroties ar pēc iespējas lielāku skaitu partneru. Pēc tam sākas olu dēšanas laiks, kas ilgst, līdz dzīvnieks iet bojā. Vienā dējumā var būt ap 120 olu (bet kopā pat 250—300 olu), kuru apaugļošanā ir izmantoti gan paša (ir arī pašapaugļošanās), gan pārējo partneru spermatozoīdi. Ziemo mazuļu stadijā. Dzīves ilgums ir aptuveni viens gads. Traucējuma gadījumā (ja tos aiztiek) parasti tikai saraujas. Dabiskais izplatības apgabals — Ibērijas pussala, citās vietās (arī Latvijā) suga ir ievesta.

Iveta Jakubāne no Daugavpils pašlaik strādā pie doktora disertācijas, apskatot Spānijas kailgliemeža izplatību, šīs sugas nodarīto kaitējumu lauksaimniecībai un parazītiem, kas var būt invazīvi un ienākuši no ārzemēm. «Vietās, kur šī suga ir, tā ieņem ļoti lielu populāciju. Vislielāko kaitējumu tā nodara tieši mazdārziņu īpašniekiem. Bojā košumkrūmus un dārzeņus. Ieteiktu cilvēkiem, kad tie iegādājas kādus stādus, augus podiņos, pārbaudīt, vai tur nav oliņu. Tās ir baltas un viegli pamanāmas,» stāsta I. Jakubāne.

Nepieciešams iznīcināt

Cilvēkiem vajag regulāri pļaut un novākt zāli. Ja ir komposta kaudzes, tajās nepieciešams vairāk uzkaisīt vai uzsmidzināt vara vitriolu. Pelnu bēršana īsti nestrādā, jo gliemezis vienalga izveidos gļotu mētelīti un tiks pāri vēlamajai vietai. Šī vasara bijusi ļoti mitra, tāpēc gliemežiem ļoti labvēlīga. Ja vasaras ir karstas, iespējama oliņu izžūšana.

I. Jakubāne vērš uzmanību, ka problēma ir ļoti nopietna arī citviet Eiropā. Spānijas kailgliemezis ir būtisks lauksaimniecības kaitēklis, kas sastopams lielā daudzumā. Ja nekas netiks darīts un suga netiks ierobežota, tas varētu kļūt par būtisku lauksaimniecības kaitēkli, ieejot labības laukos, kas savukārt ietekmētu ražu.

Savairojoties lielā skaitā, šī suga var būtiski apdraudēt vietējās augu sugas — gan apēdot, gan pārnēsājot dažādas augu slimības. Spānijas kailgliemezis arī apdraud vietējos gliemežus, jo mēdz krustoties ar dažām vietējām kailgliemežu sugām, kā rezultātā tās asimilējas un izzūd.

A. Stalažs aicina cilvēkus ziņot, ja savā dzīvesvietā konstatēts Spānijas kailgliemezis. Nereti iedzīvotāji mēdzot sniegt arī maldīgu informāciju, jo tiek sajauktas sugas. Uzskatāmo izskata atšķirību un to aprakstus iespējams izlasīt, kā arī aizpildīt anketu internetā, adresē: www.rpd-science.org/LZ/monitorings/. Tur arī informācija par sugas parauga iepakošanu un uzturēšanu.

«Pēc apsekošanas Talsos devāmies uz Ģipku, tur Spānijas kailgliemezi neatradām. Rojā, kā zināms, šī suga ir konstatēta. Pieļauju, ka Spānijas kailgliemeži ir arī Dundagas un Mērsraga novadā, bet to nevaru apstiprināt, jo neesam saņēmuši informāciju no iedzīvotājiem par konkrētām vietām. Cilvēki droši var mums zvanīt vai rakstīt, un mēs aizbrauksim apskatīt situāciju,» mudina pētnieks A. Stalažs.

KĀ IZSKATĀS?

Spānijas kailgliemezis var sasniegt garumu pat līdz 15 centimetriem. Krāsu variācijas dažādas — brūns, brūngans, spilgti oranžs, oranžīgs, pelēks, pelēkzaļš un netīri zaļš. Vienā vietā iespējams sastapt pat vairāku krāsu variāciju pārstāvjus. Vienuviet mēdz būt arī vienas krāsas gliemeži. Visbiežāk ir sa­sto­pami netīri brūnganoranži īpatņi. Pēda vienkrāsaina, gļotas bezkrāsainas vai dzeltenīgi oranžas.

KĀ IZNĪCINĀT?

Mehāniski: salasīt ar rokām un sabērt sāls, pelnu ūdenī. Masu pēc tam var izliet kādā izraktā bedrē.

Ķīmiski: izsmidzinot uz zāles vara vitriolu. Tas jādara vakarā, kad parādījusies rasa (uz sausas zāles vielu smidzināt nav jēgas, un tas arī kaitē augiem), jo vakarā Spānijas kail­gliemeži kļūst aktīvi un pārvietojas. Viņi saindējas ar vielu un nomirst.

Ar mājputniem: ja šāda problēma konstatēta laukos, īpašniekiem gliemežu iznīcināšanā varētu palīdzēt muskuspīles un broileru vistas, kas gliemežus apēd.

