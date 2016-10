Šoruden aprit 50. sezona ugunsdzēsēju telpām Talsos 04.10.2016

Mārīte Jankeleviča

marite@talsuvestis.lv

63223336 63223336 Tweet

Drosmīgi un stipri vīri, kuri ar savu darbu palīdz tiem, kas nokļuvuši nelaimē — gan lielākā, gan mazākā. Kā izrādās, šis rudens ir īpašs, jo aprit 50. sezona, kopš Talsu daļas ugunsdzēsēji atrodas telpās K. Valdemāra ielā 94.

Līdz 1966. gadam Talsu pilsētas profesionālā ugunsdzēsēju komanda atradās Talsos, Ezera laukumā 1. Toreiz dēvēta par Sabiedriskās kārtības sargāšanas ministrijas Talsu pilsētas profesionālo ugunsdzēsības daļu.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes Talsu daļas komandieris Kaspars Vaivods amatam ir salīdzinoši jauns­ — 30 gadi. Talsos rit jau ceturtais gads, kaut patiesībā komandiera dzimtā puse ir Preiļu novads. Pirms tam viņš strādājis par posteņa komandieri Stendē.

Kaspars Vaivods nolēma

kļūt par ugunsdzēsēju, jo viņam patīk darbs, kas saistīts ar disciplīnu un militarizāciju. Pirms tam viņš apsvēris domu par darbu Robežsardzē. «Pats pieteicos dienēt armijā, bija pēdējais obligātais iesaukums militārajā dienestā. Pēc tam māsas vīrs, kurš strādā policijā, ieteica stāties ugunsdzēsējos. Mācījos Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžā, ko veiksmīgi absolvēju, un nokļuvu Stendes postenī,» atklāj komandieris.

Komandiera pārraudzībā ir 72 darbinieki. Pēc nodokļu nomaksas ugunsdzēsēji vidēji saņem 560 eiro. Viena diennakts jāstrādā, trīs brīvas. «Lielākā daļa vīru strādā arī papildu darba vietās. Tas jāsaskaņo ar vadību, lai nepārkāptu normas, jo viņam jābūt spējīgam pilntiesīgi strādāt, ierodoties postenī,» teic K. Vaivods.

Darbu atvieglojot tas, ka no šī gada Rojas postenī ir posteņa komandieris un Sabiles posteņa komandiera pienākumu izpildītājs. Šobrīd trūkst posteņa komandiera Dundagā. «Bija mirklis, kad veicās grūti ar cilvēku piesaisti amatam «ugunsdzēsējs, glābējs, autovadītājs», pašlaik uz vakancēm ir kandidāti, kuriem jāiziet process, lai varētu ieņemt attiecīgo amatu,» skaidro par Talsu daļu atbildīgais vīrs.

Visā valstī ugunsdzēsēju darbu

papildina ar jaunu tehniku. «Vienīgā problēma pašlaik ir to izvietošana posteņos, jo automašīnu gabarīti neatbilst garāžu parametriem. Jautājumu pašlaik risinām, jo nākamgad piegādās jaunu tehniku — divas automašīnas —, viena paredzēta Talsiem, otra Sabilei.

Darba diena komandierim ir astoņas stundas, tomēr, ja notiek paaugstinātas pakāpes nelaimes gadījumi, viņam jāierodas notikuma vietā kaut nakts vidū. Ugunsdzēsējiem diennakts maiņa ir aktīva — katru dienu notiek gan teorētiskās, gan praktiskās mācības no 11.00 līdz 19.00. «Vīriem jālasa teorija, kā arī praktiski jāatsvaidzina zināšanas. Šodien, piemēram, brauksim uz auto kapsētu griezt metāllūžņus ar hidrauliskajiem instrumentiem. Trenējamies arī glābšanas darbos uz ūdens. Ikdiena ir diezgan interesanta,» uzskata komandieris. Fiziskajai kondīcijai jābūt labai, bet katram par to ir jāparūpējas pašam. Fiziskie normatīvi reizi gadā jākārto visiem darbiniekiem. Ierodas speciāla komisija, kas to pārbauda.

«Visi 112 zvani nonāk Kurzemes zvanu centrā Liepājā, pēc tam zvana mums. Tiklīdz to saņemam, pēc iespējas ātrāk izbraucam. Divu minūšu laikā garāžu pametam,» atklāj K. Vaivods. Uz kādiem tieši notikumiem izsauc, nolemj vadība, jo ir gadījumi, kur patiesībā pietiek ar padoma sniegšanu. «Šorīt, piemēram, saņēmām zvanu, jo cilvēks vēlējās uzzināt, ko darīt ar apkures iekārtu, kur sakrājušies sodrēji,» min komandieris.

«Lieli ugunsgrēki bijuši

vairāki. Piemēram, pagājušajā gadā Talsos, Baznīcas laukumā, kur dega dzīvojamā māja. Situācija bija diezgan nopietna specifiskās pilsētas daļas dēļ, kur ir mazas un šauras ielas, ēkas tuvu cita citai. Vēl viens no lielajiem objektiem — kad sāku strādā Stendē, Pastendē dega kokapstrādes uzņēmums, ļoti liela platība. Mums ir darba aizsardzības prasības, kas jāievēro, tāpēc ugunsgrēka laikā jānovērtē situācija, kā rīkoties. Paldies Dievam, mūsējiem nekas slikts pēdējos gados nav noticis,» norāda vīrs. Vaicāts par kuriozāko gadījumu, viņš saka, ka «attiecīgajai nominācijai» nevarot minēt kādu konkrētu gadījumu, jo tur varot pieskaitīt visus glābšanas darbus ar dzīvniekiem — stārķi, eži, piekūns, govs uz jumta un tamlīdzīgi.

«Protams, jo vairāk posteņu, jo labāk. Gribētu vēl vienu Mazirbes, Kolkas apriņķī, tomēr, ņemot vērā iedzīvotāju skaita blīvumu… Labi ir tas, ka bez mums ir arī pašvaldību ugunsdzēsēju formējumi, kuri palīdz. Ja ir kāds gadījums, kur nepieciešama palīdzība, viņus izsauc. Noteikti jāsaka liels paldies par atsaucību un aktivitāti, jo ir ļoti reti gadījumi, kad viņi atsaka,» saka K. Vaivods.

Ugunsdzēsēju aizsargtērpus, ķiveres, jostas, zābakus un cimdus regulāri uzlabo un ievieš jaunus. Vīri lepni izrāda automašīnas, kurās ūdens jau uzpildīts. Ugunsdzēsējs, glābējs un autovadītājs Aldis Grišulis teic, ka jābrauc ātri, bet uzmanīgi, izvērtējot drošību un laika apstākļus. Parasti tas esot aptuveni 100 kilometru stundā. «Meitenes sakaru punktā Liepājā vienmēr noskaidro precīzu informāciju, lai zinātu, cik automašīnām nepieciešams izbraukt,» piebilst Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes Talsu daļas vada komandieris Andis Auziņš.

«Kūlas dedzināšana

laikam ir kas tāds, kas pilnībā nebeigsies nekad. Varam cīnīties, lai notikumu skaits samazinātos, tomēr izsaukumu ir nemainīgi daudz. Cenšamies arī informēt iedzīvotājus ar «Talsu Vēstu» starpniecību, strādājam ar pašvaldībām un runājam ar viņiem, lai teritorijas būtu sakoptas. Sadarbība ar visiem ir laba,» informē vīrs.

Katrā darbā ir savas problēmas un izaicinājumi, arī jaunajam komandierim. «No sākuma bija grūti strādāt, bet ar katru gadu pieredze palielinās. Patīkams pārsteigums bija par to, ka pārējā komanda ir ļoti saprotoša, izpalīdzīga un adekvāti uzvedas. Ne velti mums ir sauklis — viens par visiem, visi par vienu,» atklāj K. Vaivods.

A. Auziņš norāda, ka diena ir piepildīta jau no paša rīta, uzsākot maiņu. Informācijas nodošana, sakaru pārbaude, tehnikas pārbaude un remonti, teorētiskās un praktiskās nodarbības, ierindas mācība, sporta nodarbības. «Mums ir daudz sportistu — hokejisti, volejbolisti… Vajag sevi fiziski pilnveidot. Šī nav tā vieta, kur atnāk un pēc tam ātri aiziet prom. Te ir cilvēki, kuri strādā jau 25. gadus. Jaunākajam ir divu gadu pieredze, pārējiem aptuveni desmit. Jābūt aicinājumam, jo tas ir kā sirdsdarbs. Tie, kuriem tā nav, nedaudz pamēģina un aiziet. Vai arī rodas iespēja strādāt labāk apmaksātā darbā,» teic A. Auziņš.

Nākamā gada pavasarī

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes Talsu daļas inspektore Dace Legzdiņa ugunsdzēsējos būs strādājusi jau 20 gadu, viņa to raksturo kā savu sirdslietu. Inspektore pašlaik plāno sarīkot salidojumu par godu 50. gadadienai. «Mana nokļūšana te bija sakritība, jo vispirms ieguvu šuvējas profesiju. Radās iespēja, ka te var strādāt, pieteicos un visu nokārtoju. Tas laiks ir nenovērtējams. Dzīvoju puišiem līdzi, katram izbraukumam. Tagad gan darbs nedaudz citādāks, nākas vairāk komunicēt ar cilvēkiem un jādodas uz dažādiem objektiem (publiskām ēkām), kas jāpārbauda. Puiši aizraujas ar sportu, piedalās talkās, uzņemam arī skolēnus, ēnas, kuri ieinteresēti ugunsdzēsēja profesijā. Nemainīgas paliek sapulces, kas notiek divas reizes gadā. 17. maijs, Ugunsdzēsēju diena, un 18. novembris, valsts dzimšanas diena. Svinīgi saposušies, sanākam kopā, lai pārrunātu mūsu labos darbus, godinātu kādu no kolēģiem vai risinātu kādu sasāpējušos problēmu,» stāsta D. Legzdiņa.

