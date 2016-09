Solveiga Stalidzāne: «Lielākā vērtība ir cilvēks. Tam arī pakārtota visa darbība» 21.09.2016

Laidzes pagasta pārvaldes vadītāja Solveiga Stalidzāne vispirms asociējas ar plašu smaidu un viesmīlību. Varbūt to īpaši pamanu, jo viņa ir pirmā pārvaldniece — sieviete —, kuru intervēju šajā rakstu sērijā. Amatā viņa ir kopš 2014. gada marta.

— Kādi ir lielākie izaicinājumi, ar kuriem esat saskārusies šajā amatā?

— Par pārvaldnieku nekur nemāca, tāpēc pats grūtākais, manuprāt, jebkuram, stājoties šajā amatā, ir apgūt un aptver visas jomas, kuras jāpārzina un kuru ir ne mazums. Ikdienā šādus jautājumu nekur citur nerisina. Piemēram, Laidzes pagasta pārvaldē nav komunālās nodaļas, par visiem pieciem ciemiem atbildu tikai es. Gribas sakārtot pagasta vidi, dzīves telpu, lai iedzīvotāji vēlas šeit dzīvot, jūtas droši un gaidīti. Lielākā vērtība ir cilvēks. Tam arī pakārtota visa darbība.

— Kuras ir nozīmīgākās lietas, kas paveiktas, strādājot par pārvaldnieci?

— Uzsākot darbu, veicu vides sakārtošanu, nojaucot nolietojušās un bīstamās rotaļu laukuma iekārtas Laidzes centrā, kuru vietā tika izveidoti jauni apstādījumi. Centra ainavā atradās ilgstoši nelietotas tualetes, tās demontēja. Veicām esošā bērnu laukuma bojāto rotaļu iekārtu un soliņu remontu, neglābjami bojāto iekārtu demontāžu, laukumu papildinot ar divām jaunām iekārtām. Uzstādīti seši jauni soli ar atzveltni. Sakopta teritorija, atbrīvojot pirmsskolas izglītības iestādes (PII) «Papardīte» teritorijai pieguļošo Kapmežu no krūmiem un vēja izlauztiem kokiem. Nodenu kapos likvidēts gadu gaitā uzkrātais kapu atkritumu slānis, tā vietā iestādot eglīšu dzīvžogu, atjaunoti ieejas vārti un zvans. Rocežu kapos sakopts agrāk iestādītais eglīšu dzīvžogs, no krūmiem atbrīvota eglīšu žoga ieskautā teritorija. Šobrīd tiek veikta sarakste ar atbilstošajām institūcijām, lai saņemtu atļaujas kapsētu teritorijas ierīkošanai. Aktīvajā kapu daļā likvidēti nokaltušie koki, atjaunots esošais pinuma žogs, nomainot to ar paneļu žogu.

Regulārs darbs ūdenssaimniecībās jomā, veicot atsevišķu sūkņu māju remontu, kā arī uzstādītas ūdens atdzelžošanas iekārtas, nomainīti dziļurbuma sūkņi, uzstādīta hidrofora, jauni mēraparāti un notiek regulāri bojājumu novēršanas darbi. Remontētas sadzīves notekūdeņu attīrīšanas iekārtas un demontētas pussagruvušas ēkas.

Ieguldīti līdzekļi pašvaldības īpašumā esošajās izglītības iestādēs, uzturot kārtībā apkārtējo vidi un veicot ēku remontdarbus. PII «Papardīte» uzstādīts teritoriju norobežojošs žogs, atjaunota aktu zāle, sakārtots vienas grupiņas sanitārais mezgls un veikts kosmētiskais remonts. Bērnudārza ēkai demontējām teritorijas nodalošo, daļēji sagruvušo ķieģeļa sienu, tās vietā uzstādot teritoriju norobežojošu paneļu žogu. Saremontēta arī aktu zāle. Talsu 2. vidusskolas filiālē «Laidzes pamatskola» iztīrījām un salabojām lietusūdeņu notekreņu sistēmas, kā arī veicām lokālo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu apkopi un remontu.

Uzturam un uzlabojam pašvaldības autoceļu kvalitāti, veicot grants seguma planējamās daļas papildināšanu Līvānu ielā un atsevišķos ceļu posmos. 2016. gadā veicām ceļa posma «Bedrītes — Magoņu iela» grants seguma atputekļošanu, iepriekš atjaunojot ceļa segumu un grāvjus.

Šobrīd noris aktīvi remontdarbi, kuru rezultātā pie pašvaldības ēkas «Mežrozes» tiks izveidots stāvlaukums un gājēju ietve. Turpinām un aktīvi līdzdarbojamies pirms 13 gadiem izveidotajai tradīcijai, kas paredz, ka Līgo dienā Laidzē, Ziedgravas estrādē, tiek demonstrēta teātra grupas «Līgo» izrāde. 2015. gadā, realizējot kultūras nodaļas atbalsta projektu, notika pirmie Mazie opermūzikas svētki. Šo tradīciju plānojam turpināt arī nākotnē, radot visa novada iedzīvotājiem iespēju brīvdabā klausīties klasisko mūziku.

— Vai redzat sevi šajā amatā arī turpmāk?

— Jā, jo vēlos paveikt vēl daudz ko. Sakārtot ezermalu, pašvaldības mežus, nekustamos īpašumus, kā, piemēram, baznīcu Stūrīšos. Piedāvāt kvalitatīvus pasākumus, aktivizēt cilvēku interesi par pagastā notiekošajiem pasākumiem, paplašināt brīvā laika pavadīšanas iespējas, lai veicinātu iedzīvotāju piederības izjūtu.

— Kā nodrošināt saikni ar iedzīvotājiem?

— Ar ģimeni esam daļa no Laidzes. Neskatoties uz darba stundām, esmu pieejama iedzīvotājiem. Protams, visi ir gaidīti pieņemšanas laikā otrdienās. Vēlos aicināt iedzīvotājus būt aktīviem un piedalīties iepriekš norādītājos novada deputātu pieņemšanas laikos pagastā.

Par aktualitātēm informācija tiek izvietota 15 pagasta teritorijā esošajos informācijas stendos. Afišas nododam visām teritorijā esošajām izglītības iestādēm, ar kurām ir ļoti labas un uz sadarbību vērstas attiecības. Rīkojam iedzīvotāju sapulces. Cenšos piedalīties un būt kopā ar cilvēkiem pagastā organizētajos pasākumos. Laba sadarbība izveidojusies ar uzņēmējiem. Lepojamies un popularizējam aktīvos pagasta iedzīvotājus, kuri ar savām prasmēm un zināšanām nes Laidzes vārdu plašākā sabiedrībā.

Katrs, kurš kopj savu sētu un to apdzīvo, ir īpašs, jo ar attieksmi un darbu veido pagasta vidi un to, kādus mūs redz viesi. Prieks par aktīvajām personām, kuras sevi nežēlo un brīvo laiku velta tradīciju uzturēšanai, sniedz gandarījumu citiem un paši sev, piedaloties amatiermākslas kolektīvos. Paldies katram, kurš Laidzē sporto un popularizē sportiskās aktivitātes!

— Kāds ir jūsu redzējums par pagasta nākotni?

— Laidzes ikdienā ir jūtams Talsu tuvums, īpaši Zvirgzdos, Paugurciemā un Stūrīšos. Šajos ciemos dzīvojošo iedzīvotāju ikdiena vērsta uz Talsiem. Vēlētos, lai pagasta centru — Laidzi — iedzīvotāji apmeklētu, piemēram, pagasta svētku dienā, kura tradicionāli norisinās maija beigās, kā arī citos pasākumos.

Nākotnē redzu, ka pagastā ar katru gadu aktivizējas izglītības iestāžu darbs. Ceru, ka Laidzē saglabāsies iespēja iegūt visu līmeņu izglītību — sākot no pirmsskolas līdz augstākajai izglītībai.

Daļa pagasta teritorijas atrodas dabas parka «Talsu pauguraine» sastāvā, tādēļ domāju, ka šajā pagasta teritorijā aktivizēsies tūrisms, kurā kā ievērojams apskates objekts būtu atjaunota un apsaimniekota baznīcas ēka. Vēlos labiekārtot Laidzes ezera krastmalu, izveidojot interesentu, sakārtotu piekļuvi ūdenstilpei no Laidzes ciema puses. Sakārtota ezermala ir iespēja ērti piekļūt pie ezera, kā arī veiks tūristu piesaisti. Nepieciešams veikt ieguldījumus ielu apgaismojuma remontdarbiem, kā arī to izveidot vietās, kur tā nav. Apgaismojums nepieciešams vairākos pagasta ciemos. Protams, jāturpina atjaunot pagasta autoceļus.

Gatavojamies valsts simtgadei. Esmu paredzējusi izveidot sakoptu sporta un atpūtas vietu, radot dabas ainavas labirintu. Šis ir svētku gads — nupat Laidzes tehnikums ar skaistu salidojumu atzīmēja 95 gadu jubileju. Laidze un tehnikums ir nemainīgi saistīti. Sirmā pamatskola 22. oktobrī svinēs 135 gadu jubileju. Uzsākot darba gaitas, tieši 2014. gada 1. martā, PII «Papardīte» svinēja 25 gadu jubileju.

— Pārvalde pašlaik atrodas divās ēkās. Ko plānots darīt ar veco ēku?

— 2015. gada martā pārvaldes darbinieki pārcēlāmies uz Laidzes centru, jo daudzi iedzīvotāji forumos to lūdza darīt. It sevišķi tas atvieglo dzīvi vecāka gadagājuma cilvēkiem, kuriem bija grūti mērot attālumu. Laidzes pagasta pārvalde veco ēku un tās apkārtni pagaidām apsaimnieko. Tur katru rītu darbu sāk tehniskie darbinieki. Man šķiet, ka šai ēkai var atgriezt otro elpu, nododot to kādam atbildīgam saimniekam. Tā ir vēsturiski nozīmīga. Pašlaik veikta ēku inventarizācija, pēc tam sekos novērtējums. Un tad lemsim, ko darīt tālāk. Droši vien piedāvāsim novada domes deputātiem ēku izsolīt. Ceru, ka būve nonāks tāda cilvēka rokās, kas respektē vēsturi. Būtu lieliski, ja tajā tiktu izveidots objekts, ar kuru varam lepoties. Piemēram, glīta privātmāja vai neliela lauku viesnīca.

Izglītība: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Lauksaimniecības fakultāte — laukkopības specialitāte, agronoma kvalifikācija. 1996. gadā iegūts lauksaimniecības bakalaura grāds, 2008. — lauksaimniecības zinātņu maģistra grāds.

Darba pieredze: 2003.—2005. gadā Ziemeļkurzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde, vecākā referente. No 2007. līdz 2014. gadam Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Talsu nodaļa, inspektore (bērnu pabalsti).

