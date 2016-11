Solītais algas palielinājums izrādījies niecīgs vai nav jūtams nemaz 02.11.2016

Elīna Lāce

elina@talsuvestis.lv

Kļuvis skaidrs, ka arī Talsu novadā pedagogu jaunā atalgojuma modeļa ieviešana nav devusi cerēto rezultātu, bet nav arī tik dramatiskas situācijas kā citviet Latvijā, kur pedagogiem nācies saņemt pat par vairākiem simtiem eiro zemāku atalgojumu par tādu pašu slodzi kā iepriekš.

Raksts par pedagogu atalgojuma izmaiņām pēc jaunā modeļa ieviešanas tapa ilgi un lēni. No vairāku skolu direktoriem atbildes par jauno situāciju tā arī nesagaidīju. Bija arī direktore, kura, cita iemesla dēļ tiekoties, atzina — nav atbildējusi, jo sabiedrībā jau tāpat esot radīta negatīva attieksme pret skolotājiem. Negribot piedalīties šīs attieksmes vairošanā. Pateicos tiem direktoriem, kuri tomēr atbildēja! Turpinājumā — ieskats viņu atbildēs par atalgojuma izmaiņām pēc jaunā modeļa ieviešanas.

Vandzenes pamatskolas

direktore Jana Jaņpētere apliecināja, ka pēc jaunā pedagogu atalgojuma modeļa ieviešanas Vandzenes pamatskolas skolotāji saņem nedaudz augstāku atalgojumu nekā iepriekšējā gadā. Pedagogi gan esot ieturēti savu emociju izrādīšanā, tomēr nedaudz atviegloti uzelpojot, jo saņemts mazliet vairāk.

Talsu Valsts ģimnāzijas direktors Gundars Sebris apstiprināja, ka situācija viņa vadītajā izglītības iestādē kopumā esot laba.

Talsu Kristīgās vidusskolas direktore Inguna Gruzniņa atklāja, ka dotācija pedagogu algām šajā mācību gadā neesot samazināta. «Par to esam priecīgi un pateicīgi. Neesmu eksperte, bet, spriežot pēc tā, ka troksnis plašsaziņas līdzekļos par algas samazinājumu nav dižs, pieņemu, ka dotāciju samazinājums noticis retā skolā. Iespējams, nav cerētā un solītā pieauguma, bet, kā jau teicu, Talsu Kristīgā skola ir pateicīga, ka mums nebija jāpiedzīvo dotācijas samazinājums,» viņa sacīja.

Stendes pamatskolas direktore Elīna Vītola, kura darbu šajā amatā uzsāka pavisam nesen, atzina, ka varot balstīties vien uz saviem novērojumiem, spriestspēju un rēķināšanas prasmēm. «Algu samazinājumam attiecībā pret tām pašām kontaktstundām nevajadzētu būt, drīzāk ir neliels algas paaugstinājums, bet, tiesa, niecīgs (ievērojot noteikumu, ka pedagogam nav kārtota pedagoga profesionālās darbības kvalitātes pakāpe vai arī tā nav augstāka par trešo pakāpi). Domāju, ka algu samazinājums ir tiem pedagogiem, kuriem ir augstākās kvalitātes pakāpes, bet Stendes pamatskolā tādas nevienam pedagogam nav.

Vēl algu samazinājums varētu rasties tāpēc, ka kontaktstundu skaits ir samazinājies salīdzinājumā ar iepriekšējo mācību gadu, bet tas vairāk saistīts ar izglītojamo skaitu un klašu apvienošanu,» viņa sprieda.

Laucienes pamatskolas

direktore Signeta Šveiduka informēja: «Laucienes pamatskolas skolotājiem un filiāles «Dursupes pamatskola» visiem skolotājiem algas šajā mācību gadā ir palielinājušās. Bet tas ir noticis, pateicoties Talsu novada pašvaldības finansiālam atbalstam. Protams, pedagogiem ir palielinājusies arī darba slodze, līdz ar to algas pieaugums ir loģiski saprotams. Lai vairāk nopelnītu, vairāk arī jāstrādā! Ja nebūtu pašvaldības atbalsta, situācija abās skolās, īpaši Dursupes pamatskolā, būtu kritiska.»

Sabiles vidusskolas direktore Rudīte Blāze neslēpa — pēc samērā ilga neziņas posma skolotāji ir saņēmuši algu un, kaut arī sabiedrībā un plašsaziņas līdzekļos ir izskanējis, ka skolotājiem nu būs lielas algas, dzīvē tas tā neesot. «Pedagogiem ir palielināta darba slodze nedēļā, kas ietekmē šo atalgojumu. Ja ir saglabājusies iepriekšējā darba slodze, tad kaut nedaudz, bet atalgojums ir palielinājies. Ar Talsu novada pašvaldības lēmumu ir paaugstināta algas likme arī atbalsta personālam no pašvaldības finansējuma. Tātad ieguvums no jaunā algas modeļa skolotājiem tomēr ir,» viņa skaidroja.

Arī Pastendes pamatskolas direktore Lelde Hodjačika atzina, ka pedagogu atalgojums šajā skolā ir palielinājies. «Protams, ne tik ļoti, kā tas tika reklamēts pirms jaunā modeļa stāšanās spēkā. Tas, kas man nepatīk, ir — šajā modelī algu apmērs vēl vairāk ir atkarīgs no skolēnu skaita skolā! Katrs skolēns izmaina visas pozīcijas — gan atbalsta personālam, gan administrācijai. Manuprāt, tagad tas ir vēl izteiktāk nekā iepriekš. Mēs skolā runājām, ka būtu jābūt kādam bāzes atalgojumam, neskatoties uz to — klasē ir desmit, 20 vai 30 skolēnu, jo stundu sagatavošana un vadīšana prasa vienādu laika posmu. Atšķirības ir darbu labošanā, klases audzinātāja pienākumos — tur varētu būt jūtamākas atšķirības, bet pamatam būtu jābūt vienādam. Šobrīd nevienlīdzība joprojām nav likvidēta,» viņa uzsver.

Vislielākie cietēji šobrīd esot direktora vietnieki, kuri tagad nesaņemot atbildībai atbilstošu atalgojumu. Toties pozitīvi vērtēt varot tā saucamo «Motivācijas fondu», kas direktoriem dod iespēju pedagogiem noteikt augstāku atalgojumu par papildu pienākumiem un izcilību. «Par šiem līdzekļiem mēs varam apmaksāt ļoti daudzos skolotāja pienākumus, kurus pat nevar uzskaitīt amata aprakstā — vai tā būtu metodisko komisiju vadīšana skolā, vai regulāra pedagoģisko sēžu protokolēšana, projektu pieteikumu sagatavošana vai kas cits. To mēs šobrīd varam nosegt — ne tādā mērā, kā gribētu, bet vismaz varam piemaksāt par to, ko skolotāji dara papildu tiešajiem pienākumiem,» novērtē L. Hodjačika.

Talsu novada izglītības pārvaldes

vadītājs Uldis Katlaps, komentējot pārmaiņas, bija piesardzīgs, zinot, ka lielā daļā izglītības iestāžu situācija būtu vērtējama individuāli, un publiskotie dati parāda vien tendenci, bet ne reālo stāvokli katrā skolā.

«Kopumā jāteic, ka pedagogu atalgojums Talsu novadā ir palicis tajā pašā apmērā vai daļā skolu pat palielinājies. Ir neliela daļa pedagogu, kuriem tas ir samazinājies. Šajos gadījumos tas skaidrojams ar darba apjoma samazināšanos, ar sistēmas maiņu attiecībā uz pedagogu kvalitātes piemaksām un citiem parametriem. Viennozīmīgi noteikt skolas, kurās algas būtu samazinājušās, nevar, jo katrs gadījums ir jāskata atsevišķi — vienā un tajā pašā skolā, ar vienu un to pašu stundu skaitu ir situācija, ka vienam atalgojums ir palielinājies, bet otram — samazinājies. Šāda situācija veidojas tādēļ, ka pedagogiem par tā saucamajām kvalitātes pakāpēm šajā mācību gadā piemaksa tiek rēķināta tikai par kontaktstundām (iepriekš — arī par citiem pienākumiem). Tas rada situāciju, ka piemaksu samazināšanās dēļ arī kopējais atalgojums samazinājies, kaut gan samaksa par darbu (bez piemaksas) ir palielinājusies. Līdz ar to citam, kuram nav šīs kvalitātes piemaksas, atalgojums ir palielinājies,» salīdzina U. Katlaps.

«No šī gada mainoties apmaksas modelim arī speciālajās izglītības iestādēs (Upesgrīvas internātpamatskolā un Talsu pirmsskolas izglītības iestādē «Kastanītis»), redzam, ka tajās apmaksāto pienākumu apjoms samazinājies vairāk nekā citās izglītības iestādēs, sevišķi tas attiecas uz atbalsta personālu.

Jaunais atalgojuma modelis ir noteicis ierobežojumus arī administrācijas (direktors un viņa vietnieki) apjomam skolā. Tas radījis situāciju, ka skolās līdz 100 bērniem no valsts netiek finansēta pat viena pilna direktora slodze. Šajā mācību gadā, pateicoties pašvaldības atbalstam, katrā mazajā skolā tiek piemaksāts atalgojums līdz vienai pilnai slodzei, bet attiecībā uz nākamo mācību gadu jāmeklē risinājumi, piemēram, ir iespējams, apvienojot mazās skolas ar bērnudārziem, nodrošināt kombinētu valsts un pašvaldības atalgojumu administrācijai. Vecākiem, pirmsskolas audzēkņiem un skolēniem tas izmaiņas neradītu,» skaidro izglītības pārvaldes vadītājs. Šāds risinājums jau rasts Virbu pamatskolā, Lībagu pamatskolā un no 1. janvāra tāds tiks izmantots arī Stendes pamatskolā.

«Runājot par pirmsskolas

izglītības iestādēm, atalgojums palielinājies gandrīz visiem pedagogiem. Protams, šis palielinājums nav tāds, kā iepriekš solīja Izglītības un zinātnes ministrija — no 420 uz 680 eiro (vēlāk pirmsskolai — 620 eiro). Ja iepriekš 420 eiro liels atalgojums plus pašvaldības piemaksa desmit procentu apmērā bija visiem pirmsskolas pedagogiem par 30 stundām grupiņā, tad šobrīd atalgojums 620 eiro ir par 40 darba stundām, bet tik daudz darba stundu ir nelielai daļai pirmsskolas pedagogu. Pirmsskolas pedagogiem atalgojuma palielinājumu neizjūt tik lielā mērā arī tā iemesla dēļ, ka pašvaldība līdz šim piemaksāja desmit procentus jeb 42 eiro par slodzi, bet šobrīd tiek maksāts valsts noteiktais atalgojums 620 eiro par 40 stundām un, kā jau iepriekš minēju, tāds ir nelielai daļai pirmsskolas pedagogu,» atklāj U. Katlaps.

«Kopumā jāsaka — palielinājums, kas tika solīts un izdaudzināts, realitātē ir izrādījies niecīgāks vai nav sajūtams nemaz, prieka vietā par to, ka kaut nedaudz palielinājies atalgojums, radot vilšanos. Tas vēlreiz liek domāt, ka labi domāto (šajā gadījumā — algu palielinājumu no valsts) nav nepieciešams pārspīlēti izreklamēt pirms sistēmas ieviešanas, jo, kad iecerētais nepiepildās, tad vilšanās ir lielāka nekā tad, ja būtu nereklamēts, bet mazāks algas pieaugums. Un vēl tas rada dezinformāciju gan pedagogiem, gan pārējai sabiedrībai,» uzskata U. Katlaps.

