Otrdien, 17. janvārī, vienlaikus ar Talsu pilsētas vārdadienu, atvēršanas svētki notika izdevuma «Talsenieku stāsts Latvijas simtgadei» otrajam žurnālam. Pirmais tapa 2015. gadā.

Kā jau liecina nosaukums, tas ir veltījums mūsu valstij jubilejā, dāvana ar paliekošu vērtību Talsu pilsētas, novada, Kurzemes, visas Latvijas kultūrvēsturei.

Šo ideju izauklēja un neatlaidīgi līdz galarezultātam īstenoja korektore (bijusī Talsu Valsts ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotāja) Monta Bērziņa. Nu jau ilgi strādājot laikraksta «Talsu Vēstis» redakcijā, profesionāli palīdzot ikvienai teksta rindai nonākt pie lasītājiem labā literārā valodā un gramatiski pareizai, viņa precīzi izjuta avīzes īpatnību — pārsvarā katru jaunu tās numuru izlasa un aizmirst, jo vietā nepārtraukti nāk jauna informācija. Tikai novadpētnieki, vidusskolēni, studenti laikraksta iesietajos gadu komplektos meklē aizgājušā laika liecības. Mūsu laikraksts gadu desmitiem ir stāstījis par lielāko Latvijas vērtību — garīgi stipriem, darbīgiem, uzņēmīgiem, arī neparastu likteņu cilvēkiem. Kas gan ir labākā dāvana savas valsts simtgadē, ja ne šādu vēstījumu apkopojums?

Pirmais izdevums iepazīstina ar piecām personībām: tekstilmākslinieci Antru Auziņu, literāti Maiju Laukmani, Cēsu vēstures un mākslas muzeja direktori Daci Tabūni, Pedvāles brīvdabas mākslas muzeja izveidotāju tēlnieku Ojāru Feldbergu un gleznotāju, rakstnieku Aleksandru Tauriņu. Otrajā izdevumā ļauts tuvāk iepazīt gleznotājas Gunas Millersones, komponista, mūziķa Raimonda Tigula, žurnālistes Inas Strazdiņas, fotomeistara Ulda Balgas, novadpētnieka un grāmatu izdevēja Zigurda Kalmaņa pasauli.

Abi izdevumi tapa ciešā domubiedru sadarbībā, izmantojot Talsu novada fonda un Talsu novada pašvaldības finansiālu atbalstu. Tie ir pieejami bibliotēkās, kultūras un izglītības iestādēs, tūrisma informācijas centros.

Viena no žurnāla otrā numura varonēm, Latvijas Radio žurnāliste Briselē, lībadzniece Ina Strazdiņa notikumu komentēja: «Es biju ļoti, ļoti, ļoti aizkustināta tad, kad jūs uzrunājāt mani. Šī iespēja — būt žurnālā — likās neaptverama. Tas ir ļoti paliekošs un ļoti silts projekts. Man tas ir ļoti īpašs novērtējums, un būt tik ekskluzīvā kompānijā, kāda ir šajā žurnālā, — Guna, Uldis, Raimonds, Zigurds, — vienkārši fantastiski!

Paldies Initai (Fedko — I. K.), jo es zinu, kā tas ir — žurnālistam intervēt žurnālistu. Tas ir līdzīgi, kā frizierim iet pie friziera, drēbniekam — pie drēbnieka, jo nekad nevari zināt, kas tev sēž pretī. Mums bija brīnišķīga saruna, jo Inita manī ļoti dziļi klausījās, un es biju otrādā situācijā, nevis ierastajā, ka es klausos. Manī visu laiku bija iekšējs jautājums, jo viņa neko nepierakstīja, tikai klausījās un ierakstīja savā mazajā diktofonā. Tad es lasīju rakstu, un biju absolūti pārsteigta. Paldies Initai no sirds! Gribu tev pateikt — žurnālistika nav profesija, tā ir asinsgrupa. Paldies Montai! Paldies Dainim (Kārkluvalkam — I. K.) par bildēm, Unai (Upītei — I. K.) par maketa izveidi, paldies «Talsu Vēstīm», kurās ir mans žurnālistes sākums!

Domājot par šo notikumu, aizdomājos par Talsiem. Es vairs Talsos ikdienā neesmu trīspadsmit gadus, bet man liekas, ka tomēr šeit esmu. Tāpēc domāju — kas ir tas, kas Talsiem ir tik ļoti īpašs, un sapratu, ka ir viena tāda īpatnība, kas mūsu pilsētu padara neatkārtojamu: Talsi nav līdzenumu pilsēta. Līdzenumu pilsētā ir ļoti vienkārši — izej no jebkuras sētas, saulainā dienā aizliec plaukstu acīm priekšā un ieraugi horizontu. Savukārt Talsos, lai tu varētu saskatīt tālumu, ir jāpakāpjas, jo Talsi ir pakalnu pilsēta. Ienāc, no kuras puses pilsētā gribi, visur priekšā ir kāds uzdevums. Būs vai nu jānokāpj, vai jāuzkāpj, katrā ziņā — nebūs viegli, būs jāpiepūlas, un Talsi iemāca nokāpt, pakāpt, pakāpties, uzkāpt. Man liekas, ka tas ir mūsu pilsētas fenomens, kas arī veido cilvēkus.»

Tagad, kad liela apjoma laiku un nervus prasošs darbs ir aiz muguras, Monta Bērziņa ne tikai savai radošajai komandai, bet visiem izdevuma atklāšanas sarīkojuma dalībniekiem solīja, ka pašu jubilejas gadu nebūtu pareizi sagaidīt tukšām rokām.

