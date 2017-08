Šogad viss zied reizē. Augu izplatība lauksaimniecības ietekmē samazinās 16.08.2017

Paula Kārkluvalka

Pierasts pļavas ziedus sasmaržot pieliecoties, tomēr pie zāļu tēju vācējām, valdemārpilniecēm Lauras Uščas un Evitas Dedzes iespējams gūt jaunas emocijas — degunu izslejot griestu virzienā, seju apskauj jauno pirts slotiņu lapas un dažādu zālīšu aromāts. Tā ir Latvijas smarža. Tiesa, šo īpašo buķeti izveidot paliek arvien sarežģītāk — pļavu vietā izplešas lauksaimnieku apstrādātas platības un atsevišķus augus nākas meklēt pat tik attālos punktos kā Aglona un Gulbene. Zāļu tēju vācējas pārliecinātas, ka arī tā ir pieredze, kuru varam iegūt vien izdzīvojot.

— Kādu zālīšu vākšana pašlaik ir aktuāla?

Laura: — Šogad ir ļoti interesanti — jūlija sākuma augi zied kopā ar augusta beigu augiem. Pateikt, kas ir aktuāls šim brīdim, ir grūti. Šogad viss notiek reizē, jo beidzot ir saule un labs laiks!

— Jā, beidzot atnākusi vasara!

Laura: — Kādu laiciņu situācija izskatījās bezcerīga, tomēr augi saņēmās un ir izauguši pat spēcīgāki nekā citos gados.

Evita: — Esam žāvēšanai izkārušas jaunās pirts slotiņas. Tēju audzētājiem šis nav bada gads!

— Vai arī iepriekš bijuši novērojami tādi laikapstākļi kā šovasar?

Laura: — Šogad tie ir neprognozējami. Ja ikdienā ir darbs birojā un tēju lasīšanai var atvēlēt tikai sestdienu un svētdienu, tad ir bēdīgi, grūti kaut ko savākt. Ja tēju var vākt jebkurā dienā, tad, neskatoties uz neparasto vasaru, viss ir kārtībā.

— Lauksaimnieki saka, ka šogad katra stunda druvā dārga, arī tēju vācējiem tāpat.

Laura: — Jā, jālasa, kad laikap­stākļi ļauj! Tomēr problēma ir arī tā, ka nav vairs kur tēju salasīt! Viss ir nomiglots un aprapšots. Mums ir augi, kas vesti no Pāvilostas, Gulbenes, Aglonas. No vietām, kur lauksaimniecība nav tik izplatīta. Pāvilostā daudzus gadus bija skaistas tēju vākšanas vietas, bet šogad laukus aizņēmuši rapši. Savvaļas augu izplatība Kurzemē arvien samazinās. Latgalē, Vidzemē situācija ir labāka.

— Kādas zālītes pie mums vairs nav iespējams atrast?

Laura: — Paliek arvien mazāk gaiļbiksīšu. Tie ir, bet ceļmalās.

— Talsu paugurainē?

Laura: — Arī tur augu izplatība lauksaimniecības ietekmē samazinās! Pēdējie divi gadi bijuši grūti. Mums ir vienošanās ar zemes īpašnieku Kamparkalna apkārtnē par māllēpju lasīšanu. Zinām, ka apkārtne ir tīra un zālītes tur droši varam lasīt. Augus vācam tikai teritorijās, par kuru vides tīrību esam pārliecinātas.

Evita: — Piemēram, dzeltenā kaķ­pēdiņa, ļoti vērtīgs augs, Kurzemē ir izzudusi.

Laura: — Tā ir tikai Latgalē un retumis visā Latvijā. Ļoti palīdz pazīstams mežzinis Latgalē. Viņš daudz laika pavada mežā un augus atrod vietās, kuras nezinātājs, no malas meklējot, neatrastu.

Evita: — Bēdājamies, ka pie Sasmakas ezera, purvainajās pļaviņās, ceļ mājas. Tur aug vārnkāja, kas, visticamāk, vairs tur nebūs atrodama. Tā augi «aiziet»…

— Ja miglotos laukus vairs neapstrādātu, būtu cerība, ka pļavu ziedi atgrieztos?

Laura: — Man nav šādas pieredzes. Domāju, ka būtu vajadzīgs ilgs laiks.

Evita: — Pļavām ir jāļauj noziedēt, tad tās jānopļauj. Ja pļavas nepļauj, augu daudzveidība nesaglabājas, jo virsroku ņem spēcīgākie augi.

Laura: — Vidzemē ir daudz bioloģisko pļavu, bet Kurzemē šādu pļavu praktiski nav. Cilvēki neizmanto iespēju zemi reģistrēt kā bioloģisko pļavu, kas ļauj priecāties par tajā augošajiem ziediem un vien reizi gadā uzliek pienākumu pļavu nopļaut.

Evita: — Cilvēki bieži cīnās ar enerģijas trūkumu, bezspēku, skumjām, prieka izpalikšanu. Kāpēc tā? Tādēļ, ka trūkst dzīvības enerģijas. Bet kur to dabūt? Tā jāmeklē dabā, kustībā, jāēd dzīvs ēdiens, dzīvi augi. Tikai tas mūs var atveseļot!

— Skumji, ka īstu pļavu paliek arvien mazāk…

Evita: — Par to nav jābēdājas, jo katra pieredze ir sava veida dzīvošana. Mēs dzīvojam dzīvu dzīvi, baudām sajūtas un krājam pieredzi. Nav kļūdu, ir tikai mūsu attieksme. Cilvēki nemainās, bet maina attieksmi un tā kļūst labāki.

Laura: — Katram ir sava pārliecība. Ir cilvēki, kuri pārliecināti, ka neko nevajag miglot, un tā ir arī mana pārliecība, bet es šo pārliecību nevaru iedot tam, kurš redz, ka augs pēc apsmidzināšanas aug labāks un spēcīgāks. Tas ir pārliecības jautājums.

Evita: — Nesen šeit viesojās deju skolotāju nometnes dalībnieki, 15 cilvēki. Rīkojām tēju degustāciju. Tikai divi no viņiem vēlējās apskatīt, kā žūst tējas, tās pasmaržot. Sapratu, ka stāstīt varu daudz, bet tikai maza daļa to pieņem. Ir dažādi dzīvesveidi. Viņiem dzīve rit caur deju un kustību.

Viens puisis teica, ka viņam ir apnicis veselīgs dzīvesveids, jo viņš pareizi ēd, kustas, bet nepārtraukti ir kādas vainas. Savukārt draugam, kurš ēd kaitīgus ēdienus, nekas nekaiš. Tas parāda, ka visa pamatā ir attieksme: otrais ir apmierināts un gandarīts par savu dzīvi, jūtas labi, bet pirmais, nepārtraukti meklē kaut ko, lai sevi uzlabotu. Bet, kas notiek piespiedu kārtā, nav dabīgi.

Man ļoti patīk augu meditācijas — cilvēks pats izveido savu tēju. Ja cilvēks vēlas tēju priekam, tad iedodam krāsainus augus, kurus cilvēks smaržojot saliek sev tīkamā buķetē. Tad tā būs prieka tēja! Ja augs nepatīk, nav nozīmes to lietot, tas nepalīdzēs.

— Darbojaties pirts skolā, līdzās zināšanām zālīšu pielietošanā nozīmīgs arī filozofiskais aspekts?

Laura: — Jā, pirts skolā māca pareizi stāvēt, darboties ar slotām, tās sasiet, tomēr ne mazāk būtiska ir filozofiskā puse. Pirts skolās piedalāmies sen — Latvijā to ir daudz. Vairums cilvēku mācās sev, nemācās ar domu, ka visu atlikušo mūžu strādās par pirtniekiem. Vispirms tās ir zināšanas sev un savai ģimenei.

Evita: — Ir arī interešu grupiņas, kurās cilvēki izzina pirts zinības. Interešu grupiņas nereti palīdz risināt dažādus jautājumus, pacelties, ja ir kāds kritums.

— Laura aicina nogaršot pieneņu sakņu pulveri — Latvijas ženšeņu.

Evita: — Tas palīdz pret daudzām kaitēm un vainām. To var lietot profilaktiski. Pieneņu sakne satur daudz vitamīnu, to skaitā, dzelzi un E vitamīnu, luteīnu, kas uzlabo redzes asumu. Tāpat pieneņu saknes izskalo lieko šķidrumu, ja kājās ir tūskas, sirds mazspēja. Daudzi onkoloģijas slimnieki to izmanto, kad jāattīrās no kaitīgajām šlakvielām: tā ir urīndzenoša, neļauj vairoties onkošūnām. Sakne labi attīra aknas, līdz ar to arī aizkuņģi. Ķīmijterapijas laikā iet bojā daudz labo šūnu, ne tikai sliktās. Un tās visas krājas limfā — tad ir jāattīra aknas, jāattīra limfmezgli. Tāpat jāliek tējai klāt augi, kas stiprina asinsvadus, jo, organismam tīroties, vajadzīgi vitamīni un antioksidanti. Sakne palīdz pret ādas problēmām, ja ir psoriāze vai ādas izsitumi.

Mēs pieneņu saknes rokam rudenī, jo pēc noziedēšanas tajā ir daudz imulīna, kas ir salds un labvēlīgi ietekmē aizkuņģi. Ja darbojas aizkuņģis, zarnas saņem vielas, kas vajadzīgas locītavām. Rudenī saknes ir treknas, saldas, garšīgas.

— Izdzertās tēju krūzes nomaina smūtijs jeb blendētu ogu un zāļu kokteilis.

Laura: — Tas ir mūsu ikdienas ēdiens, rīta deva. Tajā ir jāņogas, upenes, mellenes, ērkšķogas, medus, nātres, balandas, virza, gārsa. Ogas ļoti labi noņem zālīšu garšu. Balanda mums ir viens no iecienītākajiem ēdieniem.

Nesen ar draudzeni aizbraucām uz Latgali. Palikām kādā atpūtas vietā, kurā mums bija jādekorē pirtis. Bijām paņēmušas līdzi blenderi, staigājām apkārt un centāmies atrast, ko tajā ielikt. Viss bija tik perfekti nopļauts, izravēts, ka plašajā teritorijā nevarējām atrast neko ēdamu! (Smejas)

— Kā gatavojaties ziemai?

Laura: — Piemēram, balandas saliekam maisiņā, izrullējam, lai tajā nebūtu gaisa, un liekam saldēt. Saldējam mellenes, jāņogas, upenes, zemenes. Ceru, ka šogad būs smilts­ērkšķi. Jāņem vērā, ka saldējot ogas kļūst skābākas, jo cukurs iet bojā, bet skābums, C vitamīns, saglabājas. Savukārt žāvējot notiek pretējais, ogas kļūst saldākas. Saldējam arī spinātus — tos pēc atsaldēšanas nevajadzētu apstrādāt, cept vai vārīt, jo pēc šādas apstrādes viss labais iet bojā. Tad paliek tikai domu spēks, kas arī nav mazsvarīgs!

Uzturs ir būtisks veselības uzturētājs. Ir bijušas vasaras, kad esmu dzīvojusi Rīgā un ikdienas ēdienkartē trūkuši ierastie zaļumi. Līdz ko iestājās rudens, sāku klepot. Būtu jauki, ja varētu no ēdiena savākt vitamīnus ilgam laikam uz priekšu, bet to nevar. Ir jādomā par ziemas tuvošanos. Mūsu klimats nav pateicīgs, viss ir jākaltē, jāsaldē. Savukārt dienvidniekiem šīs klapatas atkrīt, jo visu laiku ir noplūcams kas zaļš. Pašsajūtu uzlabo arī saule. Ziemeļniekiem viss notiek smagnējāk. Par daudz ko jādomā, un bezrūpība pazūd.

Pašlaik rit projekts «1836», kurā ceļinieki apceļo visu Latviju. Iepriekšējais punkts bija Alūksne — tur ugunspuķes zied pilnos ziedos, bet citur ir sen noziedējušas. Ja cilvēks ir dulls un kādu tēju ievākšanu ir nokavējis šeit, Latvijā ir šī brīnišķīgā iespēja, paspēt uz auga ievākšanu citviet. Latvija ir maza, bet ļoti dažāda.

— Vai tēju iegāde kļūst aktuāla līdz ar sala ienākšanu Latvijā?

Laura: — Cilvēki līdz pēdējam brīdim domā, ka paspēs tējas salasīt paši, bet ne visiem tas izdodas. Oktobra sākumā telefons zvana nepārtraukti! Cilvēki zina, ka oktobrī mums ir pilnīgi viss, bet janvārī nekas daudz vairs nav palicis.

