Šogad pirmais dižojas Laucienes pagasts 18.05.2018

15. maijā, turpinot gadskārtējo tradīciju cildināt Talsu novada ļaudis, kuri ar savu radošumu, uzņēmību un ieguldīto darbu dara novadu skaistāku un sakoptāku, pašvaldības vērtēšanas komisija kā pirmo konkursā «Talsu bruncī ieaustie» šogad apskatīja Laucienes pagastu. Tur pretendenti izvirzīti trīs nominācijās: «Sakoptākā vēsturiskā ēka», «Rosīgākais uzņēmums» un «Sakoptākā privātmāja».

Pirmais pieturas punkts

komisijai ir Nurmuižas pils kompleksā, kur kopš 2005. gada notiek atjaunošanas darbi. Katram komisijas loceklim tiek dāvāts akmens, uz kura rūnu rakstā ir savs vēstījums, un pēc tam Alda Denčika vadībā ir iespēja apskatīt Nurmuižas pili un kompleksā esošās ēkas. Izrādīdams teritoriju, Aldis pastāsta, ka, lai gan šo gadu laikā darbi galvenokārt veltīti dažādu saimniecisko ēku atjaunošanai, aktivitātes sākušās arī pašā pilī.

Pirmo reizi rakstu avotos šī vieta minēta 1380. gadā, bet Nurmuižas pils kungu māja būvēta Kurzemes hercogistes laikā, kad īpašums nonāca arī Firksu dzimtas pārziņā, kuri šeit saimniekojuši līdz pat 1919. gadam. Tā gadu no gada dažādi laiki un cilvēki šo vietu veidojuši un pārveidojuši. Kad 2005. gadā to iegādājās tagadējais pils saimnieks Oļegs Fiļs, muiža un palīgēkas bijušas ļoti sliktā stāvolī. 13 gadus šeit rit atjaunošanas darbi, šogad aktīvāk arī pašā kungu namā jeb pilī, kur notiek pamatu sanācija un citi darbi.

Interesentiem muižas kompleksā ir ko rādīt, jo atjaunota lielākā daļa saimniecības ēku: smēde, dārznieka māja, oranžērija, siltumnīca, ratnīca, vistu un govju kūts, iztīrīts lielais dīķis, iestādīts vīnogu dārzs. Darbi notiek arī ceļa otrā pusē, kur top zirgu stallis un neliela arēna. Darba šeit vēl daudz, bet A. Denčiks teic, ka tos nesteidz — ēkas lēnām atjauno un tiek baudīts tas, kas izdarīts.

Strādā kvalitatīvi un gudri

Nominācijai «Rosīgākais uzņēmums» Laucienes pagasts izvirzījis granulu ražotāju «SBE Latvia». Par uzņēmuma līdzšinējo darbību stāsta direktors Māris Ziediņš un ražošanas vadītājs Modris Jirgensons. Uzņēmums darbojas jau 20 gadu un nodarbojas ar skaidu granulu ražošanu. Lielākie noieta tirgi produkcijai ir Skandināvijas valstis un Dānija, arvien lielāka interese par granulām parādoties arī Latvijā. Rūpnīcas direktors Māris Ziediņš pastāsta, ka šī bijusi viena no pirmajām granulu rūpnīcām, kas uzcelta Latvijā. Uzņēmums nav liels, jo ir 25 darbinieki. Viņu priecē, ka arī to mainība šeit nav manāma. «Lepojamies ar savu komandu, jo pie mums strādā arī tādi, kuri ir no rūpnīcas pirmsākumiem,» saka M. Ziediņš.

Rūpnīcā granulas ražo no skaidām. Lai iegūtu vienu tonnu granulu, nepieciešami 6,6 kubi skaidu. Mēnesī rūpnīcā saražo no 7000 līdz 7500 tonnām granulu, tāpēc vajadzīgo skaidu apjoms ir liels. Viens no lielākajiem piegādātājiem ir netālu esošais uzņēmums SIA «Vika Wood», ir arī citi kokapstrādes uzņēmumi, kokzāģētavas, galdniecības. Saražotās produkcijas apjoms ar katru gadu augot. Apjomu varētu arī palielināt, bet problēma tad būtu izejviela jeb skaidas, jo tirgū ienākuši arī citi granulu ražotāji.

Uzņēmuma piedāvājumā ir gan industriālās granulas, ko parasti izmanto lielie uzņēmumi, gan labākas kvalitātes jeb «Premium» klases granulas, ko ražo no egļu un priežu skaidām.

Izrādīdami ražotni un stāstot par granulu ražošanas procesu, Modris Jirgensons teic, ka primārais ražošanā ir darba drošība, par ko daudz tiekot domāts, jo cilvēks ir pirmajā vietā. Svarīga arī saražotās produkcijas kvalitāte, kam nemitīgi sekots līdzi. Viņi cenšas saimniekot gudri, jo domā, kā ietaupīt arī ražošanas resursus. M. Ziediņš atzīst: «Lai gan rūpnīcai īpašnieki mainījušies vairākkārt, vēl joprojām tie ir zviedri. Jūtamies droši, jo mūsu mātes uzņēmums ir viens no lielākajiem granulu rūpnīcas īpašniekiem Zviedrijā. To grupā ir septiņas rūpnīcas, un tikai viena no tām atrodas ārpus Zviedrijas — šeit Latvijā, Laucienes pagastā.»

«Purmaļi» izvirzīti

nominācijai «Sakoptākā privātmāja». Komisiju sagaida mājas saimnieks Andris Stepiņš, kurš apguvis kokamatnieka prasmes un tās arī pielieto ikdienas darbā un «Purmaļos», lai vidi sakoptu un radītu interesantu. Pašu spēkiem un no dabā pieejamajiem materiāliem nesen uzcelta arī pirtiņa, lēnām atjaunota saimniecības ēka un dzīvojamā māja. Andris stāsta, ka īpašumu iegādājies 2011. gadā. Toreiz te viss bijis aizaudzis, šķūnis, kas tagad atjaunots un izskatās pēc vēl vienas dzīvojamās platības, bijis pussagruvis, māja nodedzināta — pilnīgs grausts. Saimnieks ikdienā nodarbojas ar celtniecību, bet katru brīvu brīdi viņš velta laiku «Purmaļiem», jo darāmā un plānu esot daudz. Andrim tā ir vieta, kur rast spēkus un mieru.

