Laikapstākļi šovasar lauksaimniekiem neglaimo: labības un rapša novākšana sākas vēlāk nekā pērn. Pirmā ziemas rapšu krava uz Lauksamniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību (LPKS) «Latraps» pieņemšanas punktu Jaunpagastā atvesta 3. augustā, tāpat kā 2015. gadā. Šogad sezonu atklāja Balgales pagasta saimniecība «Atmatas», kas paguva druvā iziet ceturtdien pirms lietus. Graudu pirmapstrādes kompleksa vadītājs Jānis Dzelzkalējs paredz, ka šogad katra minūte druvā būs zelta vērta.

«Šogad raža pamatīgi aizkavējusies. Raksta, ka aizvadīts vēsākais gadsimta jūlijs. Naktis bijušas aukstas — plus seši, septiņi grādi. Jūlijā Stendē fiksēja rekordzemu temperatūru: 3,2 grādus virs nulles, bet darba vietā termometrs rādīja, ka zemākā temperatūra bijusi pat 2,9 grādi! Attiecīgi dabas procesi aizkavējušies. Kāda būs ražas kvalitāte, pašlaik grūti prognozēt. Raža varētu būt laba, labības laukos vārpas ir lielas un smukas. Lauki kopumā izskatās labi,» novērojumos dalās J. Dzelzkalējs. Naktī no ceturtdienas uz piektdienu daudzviet ducināja pērkons, plosījās negaiss, un graudu pirmapstrādes kompleksa vadītājs pieļāva iespēju, kas tas varētu būt vietām labību saguldījis veldrē.

Pirmajam rapsim mitruma rādītāji bijuši normas robežās — 15, 14 un 13 procenti. Eļļas saturs — virs 45 procentiem. Lielāks labības pieplūdums gadāms šīs nedēļas otrajā pusē, kad solās būt kulšanai piemēroti laikapstākļi.

Sezonai gatavojas kopš rudens

Pēdējās graudu kravas Jaunpagasta graudu pirmapstrādes kompleksā parasti ienāk septembra vidū vai beigās. Pēc tam sākas gatavošanās nākamajai sezonai. LPKS «Latraps» apvieno 948 biedrus — no Kolkas līdz pat Daugavpilij. Kooperatīvam Latvijā pieder vairāki graudu pirmapstrādes kompleksi. Tie izvietoti Elejā, Bauskā, Jaunpagastā, Aizkrauklē, Jēkabpilī, Madonā, Barkavā un Daugavpilī, jauns­ komplekss top Saldū. Objektus apzināti iegādājas dzelzceļa atzaru tuvumā, kas garantē lētāku un ātrāku liela apjoma kravu transportēšanu.

«Jaunpagasta dzelzceļa atzars ir liels atspaids produkcijas transportēšanā. Tie, kuriem šāda atzara nav, par to var tikai sapņot. «Latrapā» top arvien jauni objekti, un pieaug arī klientu skaits. Novērojams — kur nopērkam objektu, tur straujāk attīstās lauksaimniecība, samazinās aizaugušas pļavas. Ja zemniekiem ir kur nodot graudus, var attīstīt biznesu. Ja graudus nav kur likt, kāda jēga cīnīties?! Šādu situāciju novērojām Madonā, Barkavā,» skaidro Jaunpagasta graudu pirmapstrādes kompleksa vadītājs.

Šogad kooperatīva Jaunpagasta teritorijā nojaukts pūrā pārmantotais vecais cietes cehs, kas savu laiku bija nokalpojis, sabrucis un bīstams. Tā vietā šogad būvē četrus jaunus graudu bunkurus. Graudu uzglabāšanas iespējas Latvijā nav pietiekamas — šis bijis loģisks attīstības solis. Jaunpagastā var uzglabāt 27 000 tonnas labības.

Vieta jauniem, zinošiem darbiniekiem

Jaunpagasta birojam pirms pāris mēnešiem pievienojies jauns speciālists — agronoms Ansis Zadiņš. Pēc maģistra grāda iegūšanas un darba pieredzes uzkrāšanas citos novados viņš atgriezies dzimtajā pusē. A. Zadiņš atklāj, ka komandai pievienojies sezonas vidū, kad lielie darbi bijuši apdarīti un pirms ražas atlikusi vien pēdējā slimību ierobežošana. Lauksaimnieki labprāt izmanto agronomu konsultācijas. Apsekojamās teritorijas stiepjas līdz pat Saldum, vienam cilvēkam šis darbs nav bijis pa spēkam.

Zemniekiem pašlaik aktuāla herbicīdu, rapšu sēklu un minerālmēslu iegāde.

