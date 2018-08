Sociālo dienestu plāno izvietot pašvaldības administratīvajā ēkā 22.08.2018

«Talsu Vēstis» vairākkārt rakstījušas, ka Dundagas novada pašvaldība ir atbilstošu telpu meklējumos novada sociālajam dienestam. 17. augustā Dundagas novada finanšu komitejas sēdē deputātiem bija iespēja iepazīties ar aptuvenām izmaksām, kādas varētu būt, ja sociālo dienestu ierīkotu bijušā tautas nama, pašvaldībai piederošās ēkas Upes ielā 4, un pašvaldības administratīvajā ēkā.

Deputāti sliecas atbalstīt ideju dienestu tomēr izvietot pašvaldības administratīvajā ēkā, jo telpu pielāgošana prasītu mazāk izmaksu.

Pašlaik Dundagas novada sociālais dienests atrodas pirmsskolas izglītības iestādes «Kurzemīte» telpās. Uz telpu neatbilstību dienesta funkciju veikšanai Labklājības ministrija pašvaldībai norādīja jau 2016. gadā. Laiks iet, bet līdz šim pie konkrēta risinājuma joprojām nav nonākts. Varianti, kur izvietot dienestu, publiski izskanējuši vairāki: bijušais Dundagas tautas nams, pašvaldībai piederošais īpašums Upes ielā 4, kur agrāk atradās a/s «Latvijas valsts meži» klientu apkalpošanas centrs, pašvaldības administratīvās ēka, kur otrais stāvs joprojām nav apdzīvots, kā arī sākotnējā iecere dienestu atstāt pirmsskolas izglītības iestādes «Kurzemīte» telpās, tās paplašinot uz bibliotēkas rēķina. Pēdējā vieta aktuāla vairs nav, jo pašvaldībā uzskata, ka bērnudārzam ir citas funkcijas un tās nevajadzētu likt kopā ar sociālā dienesta piedāvātājām. Papildu telpas vajadzīgas arī bērnudārzam.

17. augustā notikušajā finanšu komitejas sēdē bija sagatavota informācija par iespējamajām izmaksām, kas būtu vajadzīgas katras ēkas pielāgošanai sociālā dienesta funkciju veikšanai. Deputāti sprieda, ka lietderīgāk sociālo dienestu būtu izvietot pašvaldības administratīvajā ēkā, jo daudzas lietas no nepieciešamā tur esot, piemēram, pieejamība. Par šo jautājumu iecerēts lemt šī mēneša domes sēdē.

Rakstījām, ka šī gada martā pašvaldība saņēma Labklājības ministrijas vēstuli ar informāciju, ka šogad plānota sociālo pakalpojumu sniedzēju pārreģistrācija. To plānots veikt līdz gada beigām. Vēstulē ministrija vērš uzmanību, ka ikvienam sociālo pakalpojumu sniedzējam, lai nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu, nepieciešams arī piemērotas telpas un vide. Iesniegumam pārreģistrācijai dienestam jāpievieno telpu apraksts, kurā precīzi jānorāda katras telpas funkcionalitāte, tai skaitā — vides pieejamība. Ja arī sociālo pakalpojumu sniedzējs pārreģistrācijas dienā nevar izpildīt prasības, jāiesniedz apliecinājums ar norādi, kādā (saprātīgā) termiņā plānota pakalpojuma sniegšanas vietas uzlabošana. Jautājumu par dienesta atrašanos neatbilstošās telpās vairākkārt pašvaldībā aktualizējusi arī sociālā dienesta vadītāja Dace Upleja. Arī sēdē viņa deputātiem atgādināja, ka līdz gada beigām laika vairs nav atlicis daudz un viņai ir jāsniedz atbilde Labklājības ministrijai — gan par sociālā dienesta telpām Dundagā, gan arī Kolkā, kur arī jānovērš problēmas, kas skar telpu pieejamību cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

