Sociālā dienesta telpu izvietošanai piedāvās vairākus variantus 17.08.2018

Aiga Naudiņa

aiga.naudina@talsuvestis.lv

63223337 63223337 Tweet

Jūlijā notikušajā Dundagas novada finanšu komitejas un domes sēdē pašvaldības vadītājs Aldis Felts un izpilddirektore Janita Valtere pauda, ka turpinās darbs pie piemērotu telpu meklēšana Dundagas novada sociālajam dienestam, kas pašlaik atrodas daļā no pirmsskolas izglītības iestādes «Kurzemīte» telpām. Ja agrāk domāja, ka telpas dienesta funkciju veikšanai varētu pielāgot turpat «Kurzemītē», sēdēs izskanēja, ka tās varētu atrasties arī agrākajā Dundagas tautas namā vai pašvaldības administratīvās ēkas otrajā stāvā.

Kā komitejas un domes sēdē informēja pašvaldības izpilddirektore Janita Valtere, pašvaldība veikusi cenu aptauju, lai uzzinātu, kādas izmaksas būtu nepieciešamas būvprojekta izstrādei, lai atjaunotu agrāko Dundagas tautas namu. Tam nepieciešami 16 286,60 eiro. Pašvaldībai būtu jārod arī finansējums būvniecības darbiem. Domes priekšsēdētājs Aldis Felts pauda: «Ja gribam šo ēku saglabāt, tas ir jādara. Ja vēlamies, lai tā nav, jāpieņem lēmums un jādomā, kur liekam arī brīvā laika pavadīšanas centru. Nākamgad Būvniecības valsts kontroles biroja speciālisti, iespējams, šo ēku apmeklēs. Var gadīties, ka viņu slēdziens būs, ka tā nav ekspluatējama. Tas ir ilgtermiņa lēmums, vai šo ēku paturam vai ne. Ir bijuši dažādi risinājumi, bet sociālais dienests varētu būt viens no argumentiem, kāpēc šo ēku mēģinām saglabāt. No izpilddirektores izskanējis piedāvājums sociālo dienestu izvietot arī domes ēkā, jo otrais stāvs nav apgūts. Šī iecere arī ir izvērtējama, jo tad sociālā dienesta piedāvātie pakalpojumi atrastos vienuviet ar citiem pašvaldības piedāvātajiem. J. Valtere »Talsu Vēstīm» norāda, ka šajā nedēļā finanšu komitejā plāno deputātiem piedāvāt apspriešanai jautājumu, kurās telpās tad varētu atrasties sociālais dienests.

Uz problēmu norāda kopš 2016. gada

Esam rakstījuši, ka vēl iepriekšējā Dundagas novada deputātu sasaukuma laikā 2016. gadā pašvaldība saņēma Labklājības ministrijas pārbaudes aktu, kurā pausts, ka novada sociālais dienests atrodas nepiemērotās telpās un aicināja nepilnības novērst līdz tā paša gada beigām. Pašvaldībā diskusijas par šo jautājumu un atbilstoši telpu meklēšanu sākās pagājušā gada otrajā pusē, taču pie konkrēta lēmuma joprojām nav nonākts. Šī gada martā pašvaldība saņēma Labklājības ministrijas vēstuli ar informāciju, ka šogad plānota sociālo pakalpojumu sniedzēju pārreģistrācija. To plānots veikt līdz gada beigām. Vēstulē ministrija vērš uzmanību, ka ikvienam sociālo pakalpojumu sniedzējam, lai nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu, nepieciešams arī piemērotas telpas un vide. Iesniegumam pārreģistrācijai dienestam jāpievieno telpu apraksts, kurā precīzi jānorāda katras telpas funkcionalitāte, tai skaitā — vides pieejamība. Ja arī sociālo pakalpojumu sniedzējs pārreģistrācijas dienā nevar izpildīt prasības, jāiesniedz apliecinājums ar norādi, kādā (saprātīgā) termiņā plānota pakalpojuma sniegšanas vietas uzlabošana. Jautājumu par dienesta atrašanos neatbilstošās telpās vairākkārt pašvaldībā aktualizējusi arī sociālā dienesta vadītāja Dace Upleja.

Šī gada sākumā izskanēja, ka sociālo dienestu varētu atstāt arī ēkā, kur atrodas pirmsskolas izglītības iestāde «Kurzemīte», plānojot, ka telpas dienestam būtu arī šīs ēkas otrajā stāvā, kas samazinātu iespējas Dundagas novada centrālajai bibliotēkai. Toreiz gan Dundagas centrālās bibliotēkas vadītāja Ruta Emerberga, gan pirmsskolas izglītības iestādes «Kurzemīte» vadītāja Ilona Onzule informēja, ka telpas, kurās atrodas pašlaik sociālais dienests, būtu nepieciešamas pirmsskolas izglītības iestādes darba nodrošināšanai. Tagad izpilddirektore J. Valtere apstiprina, ka doma par dienesta palikšanu pirmsskolas izglītības iestādē vairs nav aktuāla. Viņasprāt, bērnudārzam ir citas funkcijas un tās nevajadzētu likt kopā ar sociālā dienesta piedāvātājām. Arī bērnu skaits palielinās un rodas nepieciešamība pēc papildu telpām.

Toreiz diskusijas izvērtās arī par dienesta iespējamo pārcelšanos uz bijušajām uzņēmuma a/s «Latvijas valsts meži» biroja telpām Upes ielā 4, kas pēc īpašuma maiņas tagad ir Dundagas novada pašvaldības īpašumā. 2016. gadā decembrī, vēl iepriekšējam Dundagas novada domes deputātu sasaukumam, pieņemot lēmumu par nekustamo īpašumu maiņu, bija iecerēts, ka Upes ielā 4 atrastos gan pašvaldības sociālais dienests, gan valsts un pašvaldības policijas pārstāvji, bet ēkas otrajā stāvā būtu pieejami četri dienesta dzīvokļi. Līdz pat šim brīdim šajā ēkā nekādas darbības nav notikušas. Arī izpilddirektore J. Valtere teic, ka šis variants deputātiem tiks piedāvāts izvērtēšanai, bet viņa uzskata, ka tā būtu pēdējā vieta, kur dienestu izvietot. Viņasprāt, par ēkām un to izmantošanu ir jādomā ilgtermiņā.

Var pakratīt tikai ar pirkstu

Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists Egils Zariņš «Talsu Vēstīm» skaidro, ka pašvaldības veido sociālo dienestu, lai saviem cilvēkiem nodrošinātu vajadzīgos pakalpojumus. Spēkā ir Ministru kabineta noteikumi par prasībām, kādām jābūt sociālo pakalpojumu sniedzējiem, kas tiem jādara un jānodrošina. Tas attiecas arī uz telpām, kas būtu atbilstošas, lai šo pakalpojumu sniegtu. «2016. gadā Labklājības ministrija Dundagas novada pašvaldībai norādīja, ka ir problēmas ar telpu neatbilstību. Pašvaldība solījusi problēmu risināt, bet nekas nav izdarīts. Taču Labklājības ministrijas rīcībā nav nekādu bargo mehānismu, kā pašvaldību šajā jautājumā ietekmēt. Mēs varam tikai ieteikt un ar pirkstu pakratīt, mudinot šīs lietas sakārtot. Mums ir svarīgi, lai šie pakalpojumi novadā tiktu sniegti un lai neizveidotos situācija, ka Dundagā vispār nav sociālā dienesta. Līdz šī gada beigām notiek sociālo dienestu pārreģistrācija. Ja līdz tam nebūs nekas izdarīts, lai gan solīts vairākkārt problēmu risināt, Labklājības ministrija var vērsties Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, norādot, ka šīs lietas tiek ignorētas un pašvaldība neievēro noteikumos prasīto. Tas ir arī vienīgais mehānisms, kas ir mūsu rīcībā, lai norādītās problēmas liktu pašvaldībai atrisināt,» saka ministrijas pārstāvis.

Komentāri